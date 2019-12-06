Общество

RT на русскомRT на русскомМинобороны России испытало спутник-инспектор

Минобороны России провело эксперимент по отделению от аппарата-носителя малого спутника-инспектора, который оценивает состояние российской космической группировки.
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Минобороны провело эксперимент с малым спутником-инспектором

РБК10:03

Минобороны впервые отчиталось об испытании секретного спутника

Ведомости09:10

Минобороны провело в космосе эксперимент по отделению малого спутника от другого аппарата

ТАСС08:36

Минобороны испытало спутник-инспектор

РИА Новости09:04

Военные РФ провели эксперимент по отделению спутника от космической платформы

Интерфакс08:49

Минобороны России испытало спутник-инспектор

RT на русском09:10

В МО РФ рассказали об испытаниях новой космической техники

ТК Звезда08:32
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Происшествия

Задержан глава ОПГ, причастной к убийству главы центра «Э» Ингушетии

RT на русском 05:14
Здоровье

Метформин от диабета может провоцировать рак

Популярный в Евросоюзе препарат метформин, применяемый при сахарном диабете, может спровоцировать развитие онкологических заболеваний.
Piter.tv вчера в 07:48
Общество

«ВТБ Лизинг» ответил на расследование ФБК о бизнес-джетах

2 декабря Навальный опубликовал расследование, где утверждал, что ведущая телеканала «Россия 1» Наиля Аскер-заде, вероятно, использовала для перелетов зарегистрированный на не раскрывающий владельцев офшор IF COMPANY LIMITED в Белизе борт Bombardier Global 6000 с номером T7-KLT, которым ранее через дочернюю компанию владел ВТБ.
РБК 14:20
Общество

Генпрокуратура Германии начала расследование дела Скрипалей

Генпрокуратура Германии начала собственное расследование дела об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери.
Lenta.ru 08:42
Авто

Назвали цены на бюджетный аналог внедорожника Toyota Land Cruiser 200

Китайская компания Hengtian объявила цены на свой новый внедорожник L4600, являющийся аналогом Toyota Land Cruiser 200.
Letnews.ru 05:19
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YouTube назвал самые популярные видео года в России

Компания «Google Россия» представила рейтинг самых популярных видео на русскоязычном сегменте видеохостинга YouTube в 2019 году.
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Происшествия

Число погибших при пожаре в одесском колледже увеличилось до двух

Здание постепенно разбирают от завалов и обнаруживают отдельные очаги тления. Пожар в одесском колледже произошел днем 4 декабря.
РБК вчера в 14:09
Фигурное катание

Российская фигуристка побила свой мировой рекорд в финале Гран-при

Российская фигуристка Алена Косторная заняла первое место по итогам короткой программы в финале Гран-при в итальянском Турине.
Lenta.ru 14:50
Политика

Зеленский высказался о продлении закона об особом статусе Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский в эфире телепередачи "Свобода слова Савика Шустера" сообщил, что закон об особом статусе Донбассе действует до 31 декабря.
Московский Комсомолец 14:58
Армия и оружие

У сирийских бойцов «Сил тигра» замечены тульские автоматы

У бойцов сирийского элитного соединения «Силы тигра» замечены разработанные в тульском АО «КБП» современные малогабаритные автоматы 9А-91.
Молодой коммунар 05:30
Культура

Рагда Ханиева записала видеообращение с воздушным поцелуем после эфира шоу «Голос»

Рагда Ханиева записала видеообращения после этапа «нокаутов» в шоу «Голос» на Первом канале.
Регион online 15:48
Армия и оружие

Неизвестные напали на американскую военную базу в Сирии

Как передает сирийское государственное агентство SANA, 6 декабря группа неизвестных людей напала на базу американских ВС, находящуюся вблизи нефтяного месторождения Эль-Омар на северо-востоке сирийской провинции Дейр-эз-Зор.
Инфорос 06:11
Армия и оружие

Описан план развития ядерной «стратегической триады» США до конца века

В течение ближайшего десятилетия США будут формировать новую ядерную триаду, которая прослужит до конца XXI века.
Lenta.ru 17:02
Наука

