Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuМинобороны России опровергло сообщения об ударах ВКС в Идлибе

Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Олег Журавлев заявил, что данные об ударах ВКС России по населенным пунктам в сирийском Идлибе не соответствует действительности, передает РИА "Новости".
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