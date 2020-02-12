Армия и оружие

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецМинобороны России обвинило Турцию в кризисе в Идлибе

Турция не провела возложенной на нее задачи по разграничению террористов и умеренных оппозиционеров в зоне деэскалации Идлибе, это привело к кризису, заявили в Минобороны РФ.
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Британские СМИ сообщили о первом зафиксированном медиками случае заражения коронавирусом нового типа в Лондоне.
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