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REGNUM
REGNUM

Минобороны РФ вернуло на родину 26 детей из Сирии

Москва, 18 августа 2020, 07:25 — REGNUM 26 российских детей были доставлены из Сирии самолетом Министерства обороны РФ на аэродром Чкаловский в Московской области, сообщает пресс-служба уполномоченного при президенте России по правам ребенка Анны Кузнецовой.В источнике
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Коммерсантъ

Главные новости к утру 18 августа

Коммерсантъ00:00
Вести.Ru

В Подмосковье сел борт Минобороны с российскими детьми из сирийских приютов

Вести.Ru19:39
Российская газета

Кузнецова: Планируется вывоз российских детей из лагеря аль-Холь в САР

Российская газета21:53
ТАСС

Кузнецова сообщила, что доставленных из Сирии детей отправят в восемь регионов

ТАСС21:11
RT на русском

Кузнецова рассказала о работе по вывозу российских детей из Дамаска

RT на русском23:15
РБК

Самолет Минобороны доставил в Россию более 20 детей из Сирии

РБК18:22
РИА Новости

Кузнецова рассказала, куда отправят вернувшихся из Сирии российских детей

РИА Новости21:19

Альянс Китая и России ударил по позициям доллара

Москва и Пекин придерживаются курса на отказ от американской валюты: проводимая странами политика дедолларизации торговли привела к тому, что сегодня в долларах впервые в истории производится меньше половины всех расчетов между странами, а доля национальных валют в операциях — максимальна.
Альянс Китая и России ударил по позициям доллара
Газета.Ruвчера в 15:24
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В семи регионах России иммунитет к коронавирусу есть у 20% жителей

Регионы с наибольшей долей жителей с иммунитетом к коронавирусу: Москва (занимает первое место по числу заражений); Московская область (второе место); Санкт-Петербург (третье место); Тюменская область (34-е место); Ленинградская область (45-е место); Татарстан (48-е место); Астраханская область (52-е место).
Коммерсантъ00:29
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В Совфеде назвали условие новых выплат на детей до 16 лет

Решение о возможных августовских выплатах на детей до 16 лет будет зависеть от соглашения целого ряда инстанций, включая социальный блок правительства, заявил первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.
РИА Новости18:39
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Китайская вакцина от COVID-19 поступит на рынок в конце декабря

Китайская инактивированная вакцина от COVID-19 после одобрения может поступить на рынок в конце декабря этого года, заявил секретарь партийного комитета, председатель совета директоров государственной корпорации Sinopharm Лю Цзинчжэнь.
РИА Новости00:58
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Германия обратится в ООН из-за угроз США «Северному потоку-2»

Германия изучает возможность обсуждения на уровне ООН угроз Соединенных Штатов ввести санкции в отношении "Северного потока - 2", заявил RT Deutsch глава комитета бундестага ФРГ по энергетике Клаус Эрнст.
Газета.Ruвчера в 02:41
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В машине военного атташе России в Нидерландах обнаружили прослушку

В служебной машине помощника военного атташе России в Нидерландах был обнаружен "жучок" - в этой связи 17 августа в МИД РФ была вызвана временная поверенная в делах европейского королевства Доминик Баккер-Кюлинг.
Газета.Ruвчера в 10:47
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