Минобороны России отчиталось об уничтожении более 300 боевиков в Сирии
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Авиационная группа ВКС России находится в Сирии с 2015 года, когда российские военные по просьбе Башара Асада начали принимать участие в боевых действиях против террористов в этом регионе.В источнике
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