Коронавирус

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Министерство обороны России создало специализированные группировки войск в четырех регионах на территории Западного военного округа (ЗВО) для борьбы с коронавирусом COVID-19.
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В четырех регионах РФ создали группировки войск для борьбы с коронавирусом

Проверка готовности армии к борьбе с коронавирусом Ранее сообщалось, что в период с 25 по 28 марта в соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами РФ проходит проверка органов военного управления, соединений, воинских частей Западного и Центрального военных округов, Воздушно-космических сил, Ракетных войск стратегического назначения, войск радиационной, химической и бактериологической защиты, инженерных войск и организаций медицинского обеспечения центрального подчинения к решению задач по локализации чрезвычайных ситуаций, связанных с возникновением угрозы массового заражения и распространения вирусных инфекций.
Интерфакс14:14

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Минобороны: В России для борьбы с коронавирусом создали специализированные группировки войск

Комсомольская правда16:48

В России сформированы группировки войск для борьбы с коронавирусом

Эхо Москвы15:31

В четырех областях РФ военные создали группировки для борьбы с COVID-19

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Минобороны объявило о создании группировок для борьбы с коронавирусом

РБК14:56

В России появятся военные группировки для борьбы с коронавирусом

Lenta.ru15:17

В четырёх регионах России созданы группировки войск для борьбы с коронавирусом

Говорит Москва14:53
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Автоматически обработано 7114 источников, обновлено в 21:16, Ашберн
Экономика

Колумнист Bloomberg: Саудовской Аравии грозит «невероятный кризис»

Колумнист добавил, что, по мнению МВФ, если цена на нефть будет находиться в диапазоне от 50 до 55 долларов, то золотовалютные запасы Саудовской Аравии уже в 2024 году сократятся примерно до суммы пятимесячных расходов на импорт.
РИА Новости 23 марта в 21:09
Общество

Владимир Путин обратился к россиянам по ситуации с коронавирусом

Президент РФ Владимир Путин обратился к жителям страны в связи с эпидемиологической ситуацией в стране и мире.
Дербентские новости 10:22
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Медики объяснили причину отсутствия коронавируса в Алтайском крае

Медицинские специалисты объяснили причину отсутствия заболевших новым коронавирусом в Алтайском крае.
Ugpressa.ru 16:49
Происшествия

В ДТП под Каиром погибли 18 человек

Российская газета 20:31
Здоровье

Алтайский эпидемиолог ответила, когда может закончиться эпидемия коронавируса

В Алтайском крае действует режим повышенной готовности в связи с пандемией коронавирусной инфекции.
Алтайская правда 03:41
Общество

Собянин заявил о непройденном пике заболеваемости коронавирусом

Пик заболеваемости коронавирусом еще не пройден. Об этом в эфире канала «ТВ Центр» заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
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Здоровье

Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу

РИА Новости вчера в 10:21
Экономика

Путин предложил ввести налог на проценты по банковским вкладам

Президент Владимир Путин в обращении к россиянам из-за ситуации с коронавирусом предложил ввести налог на доходы физических лиц со стандартной ставкой в 13 процентов на доходы по вкладам и ценным бумагам.
РИА Новости 11:20
Экономика

Ритейлеры допустили падение потребительского рынка до уровня XIX века

По уровню потребительского рынка Россия может вернуться к показателям XIX или начала XX века.
РИА Новости 20:17
Политика

На Украине заявили об угрозе резкого роста смертей от коронавируса

Киев, 26 марта 2020, 01:58 — REGNUM Украина может столкнуться с резким увеличением летальных случаев от нового коронавируса, заявил украинский министр здравоохранения Илья Емец, 25 марта сообщается на сайте ведомства.
REGNUM 18:58
Общество

Путин подписал указ об объявлении в России нерабочей недели

Российский лидер Владимир Путин подписал указ об объявлении в России нерабочих дней с 30 марта по 3 апреля.
RT на русском 12:29
Общество

В Москве скончались два пациента с коронавирусом

«В Москве скончались два пожилых пациента с положительным тестом на коронавирус», — говорится в заявлении.
RT на русском 12:24
Кино

