Армия и оружие
РИА НовостиМинобороны опубликовало доказательства контрабанды США нефти из Сирии
По словам Конашенкова, вывозом нефти занимается подконтрольная США компания "Сэдкаб", созданная при так называемой Автономной администрации Восточной Сирии, а доходы от контрабанды поступают на номерные счета американских ЧВК и спецслужб.
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Под охраной американских военнослужащих и сотрудников американских ЧВК бензовозы с нефтяных полей Восточной Сирии направляются контрабандой в другие государства. В случае любого нападения на такой караван для его защиты немедленно привлекаются силы специальных операций и боевая авиация США.
— Игорь Конашенков, российский военныйПолитРоссия 06:15
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