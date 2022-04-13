"В 2022 году проведение военного парада, посвященного 30-летию образования вооруженных сил Республики Казахстан и Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, не планируется", - говорится в сообщении.
«Группа ударных вертолетов Ми-24, Ми-28н, Ка-52 выполняла задачи по поддержке наземной группировки войск, когда по ведущему вертолету была выпущена ракета зенитного ракетного комплекса "Бук" ВСУ», — рассказали в ведомстве.
Россия уже ведет предметные переговоры с ключевыми зарубежными партнерами по созданию безопасной инфраструктуры расчетов на основе национальных валют, заявил первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов.