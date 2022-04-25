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Минобороны РФ: власти Киева в очередной раз сорвали гуманитарную операцию на «Азовстали»

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что власти Киева в очередной раз сорвали гуманитарную операцию на заводе "Азовсталь" в Мариуполе.
Комсомольская правда
"По состоянию на 20:00 25 апреля 2022 года предлагаемым гуманитарным коридором так никто и не воспользовался", - сообщил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.
ТВ Центр
Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин ранее заявил, что спецгруппы приступили к штурму завода «Азовсталь» в Мариуполе.
URA.Ru
Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
РИА Новости

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