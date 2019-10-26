Под охраной американских военнослужащих и сотрудников американских ЧВК бензовозы с нефтяных полей Восточной Сирии направляются контрабандой в другие государства. В случае любого нападения на такой караван для его защиты немедленно привлекаются силы специальных операций и боевая авиация США.

По словам Конашенкова, вывозом нефти занимается подконтрольная США компания "Сэдкаб", созданная при так называемой Автономной администрации Восточной Сирии, а доходы от контрабанды поступают на номерные счета американских ЧВК и спецслужб.

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