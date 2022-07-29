РБКМинобороны России: географическое судно Украины подорвалось на мине в устье ДунаяМалое географическое судно Украины «Шляхович» подорвалось на украинской дрейфующей мине в устье реки Дунай, сообщили в Минобороны России.РБК«Созданные официальным Киевом угроза обстрела и высокая минная опасность не позволяют судам беспрепятственно выйти в открытое море», – напомнил генерал-полковник Мизинцев.ПрофильUkrainian Shipping Magazine указывает, что устье открыли для торгового флота лишь 10 июля после того, как Россия приняла решение отвести гарнизон с острова Змеиный.Взгляд.ру"Российская Федерация принимает весь комплекс мер по обеспечению безопасности гражданского судоходства в акваториях Черного и Азовского морей", - добавил он.ТАССЧитать далееСвернутьПолитРоссияПолитРоссияНТВЦарьградРамблерРидусТелеканал 360°Аргументы и ФактыФАНЯмал-МедиаПрофильАбзацИзвестияLife.ruКомсомольская правдаNewInformНовый ДеньВечерняя МоскваRT на русскомПодробнее о событииМинобороны России: географическое судно Украины подорвалось на мине в устье ДунаяИзвестия17:33Украинское географическое судно подорвалось на мине ВСУ в устье ДунаяКомсомольская правдавчера в 15:54МО РФ заявило, что судно «Шляхович» Украины подорвалось на украинской мине в устье ДунаяLenta.ruвчера в 14:45Минобороны: украинское географическое судно «Шляхович» подорвалось на мине в устье ДунаяРИА Новостивчера в 15:11Украинское судно гидрогеографической службы подорвалось на минеИА Красная Веснавчера в 14:45МО РФ: географическое судно Украины подорвалось на мине в устье ДунаяNVLвчера в 02:29Украинское судно подорвалось на мине в районе выхода Дуная в Черное мореВзгляд.ру28 июля в 16:27Показать ещёОценить2,1KПоделиться