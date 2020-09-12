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Discover24
Discover24

Минобороны РФ: террористы готовят провокации с химоружием в Сирии

Александр Гринкевич, контр-адмирал России, сообщил о том, что боевики из «Хайат Тахрир Аш-Шам» (террористическая организация, запрещенная в РФ) собираются применить химоружие в Сирии.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Российские военные сообщили о готовящейся провокации с химоружием в Сирии

Террористы из группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам"* готовят провокации с применением отравляющих веществ в южной части сирийского Идлиба, сообщил на брифинге заместитель руководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) контр-адмирал Александр Гринкевич.
РИА Новостивчера в 15:03
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RT на русском

Террористы обстреляли населённые пункты в Алеппо и Идлибе

RT на русском18:14
Газета.Ru

Террористы готовят провокации с ядовитыми веществами в Идлибе

Газета.Ruвчера в 15:16
Комсомольская правда

Террористы в Сирии готовят провокации с применением химоружия

Комсомольская правдавчера в 15:54
Московский Комсомолец

Военные РФ сообщили о готовящейся провокации с химоружием в Сирии

Московский Комсомолецвчера в 15:33
РБК

Российские военные предупредили о подготовке провокаций в Сирии

РБК17:00
ТАСС

Центр примирения враждующих сторон сообщил о готовящихся боевиками провокациях в Сирии

ТАССвчера в 15:07
РИА Новости

Российские военные сообщили о готовящейся провокации с химоружием в Сирии

РИА Новостивчера в 15:03

Командир российской АПЛ заявил о ее уничтожении после залпа

Бывший командир АПЛ, капитан первого ранга Игорь Кудрин в интервью РИА Новости, которое было записано по случаю 60-летия с момента первого запуска из-под воды баллистической ракеты, рассказал об особенностях службы подводных лодок.
Topdaynews.ru10 сентября в 09:28
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Козак рассказал об итогах переговоров в нормандском формате

Москва, 12 сентября 2020, 02:24 — REGNUM Прорыв по итогам переговоров представителей стран «нормандской четвёрки» в Берлине достигнут не был, заявил журналистам заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.
REGNUM19:24
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ЦБ выявил схему мошенничества с использованием голосового меню в банке

Как мошенники использовали голосовое меню ЦБ расследовал инцидент, после того как один из банков сообщил о резком росте числа звонков своим клиентам от мошенников, которым было известно об остатках денежных средств на счетах, следует из письма.
РБК03:00
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Прокаты фигуристов сборной России стартуют без ряда лидеров

Контрольные прокаты фигуристов сборной России пройдут в Москве 12-13 сентября, спортсмены представят на суд специалистов и зрителей программы, с которыми они будут выступать в новом сезоне, по различным причинам болельщики не увидят нескольких лидеров национальной команды.
РИА Новости17:15