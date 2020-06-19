Армия и оружие
ВладТаймМинобороны РФ рассекретило документы начала ВОВ
Раскрытие документов поможет защитить историческую память. В преддверии парада Победы Минобороны России продолжает работу над сохранением исторической памяти. Так, оборонное ведомство рассекретило документы начала ВОВ, раскрывающие полную картину первого года войны.
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с чего всё началось
Министерство обороны России в преддверии парада Победы, намеченного на 24 июня, рассекретило сведения об успехах Красной армии в первые дни Великой Отечественной войны.Газета.Ruвчера в 17:45
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Минобороны рассекретило документы о первых днях Великой Отечественной войны
Российская газетавчера в 17:01
Опубликованы уникальные документы к годовщине начала Великой Отечественной войны
Ветеранские вестивчера в 17:00
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Путин опубликовал статью о Второй мировой войне
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Инфекционист объяснила, почему коронавирус нового типа часто обнаруживают на рынках.
Вести.Ru 12:43
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в июле
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В Пермском крае продлили режим самоизоляции
Власти Пермского края продлили режим самоизоляции в регионе до конца июня, сообщается на сайте губернатора и краевого правительства.
РИА Новости 12:56
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В Москве задержали блогера Гусейна Гасанова
Популярный блогер из Санкт-Петербурга Гусейн Гасанов был задержан в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru 11:32
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подтвердил тот факт, что Лерой Сане покинет клуб.
Евро-футбол.ру 09:43
Общество
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РИА Новости 12:29
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Сочи — Ростов 4:1 (Перерыв)
"Ростов", который из-за вспышки коронавируса в команде был вынужден выставить на матч 23-го тура РПЛ футболистов из академии, поразил ворота "Сочи" уже на 52-й секунде встречи.
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Министр финансов США Стивен Мнучин мешает активному использованию экономических санкций против других стран, так как опасается, что те окажут негативное воздействие на экономику самих Соединенных Штатов и, в частности, подорвут позиции доллара как мировой валюты.
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В соцсети Твиттер появился видеоролик с демонстрацией обломков трех американских ракет AGM-114R9X с выдвигающимися лезвиями.
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Археологи обнаружили инцест у древней ирландской элиты
Исследователи приводят в пример в этой связи империю Инков, Древний Египет и полинезийские общества на Гавайях.
Популярная механика вчера в 06:37
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Девушка опубликовала в Instagram видео, на котором она листает альбом с семейными снимками. Почти на каждой странице - портрет Петросяна.
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Врач объяснила, как определить рак по запаху пота
ФАН вчера в 18:04
Происшествия
Адвокат назвал потерпевших по делу ДТП с Ефремовым
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Происшествия
На севере Москвы произошел конфликт со стрельбой возле жилого дома
На севере Москвы произошел конфликт со стрельбой из травматического оружия, сообщили РБК в пресс-службе столичного главка МВД.
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Общество
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Специалисты расшифровали геном «пекинского» коронавируса
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Умер актер «Властелина колец» Иэн Холм
Актер Иэн Холм, сыгравший хоббита Бильбо Бэггинса, умер на 89 году жизни. Смерть артиста газете The Guardian подтвердил его агент.
Газета.Ru 10:24
Политика
Путин готовит обращение к россиянам на тему поправок в Конституцию
Глава государства планирует разъяснить россиянам смысл поправок в Конституцию РФ.
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