Турция не провела возложенной на нее задачи по разграничению террористов и умеренных оппозиционеров в зоне деэскалации Идлибе, это привело к кризису, заявили в Минобороны РФ.

Минобороны России обвинило Турцию в кризисе в Идлибе

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Армия и оружие Посольство РФ предложило туркам решить, являются ли США их союзниками На первой иллюстрации приведено фото госсекретаря США Майка Помпео с его цитатой в связи с гибелью в сирийском Идлибе турецких солдат: "Мы рядом с нашим союзником по НАТО Турцией, которая потеряла в этой атаке своих военных".

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