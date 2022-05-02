Российские средства противовоздушной обороны уничтожили три украинских беспилотника Bayraktar TB2 в районе острова Змеиный, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Представитель внутренних войск МВД Донецкой народной республики рассказал РИА "Новости", что на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе украинской стороной был сорван режим тишины и военным ДНР пришлось "принимать ответные действия".
"Военнослужащие отдельного батальона оперативного назначения Росгвардии, выполняющие служебно-боевые задачи по охране и обороне районов сосредоточения артиллерии и реактивных систем залпового огня Вооруженных сил РФ, обеспечили нанесение ими ударов по военной инфраструктуре ВСУ в Харьковской области", - говорится в сообщении.