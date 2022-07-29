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Минобороны России: географическое судно Украины подорвалось на мине в устье Дуная

Малое географическое судно Украины «Шляхович» подорвалось на украинской дрейфующей мине в устье реки Дунай, сообщили
 в Минобороны России.
РБК
«Созданные официальным Киевом угроза обстрела и высокая минная опасность не позволяют судам беспрепятственно выйти в открытое море», – напомнил генерал-полковник Мизинцев.
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Ukrainian Shipping Magazine указывает, что устье открыли для торгового флота лишь 10 июля после того, как Россия приняла решение отвести гарнизон с острова Змеиный.
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"Российская Федерация принимает весь комплекс мер по обеспечению безопасности гражданского судоходства в акваториях Черного и Азовского морей", - добавил он.
ТАСС

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Минобороны России: географическое судно Украины подорвалось на мине в устье Дуная
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