Прокаты фигуристов сборной России стартуют без ряда лидеров

Контрольные прокаты фигуристов сборной России пройдут в Москве 12-13 сентября, спортсмены представят на суд специалистов и зрителей программы, с которыми они будут выступать в новом сезоне, по различным причинам болельщики не увидят нескольких лидеров национальной команды.