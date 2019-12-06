Общество

RT на русскомRT на русскомМинобороны России испытало спутник-инспектор

Минобороны России провело эксперимент по отделению от аппарата-носителя малого спутника-инспектора, который оценивает состояние российской космической группировки.
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Минобороны испытало спутник-инспектор

РИА Новости09:04

Минобороны провело в космосе эксперимент по отделению малого спутника от другого аппарата

ТАСС08:36

Военные РФ провели эксперимент по отделению спутника от космической платформы

Интерфакс08:49

Минобороны России испытало спутник-инспектор

RT на русском09:10

Минобороны провело эксперимент по отделению спутника от платформы

Известия09:44

Минобороны впервые отчиталось об испытании секретного спутника

Ведомости09:10

Минобороны провело эксперимент в космосе

Российская газета09:17
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Происшествия

На авиабазе ВМС США во Флориде произошла стрельба

ТАСС 09:01
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Опубликован трейлер нового фильма о Джеймсе Бонде

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Крупнейший франчайзи SPAR в России закроет часть магазинов

«ТД Интерторг» — операционная компания «SPAR Северо-Запад», крупнейшего по числу магазинов франчайзи нидерландского продовольственного ретейлера SPAR.
РБК 05:30
Общество

Меркель впервые посетила Освенцим

В сети появились кадры визита канцлера Германии Ангелы Меркель в мемориальный комплекс, созданный на месте концлагеря Третьего рейха Аушвиц-Биркенау (Освенцим).
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Эстрадный певец Сосо Павлиашвили в беседе с каналом "360" ответил на слова Раймонда Паулса о том, что российские поклонники якобы отличаются навязчивостью.
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МИД Украины пригласил посла Казахстана из-за слов Токаева о Крыме

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Поклонники видели Анну не раз в компании Лазарева.
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Самолет SSJ100 вынужденно сел в аэропорту Внуково из-за технической проблемы в одном из двигателей, передает РИА "Новости", ссылаясь на представителя экстренных служб Москвы.
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Общество

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Патриарх Кирилл летал на самолете Gulfstream G450 стоимостью 43 миллиона долларов, утверждается в расследовании сайта The Bell.
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Политика

Украина потребовала от России соблюдения Будапештского меморандума

Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия (Будапештский меморандум) был подписан 5 декабря 1994 года между Украиной, США, Россией и Великобританией.
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Спорт

Клишина: желания всё бросить и вернуться в Россию не было никогда

Российская легкоатлетка Дарья Клишина, проживающая в США, рассказала о своей жизни за рубежом.
RT на русском 04:06
Авто

Nissan назвал сроки начала поставок GT-R50 от Italdesign

В Nissan сообщают, что при условии сертификации и омологации на различных рынках покупатели, вероятнее всего, смогут сесть за руль Nissan GT-R50 от Italdesign в конце 2020 – конце 2021 года.
Движок вчера в 03:53
Энергетика

Россия помогла заключить главное соглашение по нефти

Аналитики называли главным бенефициаром продления соглашения Саудовскую Аравию, заинтересованную в поддержании высоких цен на нефть в преддверии выхода на биржу своей компании Saudi Aramco.
Lenta.ru 09:37
Политика

ПАСЕ не будет отказывать в полномочиях российской делегации из-за Крыма

Российская делегация была лишена права голоса в ПАСЕ в 2014 году, после воссоединения Крыма с РФ, хотя полуостров стал государственным субъектом демократическим путем в результате народного референдума.
ФАН 08:24
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Умер отравившийся «Кротом» ученый-математик из МГУ

Ученый-математик, заслуженный преподаватель МГУ Олег Ивашев-Мусатов умер на 92-м году жизни в Москве, сообщил РБК его сын.
РБК 08:57
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Вернувшаяся в Россию Наталья Ветлицкая снова уехала в Испанию

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Соведущую Соловьева возмутил «бесстыдно мягкий» приговор Егору Жукову

Lenta.ru 08:08
Политика

Путин назвал условие для транзита газа через Украину

Владимир Путин заявил, что реализация проекта "Северный поток-2" не означает, что Россия намерена прекратить транзит газа по территории Украины.
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Политика

Песков назвал ожидания от итогового документа «нормандского» саммита

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, чего можно ожидать от итогового документа саммита «нормандской четвёрки» (Украина, Германия, Франция, Россия).
News.ru вчера в 13:15
Общество

Идея снижения наказуемого порога превышения скорости исходит не от МВД

Инициатива возможности снизить наказуемый порог превышения скорости с 20 до 10 км/ч исходит не от МВД, заявил 5 декабря глава ведомства Владимир Колокольцев.
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Музыка

Максим Фадеев представил первых артистов после перезапуска лейбла

Продюсер и музыкант Максим Фадеев опубликовал в инстаграме пост, в котором представил первый проект после "обнуления" лейбла Malfa.
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Фигурное катание

Трусова исполнила тройной аксель на тренировке перед финалом Гран-при

Российская фигуристка Александра Трусова исполнила тройной аксель на тренировке в преддверии финала Гран-при по фигурному катанию, передает корреспондент "Газеты.Ru" Эльвира Ондар.
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Задержан глава ОПГ, причастной к убийству главы центра «Э» Ингушетии

В Москве и Ингушетии сотрудники СК, ФСБ, МВД и Росгвардии провели спецоперацию, в ходе которой была пресечена деятельность организованной преступной группы, причастной к убийству начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД России по Республике Ингушетия Ибрагима Эльджаркиева.
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Сергей Шнуров признался, что хочет ребенка от молодой жены

Певец Сергей Шнуров (46) всерьез заявил, что хочет ребенка от своей четвертой жены Ольги Абрамовой (31).
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Украинский политик с автоматом в руках призвала выйти на Майдан

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В Донбассе отказались пустить к себе украинских силовиков

Предложение президента Украины Владимира Зеленского о создании муниципальной стражи в Донбассе не будет принято.
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Способностью усваивать алкоголь человечество обязано обезьянам

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Kia сертифицировала кроссовер Seltos для России

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В Екатеринбурге загорелось административное здание

Административное здание загорелось на площади 1,2 тысячи квадратных метров в Екатеринбурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
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