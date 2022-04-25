Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале об обстреле села Головчино со стороны Украины, по его словам, повреждены четыре дома, пострадавших среди мирных жителей нет.
«Очевидно, что за действиями Вашингтона скрывается стремление любыми способами затянуть российскую специальную операцию, пытаясь нанести максимальный ущерб России, и воевать до последнего украинца»,— говорится в комментарии господина Антонова в Telegram-канале посольства.
Проект постановления предусматривает объявление амнистии в отношении лиц, совершивших административные правонарушения в области дорожного движения, предусмотренные главой 12 Кодекса РФ об административных правонарушениях, говорится в пояснительной записке к проекту.