ТАССМинобороны России опубликовало кадры ведения боя подразделением Воздушно-десантных войскВоеннослужащие ВС РФ отразили контратаку Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые попытались вернуть под контроль опорный пункт.ТАССОставив свои позиции, украинские солдаты попытались контратаковать, но бойцы РФ открыли огонь.Pravda.RuРоссийские военные используют стрелковое оружие: снайперские винтовки, пулеметы и гранатометы.Газета.Ru"В результате огня российских десантников контратака ВСУ была сорвана. В ходе боя десантниками были уничтожены 2 бронетранспортера и около 20 военнослужащих ВСУ", - говорится в сообщении МО.Газета.RuЧитать далееСвернутьИзвестияИзвестияТК ЗвездаРЕН ТВКомсомольская правдаЦентральная Служба НовостейВоенное делоНТВPiter.tvМоя Москва.онлайнРИА НовостиLife.ruSmotrim.ruМой БрянскRT на русскомПятый каналТелеканал Санкт-ПетербургТВ ЦентрDaily MoscowДума ТВГазета.RuКомсомольская правдаChelindustry.ruРоссийская газетаPravda.RuЦарьградСлово и ДелоВоенное обозрениеYakutsk.ruREGNUMФАНВечерняя МоскваИзвестияЦентральная Служба НовостейТелеканал 360°Life.ruiReactorПодробнее о событииМинобороны России показало кадры ведения боя подразделением Воздушно-десантных войскГазета.Ru02:15Минобороны опубликовало кадры ведения боя российскими ВДВ на УкраинеРоссийская газета02:49Минобороны показало бой подразделений ВДВ с украинскими боевикамиРИА Новости02:21Видео работы подразделения ВДВ на Украине опубликовало Минобороны РоссииКомсомольская правда03:14Минобороны России опубликовало кадры ведения боя подразделением Воздушно-десантных войскТАСС02:02Минобороны опубликовало кадры ведения боя подразделением ВДВ на УкраинеRT на русском01:57Минобороны России опубликовало кадры ведения боя подразделением Воздушно-десантных войскИзвестия02:56Показать ещёОценить1,2KПоделиться