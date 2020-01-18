Армия и оружие

ФАНФАНМинобороны РФ сообщило об обострении обстановки в сирийском Идлибе

Обстрелы и атаки боевиков с 16 января этого года привели к гибели 47 сирийских военных и более 50 мирных жителей страны. Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии, генерал-майор Юрий Боренков.
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