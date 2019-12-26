Общество

Газета.RuГазета.RuМинобороны России намерено повысить оклады и пенсии военнослужащих

Оклады российских военнослужащих вырастут на 7% в ближайшие два года, также будут увеличены пенсии военных пенсионеров, заявила заместитель министра обороны России Татьяна Шевцова в интервью изданию "Известия".
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с чего всё началось

«Решений в отношении военных пенсионеров пока не принималось»

Оклады военнослужащих будут повышены на 3% в будущем году и еще на 4% в 2021-м, а компенсации за съемное жилье будут платить не только офицерам, но и солдатам-контрактникам.
Известиявчера в 16:17

Подробнее о событии

Замминистра обороны рассказала о росте окладов военнослужащих

РИА Новости00:38

Минобороны: Решений в отношении военных пенсионеров не принималось

Российская газета00:27

«Решений в отношении военных пенсионеров пока не принималось»

Известиявчера в 16:17

Минобороны России намерено повысить оклады и пенсии военнослужащих

Газета.Ruвчера в 20:42

Оклады военнослужащих будут повышены — Минобороны

Телеканал 360°вчера в 19:39

Зам Шойгу раскрыла, затронет ли российских военных пенсионная реформа

URA.Ruвчера в 18:45

Минобороны: решений по изменению выплат пенсий военным не принималось

Коммерсантъвчера в 23:20
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Происшествия

Под Воронежем взорвали машину главы района

Известия 04:47
Происшествия

Суд огласил приговор уфимским экс-полицейским по делу об изнасиловании

Кировский районный суд Уфы назначил от шести до семи лет колонии трем бывшим полицейским, обвиненным в изнасиловании коллеги, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 05:14
Происшествия

В Москве напали на подполковника Росгвардии

Сотрудники московской полиции проводят доследственную проверку по факту нападения на замначальника отдела управления информационного сопровождения департамента по взаимодействию со СМИ и институтами гражданского общества Росгвардии подполковника полиции 38-летнего Александра Кудрявцева.
Коммерсантъ 04:29
Наука

Зрелость сыра с дырками научились определять автоматически

N+1 вчера в 07:33
Происшествия

В ФБК заявили о задержании Навального

В Фонд борьбы с коррупцией пришли силовики и выломали дверь организации, говорится в Twitter пресс-секретаря основателя ФБК Алексея Навального Киры Ярмыш.
РБК 04:48
Происшествия

В московском метро пассажирка напала с ножом на женщину

На станции "Новокузнецкая" в московском метрополитене пассажирка нанесла удар ножом женщине, после совершенного она попыталась убежать.
Газета.Ru 00:41
Политика

Зеленский запретил импорт электроэнергии из России

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О рынке электрической энергии", запрещающий импорт электроэнергии из России.
Российская газета вчера в 08:27
Политика

Песков заявил о позволяющих достроить «Северный поток-2» мощностях

«Действительно, есть определенные мощности, которые позволяют надеяться на то, что удастся завершить работу в обозримой перспективе», — сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли у России трубоукладчик, который позволит закончить строительство трубопровода через несколько месяцев.
РБК 04:50
Финансы

Рубль в начале торгов растёт к доллару и евро

Курс доллара упал на 8 копеек — до 61,89 рубля. Курс евро снизился на 10 копеек и составил 68,53 рубля.
RT на русском вчера в 02:01
Общество

Кудрин рассказал о спасшем российскую экономику решении Путина

Решение президента России Владимира Путина о создании резервных фондов сыграло ключевую роль в спасении российской экономики.
Ruposters.ru вчера в 02:09
Политика

В Кремле ответили на слова Лукашенко о реверсной закупке нефти

Минск вправе воспользоваться более выгодными вариантами закупки нефти, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова белорусского лидера Александра Лукашенко о возможности реверсной закупки нефти через Польшу, передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 04:55
Космос

На фотографиях с Марса разглядели ракушку

На фотографиях с Марса, сделанных марсоходами, рассмотрели настоящую, совсем как на Земле, ракушку.
Комсомольская правда 05:02
Политика

Песков прокомментировал идею «нормандского формата» с Грузией

«Нормандский формат» уникален, с Тбилиси структура проблем иная, заявил 26 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя идею Грузии по работе с РФ в аналогичном «нормандскому формату» режиме.
Известия 05:05
Политика

