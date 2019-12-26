Общество

Газета.RuГазета.RuМинобороны России намерено повысить оклады и пенсии военнослужащих

Оклады российских военнослужащих вырастут на 7% в ближайшие два года, также будут увеличены пенсии военных пенсионеров, заявила заместитель министра обороны России Татьяна Шевцова в интервью изданию "Известия".
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с чего всё началось

«Решений в отношении военных пенсионеров пока не принималось»

Оклады военнослужащих будут повышены на 3% в будущем году и еще на 4% в 2021-м, а компенсации за съемное жилье будут платить не только офицерам, но и солдатам-контрактникам.
Известиявчера в 16:17

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Минобороны России намерено повысить оклады и пенсии военнослужащих

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Российская газета00:27

Минобороны: решений по изменению выплат пенсий военным не принималось

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Телеканал 360°вчера в 19:39

Зам Шойгу раскрыла, затронет ли российских военных пенсионная реформа

URA.Ruвчера в 18:45

«Решений в отношении военных пенсионеров пока не принималось»

Известиявчера в 16:17
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Автоматически обработано 7113 источников, обновлено в 04:18, Ашберн
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