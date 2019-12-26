Общество

Газета.RuГазета.RuМинобороны России намерено повысить оклады и пенсии военнослужащих

Оклады российских военнослужащих вырастут на 7% в ближайшие два года, также будут увеличены пенсии военных пенсионеров, заявила заместитель министра обороны России Татьяна Шевцова в интервью изданию "Известия".
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с чего всё началось

«Решений в отношении военных пенсионеров пока не принималось»

Оклады военнослужащих будут повышены на 3% в будущем году и еще на 4% в 2021-м, а компенсации за съемное жилье будут платить не только офицерам, но и солдатам-контрактникам.
Известиявчера в 16:17

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Замминистра обороны рассказала о росте окладов военнослужащих

РИА Новости00:38

Минобороны: Решений в отношении военных пенсионеров не принималось

Российская газета00:27

«Решений в отношении военных пенсионеров пока не принималось»

Известиявчера в 16:17

Минобороны России намерено повысить оклады и пенсии военнослужащих

Газета.Ruвчера в 20:42

Оклады военнослужащих будут повышены — Минобороны

Телеканал 360°вчера в 19:39

Зам Шойгу раскрыла, затронет ли российских военных пенсионная реформа

URA.Ruвчера в 18:45

Минобороны: решений по изменению выплат пенсий военным не принималось

Коммерсантъвчера в 23:20
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Экс-футболист Радимов прокомментировал развод с Булановой

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Исполняющего обязанности прокурора Норильска арестовали на два месяца

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РБК 00:49
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Налог на доходы малоимущих может быть отменен

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг, что на эту тему идут «предметные совещания», «пока нет ни позиции, ни решений».
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«Ъ»: Медведев подписал постановление о регистрации машин в автосалонах

Издание подчёркивает, что основным нововведением является возможность получить свидетельство о регистрации и государственные регистрационные знаки на машину в автосалоне.
RT на русском 00:16
Общество

Астролог рассказала, на что надеяться знакам зодиака в 2020 году

Ведущая рубрики Алена Прокина по просьбе наших читателей вместе с известными астрологами рассказывает, чего ждать, на что надеяться и о чем позаботиться всем знакам зодиака в 2020 году Белой Металлической Крысы.
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Общество

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Совет директоров АО «Роскино», занимающегося продвижением российских фильмов за рубежом, действительно решил отправить в отставку гендиректора Екатерину Мцитуридзе, заявил министр культуры Владимир Мединский в эфире телеканала «Россия 24».
РБК 00:31
Политика

WP: в США разрабатывают тактику информационной войны против России

Киберкомандование Вооруженных сил (ВС) США разрабатывает тактику ведения информационной войны, которая может быть развернута и против России.
ТАСС вчера в 16:57
Экономика

«Ъ»: Ростех получит 35% в проекте по добыче золота в Иркутской области

Госкорпорация "Ростех" получит 35% в компании "Техсервис", которая проводит геологоразведочные работы на Черно-Бирюсинском участке в Иркутской области с запасами золота до 18 тонн.
ТАСС вчера в 23:58
Происшествия

Суд оставил бывшего мэра Челябинска в СИЗО

REGNUM 00:27
Политика

Кремль прокомментировал заявления Лукашенко о закупке нефти из Польши

Лукашенко заявил, что если Россия установит слишком высокую цену на закупку газа и нефти, то Минск начнет искать альтернативные способы поставок, в том числе может использовать реверс нефти через Польшу.
Ведомости вчера в 05:37
Экономика

Мутко отметил динамику снижения ипотечных ставок

Средняя ипотечная ставка в России к концу года достигла прогнозируемого показателя следующего года – 8,7%, сообщил вице-премьер РФ Виталий Мутко на заседании Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.
РИА Новости вчера в 10:06
Происшествия

В Екатеринбурге школьник напал на учительницу с молотком

Газета.Ru вчера в 05:34
Баскетбол

Патрик Беверли сыграет в рождественском матче с «Лейкерс»

Sports.ru 24 декабря в 23:09
Футбол

«Никакой он не сбитый летчик». Карпина назвали лучшим тренером первой части сезона РПЛ

