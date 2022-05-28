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Минобороны России опубликовало кадры ведения боя подразделением Воздушно-десантных войск

Военнослужащие ВС РФ отразили контратаку Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые попытались вернуть под контроль опорный пункт.
ТАСС
Оставив свои позиции, украинские солдаты попытались контратаковать, но бойцы РФ открыли огонь.
Pravda.Ru
Российские военные используют стрелковое оружие: снайперские винтовки, пулеметы и гранатометы.
Газета.Ru
"В результате огня российских десантников контратака ВСУ была сорвана. В ходе боя десантниками были уничтожены 2 бронетранспортера и около 20 военнослужащих ВСУ", - говорится в сообщении МО.
Газета.Ru

Подробнее о событии

Минобороны России показало кадры ведения боя подразделением Воздушно-десантных войск
Газета.Ru02:15
Минобороны опубликовало кадры ведения боя российскими ВДВ на Украине
Российская газета02:49
Минобороны показало бой подразделений ВДВ с украинскими боевиками
РИА Новости02:21
Видео работы подразделения ВДВ на Украине опубликовало Минобороны России
Комсомольская правда03:14
Минобороны России опубликовало кадры ведения боя подразделением Воздушно-десантных войск
ТАСС02:02
Минобороны опубликовало кадры ведения боя подразделением ВДВ на Украине
RT на русском01:57
Минобороны России опубликовало кадры ведения боя подразделением Воздушно-десантных войск
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