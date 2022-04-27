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Минобороны РФ заявило об уничтожении «Калибрами» крупной партии оружия от США и ЕС для ВСУ

Российская армия уничтожила "Калибрами" в Запорожье ангары с крупной партией иностранного оружия и боеприпасов, поставленных США и европейскими странами для украинских войск.
ТАСС
Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России за ночь поражены 59 военных объектов Украины.
Первый канал
В результате ударов уничтожены свыше 120 националистов и 35 единиц бронетехники и автомобилей.
Первый канал
Поражены: 432 района сосредоточения живой силы и военной техники противника, 67 артиллерийских позиций, две батареи реактивных систем залпового огня, а также семь складов боеприпасов.
Первый канал

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Минобороны заявило об ударах по складам с иностранным оружием в Запорожье
РБК04:09
ВС РФ уничтожили «Калибрами» ангары с западным оружием для Киева
Известия03:34
Минобороны РФ: ракетами «Калибр» уничтожена партия оружия из США
URA.Ru03:50
Минобороны России: в Запорожье ракетами «Калибр» уничтожена партия иностранного оружия
RT на русском03:43
Минобороны: в Запорожье «Калибрами» уничтожена крупная партия оружия от ЕС и США для ВСУ
Lenta.ru03:37
Минобороны России сообщило об уничтожении «Калибрами» в Запорожье партии оружия США и ЕС
РИА Новости04:03
Минобороны РФ заявило об уничтожении «Калибрами» крупной партии оружия от США и ЕС для ВСУ
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