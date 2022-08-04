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Минобороны России допустило причастность США к возникновению пандемии COVID-19

Министерство обороны РФ рассматривает возможность того, что к возникновению коронавирусной инфекции нового типа причастно Агентство США по международному развитию (USAID).
Комсомольская правда
Нетипичное развитие пандемии коронавируса позволяет предположить, что коронавирус мог быть создан искусственно с использованием достижений США в биотехнологиях.
RT на русском
В оборонном ведомстве рассказали, что с 2009 года USAID финансировало программу «Предикт» по изучению новых коронавирусов.
Аргументы и Факты
Отмечается, что одним из подрядчиков была Metabiota, известная своей военно-биологической деятельностью на Украине.
Известия

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В Минобороны России допустили причастность США к возникновению пандемии коронавируса
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Минобороны РФ подозревает США в причастности к возникновению COVID-19
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В Минобороны РФ допустили причастность США к возникновению COVID-19
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