Минобороны РФ: террористы готовят провокации с химоружием в Сирии
Боевики в Сирийской Арабской Республике готовят провокации с применением отравляющих веществ в южной части Идлибской зоны. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации. Провокации готовят боевики из запрещенной в России террористической организации "Хайат Тахрир Аш-Шам".В источнике
С чего всё началось
Российские военные сообщили о готовящейся провокации с химоружием в Сирии
Террористы из группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам"* готовят провокации с применением отравляющих веществ в южной части сирийского Идлиба, сообщил на брифинге заместитель руководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) контр-адмирал Александр Гринкевич.
РИА Новостивчера в 15:03
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