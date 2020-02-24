Армия и оружие
Газета.RuМинобороны России опровергло сообщения об ударах ВКС в Идлибе
Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Олег Журавлев заявил, что данные об ударах ВКС России по населенным пунктам в сирийском Идлибе не соответствует действительности, передает РИА "Новости".
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Компания Intel сегодня официально представила второе поколение серверных процессоров Xeon Scalable.
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США планируют ввести против Венесуэлы новые санкции
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Автомобиль въехал в толпу зрителей на параде в немецком городе Фолькмарзен, в результате чего пострадали около 15 человек.
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Как сообщили «Известия», в нынешнем году Минтруд, Минздрав и Фонд соцстрахования запустят родовые сертификаты в электронном виде.
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Россия запустит спутник для мониторинга климата Арктики
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Певица Maruv ответила на критику празднования 23 февраля
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Следователи по делу MH17 заявили об свидетеле запуска «Бука»
Нидерландский прокурор Фред Вестербеке заявил, что Совместная следственная группа по крушению малайзийского "Боинга" в Донбассе располагает свидетелем запуска ракеты "Бук", сбившей самолет.
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Способное достроить «Северный поток-2» судно изменило маршрут
Принадлежащее «Газпрому» судно «Академик Черский», которое, по словам министра энергетики Александра Новака, может быть использовано для прокладки труб «Северного потока-2», сменило пункт назначения.
Футбол
«Бенфика» на выезде обыграла «Жил Висенте» в чемпионате Португалии
Лиссабонская "Бенфика" нанесла поражение "Жил Висенте" в матче 22-го тура чемпионата Португалии по футболу.
Политика
В партии Зеленского планируют пересмотреть закон о госязыке
Депутат от партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа", глава парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что в Раде началась подготовка по внесению правок к закону о государственном языке.
Политика
Пушков отреагировал на слова Трампа о примирении России и Украины
Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о мире между Россией и Украиной в Twitter в понедельник, 24 февраля.
Армия и оружие
Сирийские войска отступили из города Нейраб в провинции Идлиб
Подразделения сирийской армии после ожесточенных боев с формированиями вооруженной оппозиции отступили по тактическим соображениям из города Нейраб в провинции Идлиб.
Наука
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Ученые выяснили, что у некоторых рыб Африки появилась способность продлевать срок своего существования.
Кино
Названы самые ожидаемые сериалы от Netflix
Списком поделились в издании "Актуальные новости". В сети появился список самых ожидаемых проектов 2020 года стримингового сервиса Netflix.
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Турецкая армия и боевики-исламисты пошли на повторный штурм Нейраба
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Россиянам назвали способы уберечься от слежки через смартфон
Россиянам назвали способы уберечься от слежки через смартфон. Их приводят «Известия» со ссылкой на IT-специалистов.
Футбол
Джордж Клуни может купить «Малагу»
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Во Франции вылечили всех заразившихся коронавирусом
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