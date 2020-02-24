Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Олег Журавлев заявил, что данные об ударах ВКС России по населенным пунктам в сирийском Идлибе не соответствует действительности, передает РИА "Новости".

Минобороны России опровергло сообщения об ударах ВКС в Идлибе

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