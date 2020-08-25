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РИА Новости
РИА Новости

Минобороны России отчиталось об уничтожении более 300 боевиков в Сирии

Авиационная группа ВКС России находится в Сирии с 2015 года, когда российские военные по просьбе Башара Асада начали принимать участие в боевых действиях против террористов в этом регионе.В источнике
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Коммерсантъ

Минобороны РФ отчиталось об уничтожении более 300 боевиков в Сирии

Коммерсантъ09:33
ТАСС

Авиация России и Сирии за неделю уничтожила 327 боевиков

ТАСС09:22
Известия

Российские и сирийские военные ликвидировали 327 боевиков

Известия08:53
Газета.Ru

Россия и Сирия уничтожили за неделю более 300 боевиков

Газета.Ru09:59
РИА Новости

Минобороны России отчиталось об уничтожении более 300 боевиков в Сирии

РИА Новости09:11
ТК Звезда

Банды в центральной части САР пополняются боевиками с оккупированных США территорий

ТК Звезда08:45
RT на русском

В Минобороны России отметили рост активности боевиков в центре Сирии

RT на русском09:28

Путин снял с должности замглавы ФСИН Бурыкина

Президент России Владимир Путин освободил Владимира Бурыкина от должности замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний, начальника управления следственных изоляторов центрального подчинения Федеральной службы исполнения наказаний.
Путин снял с должности замглавы ФСИН Бурыкина
РИА Новости09:57
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Черчесов не вызвал Соболева в сборную России из-за конфликта с Дзюбой

Начался он неожиданно после нескольких слов Соболева в передаче на YouTube-канале "Красава", где Александр высказался о Дзюбе, а также упрекнул его в том, что Артем не поддержал тогда еще своего одноклубника Александра Кокорина, арестованного и осужденного за участие в драках в Москве в октябре 2018-го.
Черчесов не вызвал Соболева в сборную России из-за конфликта с Дзюбой
Газета.Ru11:04

Верховный суд Белоруссии отклонил жалобу Тихановской на итоги выборов

Верховный суд Белоруссии принял решение отказать трем экс-кандидатам на пост президента – Светлане Тихановской, Анне Канопацкой и Андрею Дмитриеву - в возбуждении дел по их жалобам, поданным по итогам выборов, следует из сообщений на сайте суда.
РИА Новости10:40
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Бывшего замглавы петербургского УФСИН осудили на 15 лет за убийство

Бывший заместитель начальника Управления федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Сергей Мойсеенко приговорен к 15 годам лишения свободы по делу об убийстве.
Российская газета10:15
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В Киеве заявили о переносе встречи советников нормандского формата

«Встреча советников лидеров государств — участников нормандского формата, которая должна была состояться 28 августа в Париже, переносится в связи с командировкой советника президента Франции», — говорится в сообщении в Twitter.
RT на русском09:29
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Доктор Мясников оценил выводы немецких врачей по делу Навального

Глава Информационного центра оперштаба по мониторингу ситуации с коронавирусом Александр Мясников подверг сомнению выводы врачей немецкой клиники «Шарите» о предполагаемом отравлении основателя ФБК Алексея Навального.
Ведомости05:50
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Меркель призвала российские власти расследовать отравление Навального

Канцлер Германии Ангела Меркель и министр иностранных дел страны Хайко Маас в совместном заявлении призвали российские власти провести открытое расследование отравления оппозиционера Алексея Навального.
МР7.рувчера в 15:58
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В России приставы взыскали за три года более 2 трлн рублей

"Если в общем брать цифровые параметры исполнительного производства, было взыскано за три года более 2 триллионов рублей, в консолидированный бюджет тоже за три года было взыскано порядка 725 миллиардов рублей", - сказал Аристов.
ТАСС07:51
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Синод РПЦ освободил от должности главу Белорусского экзархата

Минск, 25 августа 2020, 17:30 — REGNUM Священный синод Русской православной церкви освободил главу Белорусского экзархата РПЦ митрополита Минского и Заславского Павла от занимаемой должности, удовлетворив его прошение об отставке.
REGNUM10:30
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