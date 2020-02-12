Армия и оружие
Московский КомсомолецМинобороны России обвинило Турцию в кризисе в Идлибе
Турция не провела возложенной на нее задачи по разграничению террористов и умеренных оппозиционеров в зоне деэскалации Идлибе, это привело к кризису, заявили в Минобороны РФ.
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Наука
Ученые нашли альтернативу химическим антидепрессантам
Исследователи нашли безопасную замену химическим антидепрессантам. Ей могут стать почвенные бактерии.
Общество
Польша запросила у «Газпрома» информацию по делу против Nord Stream 2
Польский комитет конкуренции и защиты потребителей (UOKiK) запросил информацию у "Газпрома" для проведения расследования в отношении проекта газопровода "Северный поток — 2", говорится в проспекте к еврооблигациям "Газпрома", с которым ознакомилось РИА Новости.
Экономика
В «Газпроме» назвали крупнейших должников за газ
Компания «Газпром межрегионгаз» составила список наиболее крупных должников по оплате за поставленный газ по состоянию на 1 января.
Армия и оружие
Посольство РФ предложило туркам решить, являются ли США их союзниками
На первой иллюстрации приведено фото госсекретаря США Майка Помпео с его цитатой в связи с гибелью в сирийском Идлибе турецких солдат: "Мы рядом с нашим союзником по НАТО Турцией, которая потеряла в этой атаке своих военных".
Политика
Песков: Путин не предлагал Лукашенко объединить две страны
Напомним, 12 февраля агентство Bloomberg со ссылкой на источники в Кремле сообщило, что Путин пытался убедить Лукашенко объединить Россию и Белоруссию — и это позволило бы российскому президенту продлить срок своих властных полномочий.
Кино
В сети появилось видео со съемок седьмого сезона «Сватов»
В сети появились первые фотографии со съемочной площадки седьмого сезона популярного украинского сериала "Сваты", где одну из главных ролей играет россиянин Федор Добронравов.
Экономика
Путин заявил о необходимости более устойчивого экономического роста
Российский президент Владимир Путин заявил, что экономический рост в стране должен стать более основательным и устойчивым.
Теннис
Медведев уступил Поспишилу на турнире АТР в Роттердаме
В матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Роттердаме россиянин Даниил Медведев уступил представителю Канады Вашеку Поспишилу.
Политика
Совбез ООН принял резолюцию по Ливии
Совбез ООН принял резолюцию, закрепляющую итоги берлинской конференции по Ливии, передает «РИА Новости».
Космос
Япония произвела успешный запуск спутника-шпиона
Япония вывела на орбиту спутник-шпион «Когаку-7», предназначенный для съемки местности и сбора информации.
Гаджеты
Samsung представил новый гибкий смартфон
Корпорация Samsung представила новую модель смартфона Galaxy Z Flip в рамках презентации в Сан-Франциско, сообщает Associated Press.
Политика
Украинский депутат извинился за слова о подаче воды в Крым
Лидер украинской парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия извинился за свои слова о том, что Киев мог бы возобновить подачу воды в Крым в обмен на "большое преимущество" в переговорах по Донбассу.
Биатлон
Назван состав сборной России на смешанную эстафету ЧМ по биатлону
Тренерский штаб сборной России по биатлону выставил на первую гонку чемпионата мира самых опытных участников.
Общество
Директор ФБК Иван Жданов стал обвиняемым по делу о фильме «Он вам не Димон»
Директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов сообщил, что прокуратура Москвы предъявила ему обвинительный акт о неисполнении решения суда (ч. 2 ст. 315 УК) по удалению фильма «Он вам не Димон» с YouTube-канала политика Алексея Навального.
Общество
Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Лондоне
Британские СМИ сообщили о первом зафиксированном медиками случае заражения коронавирусом нового типа в Лондоне.
Футбол
Защитник «Крузейро» Кака дал согласие на трансфер в ЦСКА
Происшествия
Экс-глава управления ФСИН покончил с собой в зале суда
Бывший глава управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов совершил суицид в зале суда в Москве после оглашения приговора.
Политика
Путин и Эрдоган обсудили обострение ситуации в Идлибе
Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили урегулирование кризиса в Сирии и обострение ситуации в Идлибе.
Футбол
«Герта» приняла отставку Юргена Клинсмана
Официальный сайт клуба немецкой Бундеслиги «Герта» сообщил об отставке главного тренера команды Юргена Клинсмана.
Футбол
Слуцкий ответил на шутку Дзюбы в Instagram
Происшествия
Младенца нашли около станции метро в Москве
В подземном переходе рядом со станцией московского метро «Парк Победы» нашли младенца. На место вызвали полицию и скорую помощь.
Культура
Любимый аромат Анны Ахматовой восстановили ради выставки
Отмечается, что Анна Ахматова называла этой аромат духами своей молодости.
Кино
Стивен Кинг продал права на экранизацию школьнице из Томска за доллар
Происшествия