Решения об освобождении малоимущих от части налогов нет, заявил Песков

Предметных разговоров или решений по поводу освобождения малоимущих россиян от части налогов не существует, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
РИА Новости 04:36
Авто

Отечественный электрокар «Монарх» не приехал на презентацию

Презентация машины состоялась без самого автомобиля, который не смогли привезти из-за проблем с логистикой.
SpeedMe 00:10
Здоровье

Роспотребнадзор рассказал об опасности денежных купюр

В Роспотребнадзоре заявили о риске заражения гриппом через денежные купюры, поскольку вирус живет на них в течение двух недель.
Известия 05:32
Гаджеты

Появились спецификации первого дискретного графического ядра Intel Xe

Для сравнения, в процессорах архитектуры Skylake максимальное число исполнительных блоков GPU — 72.
iXBT.com 05:10
Общество

В России утвердили новые правила регистрации автомобилей

С 1 января в России начнут действовать новые правила государственной регистрации автомобилей.
Lenta.ru 04:27
Армия и оружие

Опасный инцидент: американские военные заблокировали российский военный патруль в районе сирийского Тель-Тамра

Ранее уже сообщалось о том, что американские военнослужащие также остановили российский военный патруль с угрозой применения оружия, причём, поводом этому якобы стали аналогичные действия со стороны сирийских военных, которые также открыли предупредительный огонь по колонне американских военнослужащих, пытавшихся попасть район расположения российской военной авиабазы в Камышлы.
Avia.pro 01:09
Политика

WP: В США готовят тактику информационной войны с Россией

Американское киберкомандование начало разработку тактики информационной войны против России.
Российская газета вчера в 22:38
Шоу-бизнес

Гоген Солнцев на Новый год уедет на море без пожилой супруги

ИнфоСМИ вчера в 12:21
Хоккей

«Салават Юлаев» подписал контракт с Ильей Крикуновым

Нападающий Илья Крикунов подписал контракт с «Салаватом Юлаевым», информирует пресс-служба КХЛ. Срок соглашения рассчитан до конца сезона.
Sports.ru 04:25
Политика

Ищенко: США продолжат искать способы остановить «Северный поток-2»

США не ограничатся новыми санкциями и продолжат искать способы остановить строительство «Северного потока-2».
Актуальные Новости 00:20
Фигурное катание

Фигурист Игнатов лидирует после короткой программы на чемпионате РФ

РИА "Новости" / Александр Вильф Российский фигурист Макар Игнатов лидирует после короткой программы на чемпионате России по фигурному катанию, сообщает РИА "Новости".
РЕН ТВ 04:39
Общество

Кольцеобразное солнечное затмение смогут увидеть томичи в четверг

Вести-Томск 23 декабря в 21:18
Шоу-бизнес

Поклонники шокированы губами Наташи Королевой

Известная российская певица Наташа Королева шокировала своих подписчиков, опубликовав фото с неестественно большими губами.
ФАН вчера в 13:42
Кино

Главные отличия Netflix экранизации «Ведьмака» от книг Сапковского

Стриминговый сервис Netflix 20 декабря выпустил долгожданный сериал «Ведьмак» по одноименному роману польского писателя Анджея Сапковского.
NewInform 23 декабря в 10:50
Общество

Путин предложил смягчить наказание за невозврат валютной выручки

Пакет законопроектов, который предполагает декриминализацию наказания за нарушение сроков возврата валютной выручки, глава государства внёс в Государственную думу РФ.
REGNUM 03:34
Общество

«Новая газета» сообщила о похищении своего спецкора после обысков

«Ранним утром к матери с двумя детьми пришли несколько следователей в сопровождении СОБРа и после этого увезли корреспондента в неизвестном направлении», — отмечается в заявлении.
BFM.ru 03:37
Футбол

Валерий Чалый: «УЕФА и Украина уничтожают футбол в Крыму»

Валерий Чалый сегодня является генеральным директором ФК «Севастополь», и в эксклюзивном интервью интернет-редакции ТНВ рассказал о работе в «Рубине», положении дел в крымском футболе и основных трендах РПЛ.
Новый Век вчера в 23:30
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