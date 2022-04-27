ТАССМинобороны РФ заявило об уничтожении «Калибрами» крупной партии оружия от США и ЕС для ВСУРоссийская армия уничтожила "Калибрами" в Запорожье ангары с крупной партией иностранного оружия и боеприпасов, поставленных США и европейскими странами для украинских войск.ТАССОперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России за ночь поражены 59 военных объектов Украины.Первый каналВ результате ударов уничтожены свыше 120 националистов и 35 единиц бронетехники и автомобилей.Первый каналПоражены: 432 района сосредоточения живой силы и военной техники противника, 67 артиллерийских позиций, две батареи реактивных систем залпового огня, а также семь складов боеприпасов.Первый каналЧитать далееСвернутьПятый каналПятый каналДума ТВНТВРЕН ТВDaily MoscowМоя Москва.онлайнВоенное делоМой БрянскРИА НовостиТК ЗвездаТВ ЦентрSmotrim.ruРБКPiter.tvДеловое.ТВГлас НародаЦарьградГЛАС.RUREGNUMПолитРоссияСлово и ДелоНациональная служба новостейНовый ДеньЦентральная Служба НовостейТелеканал 360°Народные новостиRT на русскомPravda.RuРЕН ТВNewInformThe Moscow PostYakutsk.ruПодробнее о событииМинобороны заявило об ударах по складам с иностранным оружием в ЗапорожьеРБК04:09ВС РФ уничтожили «Калибрами» ангары с западным оружием для КиеваИзвестия03:34Минобороны РФ: ракетами «Калибр» уничтожена партия оружия из СШАURA.Ru03:50Минобороны России: в Запорожье ракетами «Калибр» уничтожена партия иностранного оружияRT на русском03:43Минобороны: в Запорожье «Калибрами» уничтожена крупная партия оружия от ЕС и США для ВСУLenta.ru03:37Минобороны России сообщило об уничтожении «Калибрами» в Запорожье партии оружия США и ЕСРИА Новости04:03Минобороны РФ заявило об уничтожении «Калибрами» крупной партии оружия от США и ЕС для ВСУТАСС03:33Показать ещёОценить2,9KПоделиться