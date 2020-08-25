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РИА Новости
РИА Новости

Минобороны России отчиталось об уничтожении более 300 боевиков в Сирии

Авиационная группа ВКС России находится в Сирии с 2015 года, когда российские военные по просьбе Башара Асада начали принимать участие в боевых действиях против террористов в этом регионе.В источнике
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Коммерсантъ

Минобороны РФ отчиталось об уничтожении более 300 боевиков в Сирии

Коммерсантъ09:33
ТАСС

Авиация России и Сирии за неделю уничтожила 327 боевиков

ТАСС09:22
Газета.Ru

Россия и Сирия уничтожили за неделю более 300 боевиков

Газета.Ru09:59
РИА Новости

Минобороны России отчиталось об уничтожении более 300 боевиков в Сирии

РИА Новости09:11
Известия

Российские и сирийские военные ликвидировали 327 боевиков

Известия08:53
ТК Звезда

Банды в центральной части САР пополняются боевиками с оккупированных США территорий

ТК Звезда08:45
RT на русском

В Минобороны России отметили рост активности боевиков в центре Сирии

RT на русском09:28

Минпросвещения не будет переносить начало учебного года на 1 октября

"Начало учебного года запланировано традиционно 1 сентября во всех регионах, сохраняя календарный учебный план и единое образовательное пространство", — прокомментировали РИА Новости в пресс-службе Минпросвещения.
РИА Новости03:20
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Экс-судья определил возможный срок наказания для Ефремова

Преступление, в котором обвиняется Ефремов, предусматривает наказание от 5 до 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении или колонии общего режима, при этом после отбывания половины срока становится возможным условно-досрочное освобождение, рассказал Меликов.
Газета.Ru02:19
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Немецкие врачи подтвердили интоксикацию у Алексея Навального

Отмечается, что врачи ещё не смогли точно установить субстанцию, однако действие отравляющего вещества, которое вызывает блокирование холинэстеразы в организме, подтверждено независимыми лабораториями.
Областная газетавчера в 12:40
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Дума проверит ситуацию с Навальным на предмет иностранной провокации

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции проверит обстоятельства произошедшего с оппозиционером Алексеем Навальным на предмет вмешательства иностранных государств, заявил во вторник спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Интерфакс11:26
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Минздрав начнет набор добровольцев на испытания вакцины «Спутник V»

Набор добровольцев для участия в пострегистрационных испытаниях российской вакцины от коронавируса нового типа "Спутник V" начнется уже на следующей неделе, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Газета.Ru04:27
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