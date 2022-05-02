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Минобороны РФ сообщило об уничтожении трех Bayraktar TB2 в районе острова Змеиный

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили три украинских беспилотника Bayraktar TB2 в районе острова Змеиный, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
RT на русском
Конашенков добавил, что в районах города Изюма, сел Топольское и Малая Камышеваха перехвачены пять украинских реактивных снарядов "Смерч".
ТАСС
Также сбиты четыре украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Червоный Оскол и Невское Харьковской области, а также Веселое Донецкой Народной Республики.
Известия
По данным военного ведомства, за 2 мая ВС РФ также уничтожили 36 военных объектов Украины.
Life.ru

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