Общество

Газета.RuГазета.RuМинобороны России намерено повысить оклады и пенсии военнослужащих

Оклады российских военнослужащих вырастут на 7% в ближайшие два года, также будут увеличены пенсии военных пенсионеров, заявила заместитель министра обороны России Татьяна Шевцова в интервью изданию "Известия".
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с чего всё началось

«Решений в отношении военных пенсионеров пока не принималось»

Оклады военнослужащих будут повышены на 3% в будущем году и еще на 4% в 2021-м, а компенсации за съемное жилье будут платить не только офицерам, но и солдатам-контрактникам.
Известиявчера в 16:17

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Замминистра обороны рассказала о росте окладов военнослужащих

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Минобороны: Решений в отношении военных пенсионеров не принималось

Российская газета00:27

«Решений в отношении военных пенсионеров пока не принималось»

Известиявчера в 16:17

Минобороны России намерено повысить оклады и пенсии военнослужащих

Газета.Ruвчера в 20:42

Оклады военнослужащих будут повышены — Минобороны

Телеканал 360°вчера в 19:39

Зам Шойгу раскрыла, затронет ли российских военных пенсионная реформа

URA.Ruвчера в 18:45

Минобороны: решений по изменению выплат пенсий военным не принималось

Коммерсантъвчера в 23:20
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Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что Россия вернется к переговорам в проекте окололунной станции США Gateway.
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В качестве ответа на санкции против газопровода «Северный поток-2» Россия может расширить список иностранцев, которым запрещен въезд в страну.
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Вчера, 25 декабря, в Севастополь прибыл первый пассажирский поезд из Санкт-Петербурга.
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Песня из сериала «Ведьмак» стала главным мемом Рунета в декабре

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