В Антарктиде у полярников после 14 месяцев уменьшился мозг

Немецкие ученые од руководством Симоны Кюн (Simone Kühn) из Института развития человека Макса Планка в Берлине обнаружили, что за 14 месяцев у участников экспедиции в Антарктиду уменьшился объем мозга.
МонаВиста вчера в 12:51
Общество

Суд признал Егора Жукова виновным в призывах к экстремизму

Кунцевский суд Москвы признал Егора Жукова виновным в публичных призывах к экстремизму из-за видео, которые он публиковал на Youtube, передает корреспондент «Ведомостей».
Ведомости 02:31
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Путин и Лукашенко обсудят план интеграции

Век 06:03
Кино

Вышел новый трейлер фильма Федора Бондарчука «Вторжение»

В Сети появился новый трейлер фильма "Вторжение" режиссера Федора Бондарчука.
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Единоборства

Руис и Джошуа провели взвешивание накануне боя в Саудовской Аравии

Накануне поединка спортсмены провели взвешивание. Вес Джожуа превысил 128 килограмм, масса Руиса составил 107,501 килограмма.
iReactor 11:44
Футбол

«Лион» в гостях разгромил «Ним» и вышел на пятое место

Гости победили со счетом 4:0. В составе «Лиона» дубль оформил Мемфис Депай, еще по голу забили Уссем Ауар и Йоаким Андерсен.
Sportbox.RU 16:45
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Порошенко не согласен с документами насчет Донбасса, которые сам же подписал - Зеленский

Ранее Петр Порошенко, Юлия Тимошенко и Святослав Вакарчук призвали украинских граждан выйти на Майдан накануне «нормандского саммита», чтобы призвать Зеленского не допустить возвращения Донбасса в ущерб суверенитета страны и не переступать за «красные линии».
Украина.ру 15:28
Политика

Венецианская комиссия призвала Киев пересмотреть закон о госязыке

Венецианская комиссия Совета Европы предложила Украине пересмотреть закон о государственном языке, говорится в отчете, поступившем в РИА новости.
РИА Новости 11:55
Общество

Украина поставила России условие по газовым спорам

Витренко отметил, что Еврокомиссия попросила стороны обсудить урегулирование вопросов прошлого и текущего судебных споров, поскольку «Газпром» включает это в пакет для переговоров по транзиту.
Известия 16:53
Кино

Фильм Игоря Копылова «Ржев» выходит в прокат

Россия – Культура вчера в 03:21
Армия и оружие

В Китае обвинили РФ в хищении технологии гиперзвуковых ракет «Циркон»

В Китае медиа-издание Sina Military опубликовало статью, в которой РФ обвиняют в хищении технологии гиперзвуковых ракет «Циркон».
Актуальные Новости 06:11
Кино

Венсан Кассель привез в Москву новый фильм

Чтобы лично представить картину, в Москву прилетели актеры Венсан Кассель и Реда Катеб, а также режиссеры Эрик Толедано и Оливье Накаш.
Газета Metro вчера в 05:32
Музыка

«Яндекс.Музыка» назвала самые популярные песни в 2019 году

Газета.Ru вчера в 01:44
Общество

Из-за угрозы взрыва эвакуировали несколько районов вокруг базы ВВС США

Московский Комсомолец 16:40
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Крупнейший в мире водопад Виктория высох

Человечество лишилось крупнейшего в мире водопада Виктория.
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Происшествия

Под Омском обнаружили «озеро» из крови

Рядом со скотомогильником, расположенном в Калачинском районе Омской области, был обнаружен искусственно выкопанный водоем "из слитой крови" животных.
Газета.Ru 16:04
Кино

Режиссер «Дау» попросил Минкульт разрешить прокат всех частей фильма

Режиссер фильма "Дау" Илья Хржановский обратился к министру культуры Владимиру Мединскому с просьбой выдать прокатное удостоверение всем частям кинокартины.
Piter.tv 00:01
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