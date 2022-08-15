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Минобороны России: RC-135 ВВС Великобритании нарушил госграницу, на перехват поднят МиГ-31

Над акваторией Баренцева моря был обнаружен самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 ВВС Великобритании, который нарушил государственную границу.
РБК
Для пресечения нарушения Государственной границы из состава дежурных по ПВО сил был поднят истребитель МиГ-31бм, — говорится
 в сообщении.
News.ru
Однако благодаря действиям экипажа российского истребителя МиГ-31бм британское воздушное судно удалось вытеснить за пределы российской территории, говорится в Telegram-канале Минобороны России.
Вечерняя Москва
12 августа крупный стратегический разведывательный самолет Великобритании Boeing RC-135W Rivet Joint заметили над акваторией Черного моря.
Lenta.ru

Подробнее о событии

Минобороны: британский RC-135 нарушил воздушную границу России, на перехват подняли МиГ-31
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Минобороны России: RC-135 британских ВВС нарушил границу России около мыса Святой Нос
Lenta.ruвчера в 14:21
Британский самолет-разведчик нарушил госграницу РФ в районе мыса Святой Нос
Интерфаксвчера в 14:23
Британский самолет-разведчик нарушил границу РФ в районе мыса Святой Нос
Комсомольская правдавчера в 14:26
Россия подняла истребитель из-за нарушившего границу британского самолета-разведчика
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Самолет-разведчик Великобритании нарушил воздушную границу РФ
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