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич и бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко сошлись в выборе лучшего тренера по итогам 19-ти туров чемпионата России.
Sportbox.RU вчера в 15:43
Хоккей

Путин рассказал, что в последнее время мало спит

Президент России Владимир Путин в перерыве матча Ночной хоккейной лиги на Красной площади рассказал, что в последнее время спал по четыре-пять часов.
РИА Новости вчера в 22:32
Экономика

Прогноз по курсу доллара: россиян заманивают в ловушку

Несмотря на радужные прогнозы и активный рост российской национальной валюты, падения не избежать и рубль может рухнуть до 100 за доллар.
Рамблер вчера в 16:06
Происшествия

Секс-скандал в США: авиакомпанию обвинили в безразличии к жертвам

В США разгорается скандал вокруг авиакомпании Frontier Airlines. Две женщины подали иск к перевозчику.
Вести.Ru 00:04
Кино

Продюсер и режиссер рассказали «РГ» о фильме «Союз Спасения»

Масштабная историческая драма "Союз Спасения", рассказывающая современным языком историю восстания декабристов, выходит в российский прокат 26 декабря.
Российская газета вчера в 11:49
Общество

Россия нашла корабли для достройки «Северного потока-2»

Правительство России издало распоряжение о контроле иностранных судов в Балтийском море, из которого следует, что по крайней мере несколько кораблей для достройки "Северного потока-2" все же удалось найти.
Ruposters.ru вчера в 08:19
Экономика

«Аэрофлот» отказывается покупать «Суперджеты» без гарантий «Ростеха»

Гарантия остаточной стоимости дает покупателю право через определенный срок (обычно 10—12 лет) продать самолет обратно производителю (или гаранту) за определенную часть стоимости нового.
URA.Ru вчера в 18:07
Происшествия

Два человека погибли в Якутии после падения «КамАЗов» под лед

Известия 00:56
Политика

Захарова обвинила генсека ООН в попустительстве США в визовом скандале

Москва выразила решительный протест фактами невыдачи американской стороной виз российским делегатам на сессию Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре нынешнего года, МИД России назвал ситуацию возмутительной, охарактеризовав произошедшее как саботаж.
Газета.Ru вчера в 13:51
Происшествия

Число пострадавших при жёсткой посадке Ми-8 возросло до 15

Число пострадавших в результате жёсткой посадки вертолёта Ми-8 в Красноярском крае возросло до 15.
RT на русском вчера в 04:19
Политика

Глава СПЧ раскритиковал идею выходного дня 31 декабря

Глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев, говоря о решениях ряда регионов России сделать 31 декабря выходным днём, заявил, что не согласен с этим.
RT на русском 00:44
Общество

Скворцова поспорила с Голиковой об оптимизации здравоохранения

Глава Министерства здравоохранения Вероника Скворцова прокомментировала высказывание вице-премьера Татьяны Голиковой о том, что оптимизация здравоохранения в регионах России была проведена ужасно.
РИА Новости вчера в 17:28
Общество

На озере Ван в Турции затонула лодка с мигрантами

Лодка с мигрантами затонула на озере Ван на востоке Турции, погибли семь человек, передает в четверг агентство Anadolu.
РИА Новости 00:31
Происшествия

Курсант вуза МВД задержал в московском метро женщину с ножом

Как сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк, курсант Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя Евгений Волков в вагоне поезда на станции «Новокузнецкая» увидел, как неизвестная нанесла ножом удар другой женщине и попыталась скрыться.
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Экономика

В 2020 году в России вырастут тарифы ЖКХ

С 1 июля 2020 года плата за коммунальные услуги в России вырастет среднем на 4%. В дальнейшем индексация тарифов будет происходить раз в год, рассказали «Известиям» в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).
Известия вчера в 18:20
Гаджеты

Названы самые продаваемые смартфоны в мире

Сотрудники издания Counterpoint рассекретили глобальный рейтинг самых продаваемых смартфонов.
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На оранжевой ветке метро Москвы произошел сбой

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