Финал десятого сезона «Ходячих мертвецов» перенесли из-за коронавируса

Ранее стало известно, что также не выйдет третий спин-офф по вселенной «Ходячих мертвецов» — «Ходячие мертвецы: мир за пределами».
Комсомольская правда 04:53
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Глава ВОЗ призвал страны мира «атаковать коронавирус»

Женева, Швейцария, 25 марта 2020, 22:23 — REGNUM Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что странам мира не стоит ограничиваться карантином для граждан, 25 марта сообщает пресс-центр ВОЗ.
REGNUM 15:23
Политика

Шойгу рассказал о деятельности прозападной оппозиции

Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что представители прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты, в связи с чем призвал отрегулировать законодательство в данной сфере.
RT на русском 08:19
Армия и оружие

Россия ускорит испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон»

Россия собирается ускорить темпы проведения испытательных пусков гиперзвуковой ракеты "Циркон" с морских носителей, сообщили ТАСС два источника в оборонно-промышленном комплексе.
Газета.Ru 02:58
Кино

Премьеру фильма о чудо-женщине перенесли из-за коронавируса

Киностудия Warner Bros. приняла решение о переносе сиквела фильма «Чудо-женщина: 1984» с июня на август в связи с распространением коронавируса по миру.
Live24 05:30
Политика

Страны G7 обсудили ситуацию на Украине

Страны G7 призвали РФ соблюдать обязательства по минским соглашениям, заявил в среду на брифинге госсекретарь США Майк Помпео.
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Общество

Льва Лещенко перевели в реанимацию

Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию.
Российская газета 15:11
Кино

Скончался сценарист Илья Рубинштейн

Сценарист, писатель и режиссер Илья Рубинштейн скончался в Москве в возрасте 57 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление матери умершего.
Газета.Ru 04:47
Энергетика

Цена нефти марки Brent поднялась выше $30 за баррель

Цена на фьючерсы нефти марки Brent с поставкой в мае на бирже ICE в Лондоне поднялась до $30,05 за баррель.
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Культура

Умер актер дубляжа Сергей Смирнов

Актер Сергей Смирнов, голосом которого говорили в дубляже главные герои фильмов «Человек-паук» и «50 оттенков серого», скончался на 38-м году жизни.
Известия 16:00
Здоровье

Назван особенный механизм заражения коронавирусом

Что происходит 15:38
Киберспорт

ESL One Los Angeles по Dota 2 пройдет онлайн

Турнир пройдет в формате региональных лиг ESL анонсировала проведение несостоявшегося ESL One Los Angeles в формате региональных лиг - по планам компании, они пройдут с 26 марта по 19 апреля 2020 года.
Inc-news.ru 16:13
Хоккей

КХЛ объявила о досрочном завершении сезона из-за пандемии

КХЛ с учетом развития эпидемиологической ситуации с коронавирусом в мире приняла решение о досрочном завершении сезона-2019/2020 после консультаций со всеми заинтересованными сторонами.
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Лучшие функции Samsung Galaxy S20 получили старые смартфоны

Московский Комсомолец в Марий Эл 14:26
Единоборства

Шлеменко прокомментировал вызов от Емельяненко

Ранее Емельяненко бросил вызов Шлеменко в своем Instagram, предложив сопернику бой по правилам бокса.
Lenta.ru 15:58
Общество

В Ухане PSA Group возобновляет производство автомобилей

Французский автомобильный концерн PSA Group (ранее PSA Peugeot Citroen) решил возобновить производство автомобилей на заводе в китайском городе Ухань, который стал очагом распространения коронавируса, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на заявление совместного предприятия PSA Group и китайской автомобильной корпорации Dongfeng Motor.
РИА Новости 21:09
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Энергетика

Нефтяники США заявили о готовности к переговорам с Москвой и Эр-Риядом

Райан Ситтон, член комиссии властей Техаса по регулированию нефтегазового сектора сообщил, что провел переговоры с руководством ОПЕК в связи со сложившейся ситуацией на рынке нефти и может начать переговоры с Россией и Саудовской Аравией.
РБК вчера в 15:09
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