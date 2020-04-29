Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruМинобороны России назвало число зараженных коронавирусом в армии

В российской армии и военных учебных заведениях выявлено более 2,6 тысячи случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщается в бюллетене Минобороны, опубликованном на сайте военного ведомства в среду, 29 апреля.
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«В ходе сплошного тестирования в вооруженных силах РФ в период с марта по 29 апреля установлено 1044 военнослужащих с положительными результатами»,— говорится в информационном бюллетене
 Минобороны в среду.
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Фото: BMW Сегодня в сети была раскрыта новая информация про BMW X8 M. Так, если верить источнику, флагман станет самым мощным за всю историю М-серии.
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Вертолет НАТО упал в Ионическое море

Вертолет НАТО потерпел крушение в Ионическом море, его обломки найдены, подтверждена гибель одного человека из шести находившихся на борту, сообщает греческое издание militaire.gr.
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Экономика

Падение экономической активности в США сочли беспрецедентным

Глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл заявил на пресс-конференции в среду, 29 апреля, о беспрецедентном падении экономической активности во втором квартале.
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Армия Хафтара объявила о прекращении боевых действий в Ливии

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Аршавин рассказал, почему он перешел в «Кубань», а не в «Краснодар»

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В России прекратят продажи листового чая Lipton и Brooke Bond

О причинах прекращения в России продаж листового чая Lipton и Brooke Bond в компании не рассказали.
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Экономика

Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае

Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае.
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Глава дипломатии ЕС оценил возможность улучшения отношений с Россией

Ранее в российском МИДе заявляли, что политика ЕС в отношении России, основанная на «пяти принципах», препятствует улучшению диалога.
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В Петербурге продлили ограничительные меры из-за коронавируса

Ограничительные меры, введенные ранее в Санкт-Петербурге в рамках режима повышенной готовности из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, продлили до 12 мая, жителям рекомендовали носить защитные маски, говорится в постановлении городского правительства.
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Вице-спикер парламента Армении ударил блогера головой по носу

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Армейских генералов лишат каракулевых шапок

Нововведения лишают генералов и адмиралов, а также полковников и капитанов I ранга Вооруженных сил России права носить шапки из каракуля черного и серого цвета с козырьком.
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В Африке обнаружили животное с самым крепким позвоночником

Речь идет о дымчато-серых землеройках. Недавно специалисты в Африке обнаружили животное с самым крепким позвоночником.
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Роспотребнадзор дал рекомендации на майские праздники

По просьбе премьер-министра РФ Михаила Мишустина Роспотребнадзор подготовил для жителей рекомендации на майские праздники.
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