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Минобороны РФ сообщило об отказе батальона ВСУ отбывать из Львова в Донбасс

Личный состав 64-го батальона 103-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины отказался переправляться из Львова в Донбасс.
Газета.Ru
В Минобороны РФ поступила информация
 о том, что из Львова собирались отправить в район боевых действий в Донбассе два подразделения, укомплектованные необученными резервистами.
Сенсаций.Нет
Тем временем, украинская армия продолжает нести значительные потери.
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Украинские дезертиры Случай бегства украинских военных был зафиксирован в районе н/п Александрополь в Донбассе: около 30 солдат из 25-й бригады ВДВ армии Украины, оставив оружие, ушли в самоволку, покинув свои позиции.
ТУТ НЬЮС

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Минобороны РФ сообщило об отказе батальона ВСУ отбывать из Львова в Донбасс
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