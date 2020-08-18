Минобороны РФ вернуло на родину 26 детей из Сирии
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Москва, 18 августа 2020, 07:25 — REGNUM 26 российских детей были доставлены из Сирии самолетом Министерства обороны РФ на аэродром Чкаловский в Московской области, сообщает пресс-служба уполномоченного при президенте России по правам ребенка Анны Кузнецовой.В источнике
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