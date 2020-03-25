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с чего всё началось

Министерство обороны России создало специализированные группировки войск в четырех регионах на территории Западного военного округа (ЗВО) для борьбы с коронавирусом COVID-19.

Минобороны РФ создало группировки для борьбы с коронавирусом

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