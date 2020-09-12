Минобороны РФ: террористы готовят провокации с химоружием в Сирии
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Александр Гринкевич, контр-адмирал России, сообщил о том, что боевики из «Хайат Тахрир Аш-Шам» (террористическая организация, запрещенная в РФ) собираются применить химоружие в Сирии.В источнике
С чего всё началось
Российские военные сообщили о готовящейся провокации с химоружием в Сирии
Террористы из группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам"* готовят провокации с применением отравляющих веществ в южной части сирийского Идлиба, сообщил на брифинге заместитель руководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) контр-адмирал Александр Гринкевич.
РИА Новостивчера в 15:03
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