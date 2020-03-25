Коронавирус
ИзвестияМинобороны РФ создало группировки для борьбы с коронавирусом
Министерство обороны России создало специализированные группировки войск в четырех регионах на территории Западного военного округа (ЗВО) для борьбы с коронавирусом COVID-19.
Читать в источнике
Оценить106
с чего всё началось
Проверка готовности армии к борьбе с коронавирусом Ранее сообщалось, что в период с 25 по 28 марта в соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами РФ проходит проверка органов военного управления, соединений, воинских частей Западного и Центрального военных округов, Воздушно-космических сил, Ракетных войск стратегического назначения, войск радиационной, химической и бактериологической защиты, инженерных войск и организаций медицинского обеспечения центрального подчинения к решению задач по локализации чрезвычайных ситуаций, связанных с возникновением угрозы массового заражения и распространения вирусных инфекций.Интерфакс14:14
Подробнее о событии
Показать все источники
Минобороны: В России для борьбы с коронавирусом создали специализированные группировки войск
Комсомольская правда16:48
Автоматически обработано 7114 источников, обновлено в 21:16, Ашберн
Экономика
Колумнист Bloomberg: Саудовской Аравии грозит «невероятный кризис»
Колумнист добавил, что, по мнению МВФ, если цена на нефть будет находиться в диапазоне от 50 до 55 долларов, то золотовалютные запасы Саудовской Аравии уже в 2024 году сократятся примерно до суммы пятимесячных расходов на импорт.
Общество
Владимир Путин обратился к россиянам по ситуации с коронавирусом
Президент РФ Владимир Путин обратился к жителям страны в связи с эпидемиологической ситуацией в стране и мире.
Здоровье
Медики объяснили причину отсутствия коронавируса в Алтайском крае
Медицинские специалисты объяснили причину отсутствия заболевших новым коронавирусом в Алтайском крае.
Происшествия
В ДТП под Каиром погибли 18 человек
Здоровье
Алтайский эпидемиолог ответила, когда может закончиться эпидемия коронавируса
В Алтайском крае действует режим повышенной готовности в связи с пандемией коронавирусной инфекции.
Общество
Собянин заявил о непройденном пике заболеваемости коронавирусом
Пик заболеваемости коронавирусом еще не пройден. Об этом в эфире канала «ТВ Центр» заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Здоровье
Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу
Экономика
Путин предложил ввести налог на проценты по банковским вкладам
Президент Владимир Путин в обращении к россиянам из-за ситуации с коронавирусом предложил ввести налог на доходы физических лиц со стандартной ставкой в 13 процентов на доходы по вкладам и ценным бумагам.
Экономика
Ритейлеры допустили падение потребительского рынка до уровня XIX века
По уровню потребительского рынка Россия может вернуться к показателям XIX или начала XX века.
Политика
На Украине заявили об угрозе резкого роста смертей от коронавируса
Киев, 26 марта 2020, 01:58 — REGNUM Украина может столкнуться с резким увеличением летальных случаев от нового коронавируса, заявил украинский министр здравоохранения Илья Емец, 25 марта сообщается на сайте ведомства.
Общество
Путин подписал указ об объявлении в России нерабочей недели
Российский лидер Владимир Путин подписал указ об объявлении в России нерабочих дней с 30 марта по 3 апреля.
Общество
В Москве скончались два пациента с коронавирусом
«В Москве скончались два пожилых пациента с положительным тестом на коронавирус», — говорится в заявлении.
Кино
Финал десятого сезона «Ходячих мертвецов» перенесли из-за коронавируса
Ранее стало известно, что также не выйдет третий спин-офф по вселенной «Ходячих мертвецов» — «Ходячие мертвецы: мир за пределами».
Здоровье
Глава ВОЗ призвал страны мира «атаковать коронавирус»
Женева, Швейцария, 25 марта 2020, 22:23 — REGNUM Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что странам мира не стоит ограничиваться карантином для граждан, 25 марта сообщает пресс-центр ВОЗ.
Политика
Шойгу рассказал о деятельности прозападной оппозиции
Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что представители прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты, в связи с чем призвал отрегулировать законодательство в данной сфере.
Армия и оружие
Россия ускорит испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон»
Россия собирается ускорить темпы проведения испытательных пусков гиперзвуковой ракеты "Циркон" с морских носителей, сообщили ТАСС два источника в оборонно-промышленном комплексе.
Кино
Премьеру фильма о чудо-женщине перенесли из-за коронавируса
Киностудия Warner Bros. приняла решение о переносе сиквела фильма «Чудо-женщина: 1984» с июня на август в связи с распространением коронавируса по миру.
Политика
Страны G7 обсудили ситуацию на Украине
Страны G7 призвали РФ соблюдать обязательства по минским соглашениям, заявил в среду на брифинге госсекретарь США Майк Помпео.
Общество
Льва Лещенко перевели в реанимацию
Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию.
Кино
Скончался сценарист Илья Рубинштейн
Сценарист, писатель и режиссер Илья Рубинштейн скончался в Москве в возрасте 57 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление матери умершего.
Энергетика
Цена нефти марки Brent поднялась выше $30 за баррель
Цена на фьючерсы нефти марки Brent с поставкой в мае на бирже ICE в Лондоне поднялась до $30,05 за баррель.
Культура
Умер актер дубляжа Сергей Смирнов
Актер Сергей Смирнов, голосом которого говорили в дубляже главные герои фильмов «Человек-паук» и «50 оттенков серого», скончался на 38-м году жизни.
Здоровье
Назван особенный механизм заражения коронавирусом
Киберспорт
ESL One Los Angeles по Dota 2 пройдет онлайн
Турнир пройдет в формате региональных лиг ESL анонсировала проведение несостоявшегося ESL One Los Angeles в формате региональных лиг - по планам компании, они пройдут с 26 марта по 19 апреля 2020 года.
Хоккей
КХЛ объявила о досрочном завершении сезона из-за пандемии
КХЛ с учетом развития эпидемиологической ситуации с коронавирусом в мире приняла решение о досрочном завершении сезона-2019/2020 после консультаций со всеми заинтересованными сторонами.
Гаджеты
Лучшие функции Samsung Galaxy S20 получили старые смартфоны
Единоборства
Шлеменко прокомментировал вызов от Емельяненко
Ранее Емельяненко бросил вызов Шлеменко в своем Instagram, предложив сопернику бой по правилам бокса.
Общество
В Ухане PSA Group возобновляет производство автомобилей
Французский автомобильный концерн PSA Group (ранее PSA Peugeot Citroen) решил возобновить производство автомобилей на заводе в китайском городе Ухань, который стал очагом распространения коронавируса, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на заявление совместного предприятия PSA Group и китайской автомобильной корпорации Dongfeng Motor.
Общество
Путин объявил о мерах поддержки россиян из-за коронавируса
Президент России Владимир Путин в своем обращении к нации предложил увеличить пособие по безработице до уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ).
Энергетика
Нефтяники США заявили о готовности к переговорам с Москвой и Эр-Риядом
Райан Ситтон, член комиссии властей Техаса по регулированию нефтегазового сектора сообщил, что провел переговоры с руководством ОПЕК в связи со сложившейся ситуацией на рынке нефти и может начать переговоры с Россией и Саудовской Аравией.