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Минобороны РФ: в Мариуполе сдались в плен 1026 украинских морпехов, среди них 162 офицера

В Мариуполе сдались в плен более тысячи украинских морских пехотинцев, сообщил официальный представитель российского Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
РИА Новости
151 раненому на месте была оказана медицинская помощь, после чего всех кому необходимо лечение, доставили в городскую больницу Мариуполя.
Smotrim.ru
Также Конашенков сообщил, что военные России уничтожили два крупных склада ракетно-артиллерийского вооружения армии Украины и четыре украинских вертолета.
Известия
24 февраля президент РФ объявил о начале специальной военной операции на Украине.
Интерфакс

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Минобороны сообщило, что в Мариуполе в плен сдались 1026 украинских морских пехотинцев
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Минобороны РФ: в Мариуполе сдались в плен 1026 украинских морпехов, среди них 162 офицера
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