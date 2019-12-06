Общество
RT на русскомМинобороны России испытало спутник-инспектор
Минобороны России провело эксперимент по отделению от аппарата-носителя малого спутника-инспектора, который оценивает состояние российской космической группировки.
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Кино
Опубликован трейлер нового фильма о Джеймсе Бонде
Лента получила название «Не время умирать» и станет 25-й в серии. Фильм снимали в Лондоне, Норвегии, Италии и на Ямайке.
Общество
Крупнейший франчайзи SPAR в России закроет часть магазинов
«ТД Интерторг» — операционная компания «SPAR Северо-Запад», крупнейшего по числу магазинов франчайзи нидерландского продовольственного ретейлера SPAR.
Общество
Меркель впервые посетила Освенцим
В сети появились кадры визита канцлера Германии Ангелы Меркель в мемориальный комплекс, созданный на месте концлагеря Третьего рейха Аушвиц-Биркенау (Освенцим).
Общество
Павлиашвили ответил Паулсу на слова о навязчивости россиян
Эстрадный певец Сосо Павлиашвили в беседе с каналом "360" ответил на слова Раймонда Паулса о том, что российские поклонники якобы отличаются навязчивостью.
Политика
МИД Украины пригласил посла Казахстана из-за слов Токаева о Крыме
МИД Украины выразил послу Казахстана на Украине свою обеспокоенность в связи с высказыванием президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о Крыме.
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев признался, что не собирается жениться
Поклонники видели Анну не раз в компании Лазарева.
Происшествия
SSJ100 совершил вынужденную посадку во Внуково после вылета в Надым
Самолет SSJ100 вынужденно сел в аэропорту Внуково из-за технической проблемы в одном из двигателей, передает РИА "Новости", ссылаясь на представителя экстренных служб Москвы.
Общество
Патриарх Кирилл мог пользоваться бывшим самолетом ВТБ
Патриарх Кирилл летал на самолете Gulfstream G450 стоимостью 43 миллиона долларов, утверждается в расследовании сайта The Bell.
Политика
Украина потребовала от России соблюдения Будапештского меморандума
Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия (Будапештский меморандум) был подписан 5 декабря 1994 года между Украиной, США, Россией и Великобританией.
Спорт
Клишина: желания всё бросить и вернуться в Россию не было никогда
Российская легкоатлетка Дарья Клишина, проживающая в США, рассказала о своей жизни за рубежом.
Авто
Nissan назвал сроки начала поставок GT-R50 от Italdesign
В Nissan сообщают, что при условии сертификации и омологации на различных рынках покупатели, вероятнее всего, смогут сесть за руль Nissan GT-R50 от Italdesign в конце 2020 – конце 2021 года.
Энергетика
Россия помогла заключить главное соглашение по нефти
Аналитики называли главным бенефициаром продления соглашения Саудовскую Аравию, заинтересованную в поддержании высоких цен на нефть в преддверии выхода на биржу своей компании Saudi Aramco.
Политика
ПАСЕ не будет отказывать в полномочиях российской делегации из-за Крыма
Российская делегация была лишена права голоса в ПАСЕ в 2014 году, после воссоединения Крыма с РФ, хотя полуостров стал государственным субъектом демократическим путем в результате народного референдума.
Общество
Умер отравившийся «Кротом» ученый-математик из МГУ
Ученый-математик, заслуженный преподаватель МГУ Олег Ивашев-Мусатов умер на 92-м году жизни в Москве, сообщил РБК его сын.
Шоу-бизнес
Вернувшаяся в Россию Наталья Ветлицкая снова уехала в Испанию
Политика
Путин назвал условие для транзита газа через Украину
Владимир Путин заявил, что реализация проекта "Северный поток-2" не означает, что Россия намерена прекратить транзит газа по территории Украины.
Политика
Песков назвал ожидания от итогового документа «нормандского» саммита
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, чего можно ожидать от итогового документа саммита «нормандской четвёрки» (Украина, Германия, Франция, Россия).
Общество
Идея снижения наказуемого порога превышения скорости исходит не от МВД
Инициатива возможности снизить наказуемый порог превышения скорости с 20 до 10 км/ч исходит не от МВД, заявил 5 декабря глава ведомства Владимир Колокольцев.
Музыка
Максим Фадеев представил первых артистов после перезапуска лейбла
Продюсер и музыкант Максим Фадеев опубликовал в инстаграме пост, в котором представил первый проект после "обнуления" лейбла Malfa.
Фигурное катание
Трусова исполнила тройной аксель на тренировке перед финалом Гран-при
Российская фигуристка Александра Трусова исполнила тройной аксель на тренировке в преддверии финала Гран-при по фигурному катанию, передает корреспондент "Газеты.Ru" Эльвира Ондар.
Происшествия
Задержан глава ОПГ, причастной к убийству главы центра «Э» Ингушетии
В Москве и Ингушетии сотрудники СК, ФСБ, МВД и Росгвардии провели спецоперацию, в ходе которой была пресечена деятельность организованной преступной группы, причастной к убийству начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД России по Республике Ингушетия Ибрагима Эльджаркиева.
Шоу-бизнес
Сергей Шнуров признался, что хочет ребенка от молодой жены
Певец Сергей Шнуров (46) всерьез заявил, что хочет ребенка от своей четвертой жены Ольги Абрамовой (31).
Политика
В Донбассе отказались пустить к себе украинских силовиков
Предложение президента Украины Владимира Зеленского о создании муниципальной стражи в Донбассе не будет принято.
Наука
Способностью усваивать алкоголь человечество обязано обезьянам
Авто
Kia сертифицировала кроссовер Seltos для России
Компания Kia сертифицировала новый кроссовер Seltos для российского рынка, получив на модель одобрение типа транспортного средства (ОТТС).
Происшествия
В Екатеринбурге загорелось административное здание
Административное здание загорелось на площади 1,2 тысячи квадратных метров в Екатеринбурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.