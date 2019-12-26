Общество
Газета.RuМинобороны России намерено повысить оклады и пенсии военнослужащих
Оклады российских военнослужащих вырастут на 7% в ближайшие два года, также будут увеличены пенсии военных пенсионеров, заявила заместитель министра обороны России Татьяна Шевцова в интервью изданию "Известия".
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с чего всё началось
Оклады военнослужащих будут повышены на 3% в будущем году и еще на 4% в 2021-м, а компенсации за съемное жилье будут платить не только офицерам, но и солдатам-контрактникам.Известиявчера в 16:17
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Кейт Миддлтон поздравила фанатов с Рождеством, показав семейное фото Герцогиня Кембриджская растрогала публику.
Культура
Песня из сериала «Ведьмак» стала главным мемом Рунета в декабре
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Армия и оружие
В Минобороны подтвердили успешные испытания комплекса ПВО «Гибка-С»
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