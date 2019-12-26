Общество
Газета.RuМинобороны России намерено повысить оклады и пенсии военнослужащих
Оклады российских военнослужащих вырастут на 7% в ближайшие два года, также будут увеличены пенсии военных пенсионеров, заявила заместитель министра обороны России Татьяна Шевцова в интервью изданию "Известия".
Читать в источнике
Оценить151
с чего всё началось
Оклады военнослужащих будут повышены на 3% в будущем году и еще на 4% в 2021-м, а компенсации за съемное жилье будут платить не только офицерам, но и солдатам-контрактникам.Известиявчера в 16:17
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7114 источников, обновлено в 05:51, Ашберн
Происшествия
Под Воронежем взорвали машину главы района
Происшествия
Суд огласил приговор уфимским экс-полицейским по делу об изнасиловании
Кировский районный суд Уфы назначил от шести до семи лет колонии трем бывшим полицейским, обвиненным в изнасиловании коллеги, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Происшествия
В Москве напали на подполковника Росгвардии
Сотрудники московской полиции проводят доследственную проверку по факту нападения на замначальника отдела управления информационного сопровождения департамента по взаимодействию со СМИ и институтами гражданского общества Росгвардии подполковника полиции 38-летнего Александра Кудрявцева.
Наука
Зрелость сыра с дырками научились определять автоматически
Происшествия
В ФБК заявили о задержании Навального
В Фонд борьбы с коррупцией пришли силовики и выломали дверь организации, говорится в Twitter пресс-секретаря основателя ФБК Алексея Навального Киры Ярмыш.
Происшествия
В московском метро пассажирка напала с ножом на женщину
На станции "Новокузнецкая" в московском метрополитене пассажирка нанесла удар ножом женщине, после совершенного она попыталась убежать.
Политика
Зеленский запретил импорт электроэнергии из России
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О рынке электрической энергии", запрещающий импорт электроэнергии из России.
Политика
Песков заявил о позволяющих достроить «Северный поток-2» мощностях
«Действительно, есть определенные мощности, которые позволяют надеяться на то, что удастся завершить работу в обозримой перспективе», — сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли у России трубоукладчик, который позволит закончить строительство трубопровода через несколько месяцев.
Финансы
Рубль в начале торгов растёт к доллару и евро
Курс доллара упал на 8 копеек — до 61,89 рубля. Курс евро снизился на 10 копеек и составил 68,53 рубля.
Общество
Кудрин рассказал о спасшем российскую экономику решении Путина
Решение президента России Владимира Путина о создании резервных фондов сыграло ключевую роль в спасении российской экономики.
Политика
В Кремле ответили на слова Лукашенко о реверсной закупке нефти
Минск вправе воспользоваться более выгодными вариантами закупки нефти, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова белорусского лидера Александра Лукашенко о возможности реверсной закупки нефти через Польшу, передает корреспондент РБК.
Космос
На фотографиях с Марса разглядели ракушку
На фотографиях с Марса, сделанных марсоходами, рассмотрели настоящую, совсем как на Земле, ракушку.
Политика
Песков прокомментировал идею «нормандского формата» с Грузией
«Нормандский формат» уникален, с Тбилиси структура проблем иная, заявил 26 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя идею Грузии по работе с РФ в аналогичном «нормандскому формату» режиме.
Политика
Решения об освобождении малоимущих от части налогов нет, заявил Песков
Предметных разговоров или решений по поводу освобождения малоимущих россиян от части налогов не существует, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Авто
Отечественный электрокар «Монарх» не приехал на презентацию
Презентация машины состоялась без самого автомобиля, который не смогли привезти из-за проблем с логистикой.
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал об опасности денежных купюр
В Роспотребнадзоре заявили о риске заражения гриппом через денежные купюры, поскольку вирус живет на них в течение двух недель.
Гаджеты
Появились спецификации первого дискретного графического ядра Intel Xe
Для сравнения, в процессорах архитектуры Skylake максимальное число исполнительных блоков GPU — 72.
Общество
В России утвердили новые правила регистрации автомобилей
С 1 января в России начнут действовать новые правила государственной регистрации автомобилей.
Армия и оружие
Опасный инцидент: американские военные заблокировали российский военный патруль в районе сирийского Тель-Тамра
Ранее уже сообщалось о том, что американские военнослужащие также остановили российский военный патруль с угрозой применения оружия, причём, поводом этому якобы стали аналогичные действия со стороны сирийских военных, которые также открыли предупредительный огонь по колонне американских военнослужащих, пытавшихся попасть район расположения российской военной авиабазы в Камышлы.
Политика
WP: В США готовят тактику информационной войны с Россией
Американское киберкомандование начало разработку тактики информационной войны против России.
Шоу-бизнес
Гоген Солнцев на Новый год уедет на море без пожилой супруги
Хоккей
«Салават Юлаев» подписал контракт с Ильей Крикуновым
Нападающий Илья Крикунов подписал контракт с «Салаватом Юлаевым», информирует пресс-служба КХЛ. Срок соглашения рассчитан до конца сезона.
Политика
Ищенко: США продолжат искать способы остановить «Северный поток-2»
США не ограничатся новыми санкциями и продолжат искать способы остановить строительство «Северного потока-2».
Фигурное катание
Фигурист Игнатов лидирует после короткой программы на чемпионате РФ
РИА "Новости" / Александр Вильф Российский фигурист Макар Игнатов лидирует после короткой программы на чемпионате России по фигурному катанию, сообщает РИА "Новости".
Общество
Кольцеобразное солнечное затмение смогут увидеть томичи в четверг
Шоу-бизнес
Поклонники шокированы губами Наташи Королевой
Известная российская певица Наташа Королева шокировала своих подписчиков, опубликовав фото с неестественно большими губами.
Кино
Главные отличия Netflix экранизации «Ведьмака» от книг Сапковского
Стриминговый сервис Netflix 20 декабря выпустил долгожданный сериал «Ведьмак» по одноименному роману польского писателя Анджея Сапковского.
Общество
Путин предложил смягчить наказание за невозврат валютной выручки
Пакет законопроектов, который предполагает декриминализацию наказания за нарушение сроков возврата валютной выручки, глава государства внёс в Государственную думу РФ.
Общество
«Новая газета» сообщила о похищении своего спецкора после обысков
«Ранним утром к матери с двумя детьми пришли несколько следователей в сопровождении СОБРа и после этого увезли корреспондента в неизвестном направлении», — отмечается в заявлении.
Футбол
Валерий Чалый: «УЕФА и Украина уничтожают футбол в Крыму»
Валерий Чалый сегодня является генеральным директором ФК «Севастополь», и в эксклюзивном интервью интернет-редакции ТНВ рассказал о работе в «Рубине», положении дел в крымском футболе и основных трендах РПЛ.