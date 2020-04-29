с чего всё началось

В российской армии и военных учебных заведениях выявлено более 2,6 тысячи случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщается в бюллетене Минобороны, опубликованном на сайте военного ведомства в среду, 29 апреля.

Здоровье Советник правительства Италии назвал причину вспышки COVID-19 в стране Коронавирус прикрылся гриппом Крупный масштаб эпидемии коронавируса COVID-19 в Италии объясняется тем, что вирус проник в страну еще в начале зимы, но обнаружить его на ранних стадиях помешала вспышка гриппа.

Экономика Коронавирус ударил по экономике. Но россияне нашли способ спасти свои сбережения Одним из плюсов пандемии может стать рост интереса россиян к альтернативным (и легальным) способам заработка, в том числе к фондовому рынку.

Здоровье Жителям Приморья с легкой формой коронавируса разрешили лечиться дома Министерство здравоохранения Приморского края приняло решение разрешить людям, болеющим коронавирусом в легкой форме либо имеющим подозрение на инфекцию, лечиться в домашних условиях. 10

Политика Песков заявил, что нет четкого понимания сроков возобновления международного авиасообщения Из-за пандемии коронавируса Россия с 27 марта полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение, перевозчики могли выполнять только спецрейсы для возвращения пассажиров домой.

Политика Пентагон приостановил финансирование объектов для «сдерживания России» Министр обороны США Марк Эспер принял решение приостановить несколько строительных проектов за рубежом общей стоимостью $545 млн, большинство из которых базируются в Европе и предназначены для «противодействия российской агрессии». 48

Происшествия СК задержал бывшего первого вице-губернатора Курганской области Пугина По версии следствия, в 2018-2019 годах Пугин, будучи первым заместителем губернатора Курганской области и директором департамента агропромышленного комплекса, вместе с Вячеславом Рогозиным, занимавшим должность замглавы Шадринского района, изготовили, подписали и оплатили фиктивные акты выполненных работ в пользу подрядчика – ООО "Мультипласт". 32

Общество «Газпром» продолжает поставки по «Силе Сибири» в полном объеме Добыча газа на Чаяндинском месторождении и поставки по газопроводу "Сила Сибири" продолжаются в полном объеме, несмотря на эпидемиологическую обстановку на объекте, говорится в сообщении холдинга. 87

Общество В Петербурге продлили ограничительные меры из-за коронавируса Ограничительные меры, введенные ранее в Санкт-Петербурге в рамках режима повышенной готовности из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, продлили до 12 мая, жителям рекомендовали носить защитные маски, говорится в постановлении городского правительства. 85

Общество В США начались массовые закупки мешков для трупов Представители агентства заявили, что процесс покупки был начат, для того чтобы увеличить запасы мешков для тел и их производство на будущее, исходя из количества, которое может понадобится в «худшем» случае. 1

Футбол Директор «Чертаново» считает, что в РПЛ может играть 20 клубов Ларин отметил, что видел вариант с увеличением числа участников в РПЛ до 18 клубов, но считает, что команд может быть и больше – 20.

Происшествия Начальник нижегородского ГИБДД обнаружен мертвым Начальник управления ГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым. 1,2K

Технологии Пользователей предупреждают о возможной слежке через камеры смартфона Порой даже встречается, что шпионская программа в смартфон установлена в самой прошивке, а такое приложение очень сложно вычислить и практически невозможно удалить или отключить. 159

Общество Назван регион России с самой благоприятной ситуацией по коронавирусу Наиболее благоприятная эпидемиологическая ситуация по коронавирусу среди всех регионов России наблюдается в Калининградской области, заявил 29 апреля президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. 20

Общество Коронавирус нанесет еще больший удар по экономике США ВВП США в первой четверти 2020 года сократился на 4,8 процента, что стало крупнейшим кризисом со времен Великой депрессии 1930-х годов, однако во второй четверти этого года страна понесет еще большие убытки. 1