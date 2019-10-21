Авиагруппа ВКС РФ из стратегических бомбардировщиков и военно-транспортных самолетов посетит ЮАР в рамках двустороннего сотрудничества, сообщает в понедельник Минобороны.

Минобороны России отправит два бомбардировщика Ту-160 в ЮАР

Авто Автомобили российского каршеринга стали продавать пользователям С 21 октября 2019 года каршеринговый сервис YouDrive начал продавать автомобили из своего парка пользователям.

Политика МИД Германии выступил против признания «голодомора» геноцидом МИД Германии выступил против того, чтобы немецкий Бундестаг признавал та называемый "голодомор" геноцидом украинского народа.

Политика Путин обсудил с Макроном ситуацию в Сирии и на Украине Президенты России и Франции, Владимир Путин и Эмманюэль Макрон, по телефону обсудили ситуацию на северо-востоке Сирии, сообщает пресс-служба Кремля.

Политика Зеленский с женой прилетел в Японию на интронизацию императора Планируется, что в рамках визита, который пройдет 21-24 октября, Зеленский встретится с японским премьером Синдзо Абэ, проведет двусторонние встречи с лидерами зарубежных стран и поучаствует в церемонии интронизации императора Японии Нарухито.

Шоу-бизнес Ольга Бузова купила квартиру в Москве за 120 миллионов рублей Площадь квартиры звезды составит 200 квадратных метров. За нее Бузова отдала 120 миллионов рублей.

Футбол «Шахтер» – «Динамо» Загреб: прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов «Шахтер» начал свое выступление в Лиге чемпионов предсказуемым поражением от «Ман Сити» (0:3). Правда, мало кто ожидал, что уступит команда из Донецка без вариантов, нанеся за матч всего один удар в створ ворот.

Происшествия В Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и членов ее семьи Следователи обнаружили в Подмосковье тела четырех жертв преступного сообщества бизнесмена Олега Медведева, известного как Шишкан, сообщили в СК.

Шоу-бизнес Галкин присоединился к троллингу Гузеевой Подписчики Галкина оставили немало положительных отзывов о Гузеевой.

Авто АвтоВАЗ может выпустить спортивные аксессуары Lada Sport Line Как сообщает «Российская газета», документ оформлен по 12-му классу товаров – автомобили, запасные части и аксессуары, а логотип LADA Sport Line выполнен в фирменной стилистике спортивного подразделения «АвтоВАЗа» — LADA Sport.

Кино Создатели «Гемини» потеряли 75 миллионов долларов По оценкам аналитиков, на «Гемини» кинокомпании потеряли 75 миллионов долларов.

Политика Нетаньяху не смог сформировать правительство Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не смог сформировать правительство и вернул мандат на создание правительства президенту страну Реувену Ривлину.

Шоу-бизнес Талызина прокомментировала сообщение о ее госпитализации Российская актриса Валентина Талызина прокомментировала сообщения СМИ о ее госпитализации.

Политика В Кремле назвали изменения в СПЧ обычной ротацией Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что исключение пяти человек из Совета по правам человека (СПЧ), указ о котором подписал Владимир Путин, является обычной ротацией, передает радиостанция "Говорит Москва".

Футбол Футболист «Локомотива» Хёведес вспомнил о конфликте с Тедеско Защитник московского «Локомотива» Бенедикт Хёведес вспомнил о совместной работе в немецком «Шальке» с нынешним главным тренером столичного «Спартака» Доменико Тедеско.

Футбол Сёмин: «При Сарри „Ювентус“ сильно изменился» При Сарри команда изменилась сильно. Стала более атакующей, больше футболистов принимает участие в каждой атаке, больше контролируют мяч.

Гаджеты Раскрыта цена бюджетного смартфона Xiaomi Mi CC9 Pro с камерой 108 Мп Компания Xiaomi уже презентовала смартфон с рекордной камерой на 104 Мп, им стал Mi MIX Alpha, однако он появится в магазинах не скоро и будет дорого стоить.

Шоу-бизнес Сын Кристины Орбакайте окончил университет Кристина Орбакайте поделилась с поклонниками радостной новостью. Средний сын певицы — Дени Байсаров — окончил университет в Лондоне.

Общество Олег Монгол одолел «Руки-базуки» в бою по правилам ММА Хакасский блогер Олег Монгол запрещенным в профессиональном ММА приемом одолел Кирилла "Руки-Базуки" Терешина в поединке по альтернативным правилам ММА.

Общество В Калифорнии активировался большой тектонический разлом Большой тектонический разлом Гарлок активировался впервые за последние 500 лет.

Хоккей ЦСКА обыграл «Торпедо» и одержал седьмую победу подряд ЦСКА обыграл «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 5:2. В составе победителей Никита Нестеров оформил дубль, еще по разу отличились Линден Вей, Иржи Секач и Константин Окулов.

Политика Глава СВР назвал историческую миссию России Историческая миссия России состоит в том, чтобы удержать Европу от отрыва от христианской традиции и попыток сотворить «дивный новый мир».

Происшествия Задержанный сорвал батарею в отделе полиции и умер от ожогов В Калининграде в отделе полиции по Московскому району 36-летний задержанный повредил батарею отопления и ошпарился кипятком.

Экономика Медведев заверил, что в России с экономикой все в порядке Председатель правительства Дмитрий Медведев заявил, что с российской экономикой все в порядке. Об этом сообщает РИА "Новости".