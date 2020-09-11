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NewInform

Минобороны РФ: террористы готовят провокации с химоружием в Сирии

Боевики в Сирийской Арабской Республике готовят провокации с применением отравляющих веществ в южной части Идлибской зоны. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации. Провокации готовят боевики из запрещенной в России террористической организации "Хайат Тахрир Аш-Шам".В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Российские военные сообщили о готовящейся провокации с химоружием в Сирии

Террористы из группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам"* готовят провокации с применением отравляющих веществ в южной части сирийского Идлиба, сообщил на брифинге заместитель руководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) контр-адмирал Александр Гринкевич.
РИА Новостивчера в 15:03
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РБК

Российские военные предупредили о подготовке провокаций в Сирии

РБК17:00
ТАСС

Центр примирения враждующих сторон сообщил о готовящихся боевиками провокациях в Сирии

ТАССвчера в 15:07
Московский Комсомолец

Военные РФ сообщили о готовящейся провокации с химоружием в Сирии

Московский Комсомолецвчера в 15:33
RT на русском

В ЦПВС предупредили о подготовке боевиками провокации в Сирии

RT на русскомвчера в 15:28
Газета.Ru

Террористы готовят провокации с ядовитыми веществами в Идлибе

Газета.Ruвчера в 15:16
Комсомольская правда

Террористы в Сирии готовят провокации с применением химоружия

Комсомольская правдавчера в 15:54
РИА Новости

Российские военные сообщили о готовящейся провокации с химоружием в Сирии

РИА Новостивчера в 15:03

ЦБ выявил схему мошенничества с использованием голосового меню в банке

Как пояснил РБК представитель ЦБ, такое мошенничество стало возможным из-за того, что один из банков не соблюдал рекомендации по противодействию мобильному мошенничеству и защите клиентов от несанкционированного доступа к их конфиденциальной информации через IVR (систему интерактивного голосового меню), которые были даны в 2019 году.
ЦБ выявил схему мошенничества с использованием голосового меню в банке
РБК03:00

Козак рассказал об итогах переговоров в нормандском формате

Москва, 12 сентября 2020, 02:24 — REGNUM Прорыв по итогам переговоров представителей стран «нормандской четвёрки» в Берлине достигнут не был, заявил журналистам заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.
REGNUM19:24

ФСБ попросили проверить заявления Артемия Лебедева на экстремизм

Агирбов считает, что действия Лебедева содержат в себе признаки преступлений, предусмотренных ч. 2, ст. 280; ч. 1, ст. 282 и ч. 3 ст. 354.1 Уголовного кодекса (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства, осквернение символов воинской славы).
РБКвчера в 16:31
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Кучеров спровоцировал драку в концовке матча «Айлендерс» - «Тампа»

Российский форвард "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров спровоцировал потасовку в третьем матче финальной серии Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Нью-Йорк Айлендерс".
Газета.Ru01:47

В Китае сочли новое российское оружие страшнее ядерной бомбы

Российский ракетный комплекс «Авангард» является «шедевром российской армии», боевые характеристики которого делают его «даже более устрашающим оружием, чем ядерная бомба», пишет китайский портал Sina.
Известия22:14
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Председатель Мосгорсуда Егорова подала в отставку после 20 лет службы

Председатель Мосгорсуда Ольга Егорова подала заявление об отставке после 20 лет службы на этой должности, следует из предварительной повестки заседания Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС).
Ведомостивчера в 08:22
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Турция отказала России в правовой помощи по делу о гибели 12-летней девочки

Турция ответила отказом на запрос Следственного комитета РФ об оказании международной правовой помощи в расследовании гибели несовершеннолетней россиянки Алисы Адамовой в Бодруме в 2019 году.
Ридус03:55

Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело против судьи Добрыниной

Высшая квалификационная коллегия судей рассмотрит представление главы СК Александра Бастрыкина о возбуждении дела о покушении на мошенничество в отношении председателя Дзержинского районного суда Волгограда Юлии Добрыниной, сообщается на сайте ВККС.
РИА Новости19:08
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