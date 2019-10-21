Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиМинобороны России отправит два бомбардировщика Ту-160 в ЮАР

Авиагруппа ВКС РФ из стратегических бомбардировщиков и военно-транспортных самолетов посетит ЮАР в рамках двустороннего сотрудничества, сообщает в понедельник Минобороны.
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Россия отправит в ЮАР два стратегических бомбардировщика Ту-160

РБК16:15

Повоевавшие в Сирии российские Ту-160 направят в Африку

Lenta.ru15:36

Минобороны России отправит два бомбардировщика Ту-160 в ЮАР

РИА Новости14:59

Ракетоносцы Ту-160 совершат перелет в ЮАР

ТК Звезда15:10

Два стратегических бомбардировщика Ту-160 отправятся в ЮАР

Интерфакс15:08

Минобороны направит ракетоносцы Ту-160 в ЮАР

Газета.Ru15:13

Два ракетоносца Ту-160 совершат полет в ЮАР

ТАСС14:56
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Автоматически обработано 7037 источников, обновлено в 19:17, Ашберн
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Роналду и ван Дейк вошли в число претендентов на «Золотой мяч»

Ранее была объявлена первая десятка кандидатов на «Золотой мяч»-2019.
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С 21 октября 2019 года каршеринговый сервис YouDrive начал продавать автомобили из своего парка пользователям.
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МИД Германии выступил против признания «голодомора» геноцидом

МИД Германии выступил против того, чтобы немецкий Бундестаг признавал та называемый "голодомор" геноцидом украинского народа.
ИА Новороссия 18:45
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Путин обсудил с Макроном ситуацию в Сирии и на Украине

Президенты России и Франции, Владимир Путин и Эмманюэль Макрон, по телефону обсудили ситуацию на северо-востоке Сирии, сообщает пресс-служба Кремля.
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Зеленский с женой прилетел в Японию на интронизацию императора

Планируется, что в рамках визита, который пройдет 21-24 октября, Зеленский встретится с японским премьером Синдзо Абэ, проведет двусторонние встречи с лидерами зарубежных стран и поучаствует в церемонии интронизации императора Японии Нарухито.
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Площадь квартиры звезды составит 200 квадратных метров. За нее Бузова отдала 120 миллионов рублей.
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Юрий Кот: «В клоунаду превратить академический хор — это уже не хор, а хоррор»

2. Издеваться над чужим горем — деградация общества, которое рукоплещет этим дебилам.
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В Татарстане учительница заклеивала школьникам рты скотчем

ТАСС 09:09
Футбол

«Шахтер» – «Динамо» Загреб: прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов

«Шахтер» начал свое выступление в Лиге чемпионов предсказуемым поражением от «Ман Сити» (0:3). Правда, мало кто ожидал, что уступит команда из Донецка без вариантов, нанеся за матч всего один удар в створ ворот.
ODDS.ru 17:07
Кино

Джаред Лето пытался сорвать съемки «Джокера»

Newstracker.ru 14:25
Армия и оружие

Министр обороны ФРГ предложила НАТО создать зону безопасности в Сирии

Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр выступила с предложением по деэскалации ситуации в Сирии.
News.ru 17:28
Происшествия

В Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и членов ее семьи

Следователи обнаружили в Подмосковье тела четырех жертв преступного сообщества бизнесмена Олега Медведева, известного как Шишкан, сообщили в СК.
РИА Новости 14:07
Шоу-бизнес

Галкин присоединился к троллингу Гузеевой

Подписчики Галкина оставили немало положительных отзывов о Гузеевой.
Вечерний курьер 12:32
Авто

АвтоВАЗ может выпустить спортивные аксессуары Lada Sport Line

Как сообщает «Российская газета», документ оформлен по 12-му классу товаров – автомобили, запасные части и аксессуары, а логотип LADA Sport Line выполнен в фирменной стилистике спортивного подразделения «АвтоВАЗа» — LADA Sport.
Автоновости дня 06:00
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Создатели «Гемини» потеряли 75 миллионов долларов

По оценкам аналитиков, на «Гемини» кинокомпании потеряли 75 миллионов долларов.
Игромания.ру 15:00
Политика

Нетаньяху не смог сформировать правительство

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не смог сформировать правительство и вернул мандат на создание правительства президенту страну Реувену Ривлину.
Коммерсантъ 18:02
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Талызина прокомментировала сообщение о ее госпитализации

Российская актриса Валентина Талызина прокомментировала сообщения СМИ о ее госпитализации.
ФАН 05:47
Политика

В Кремле назвали изменения в СПЧ обычной ротацией

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что исключение пяти человек из Совета по правам человека (СПЧ), указ о котором подписал Владимир Путин, является обычной ротацией, передает радиостанция "Говорит Москва".
Интерфакс 18:32
Футбол

Футболист «Локомотива» Хёведес вспомнил о конфликте с Тедеско

Защитник московского «Локомотива» Бенедикт Хёведес вспомнил о совместной работе в немецком «Шальке» с нынешним главным тренером столичного «Спартака» Доменико Тедеско.
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Футбол

Сёмин: «При Сарри „Ювентус“ сильно изменился»

При Сарри команда изменилась сильно. Стала более атакующей, больше футболистов принимает участие в каждой атаке, больше контролируют мяч.
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Гаджеты

Раскрыта цена бюджетного смартфона Xiaomi Mi CC9 Pro с камерой 108 Мп

Компания Xiaomi уже презентовала смартфон с рекордной камерой на 104 Мп, им стал Mi MIX Alpha, однако он появится в магазинах не скоро и будет дорого стоить.
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Шоу-бизнес

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Кристина Орбакайте поделилась с поклонниками радостной новостью. Средний сын певицы — Дени Байсаров — окончил университет в Лондоне.
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Хакасский блогер Олег Монгол запрещенным в профессиональном ММА приемом одолел Кирилла "Руки-Базуки" Терешина в поединке по альтернативным правилам ММА.
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В Калифорнии активировался большой тектонический разлом

Большой тектонический разлом Гарлок активировался впервые за последние 500 лет.
Территория новостей вчера в 15:18
Хоккей

ЦСКА обыграл «Торпедо» и одержал седьмую победу подряд

ЦСКА обыграл «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 5:2. В составе победителей Никита Нестеров оформил дубль, еще по разу отличились Линден Вей, Иржи Секач и Константин Окулов.
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Историческая миссия России состоит в том, чтобы удержать Европу от отрыва от христианской традиции и попыток сотворить «дивный новый мир».
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Задержанный сорвал батарею в отделе полиции и умер от ожогов

В Калининграде в отделе полиции по Московскому району 36-летний задержанный повредил батарею отопления и ошпарился кипятком.
Интерфакс 09:58
Экономика

Медведев заверил, что в России с экономикой все в порядке

Председатель правительства Дмитрий Медведев заявил, что с российской экономикой все в порядке. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 17:38
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На Украине потерпел крушение вертолёт

RT на русском 15:02
Армия и оружие

Госдеп связал взрыв под Северодвинском с подъемом ядерной ракеты

Взрыв на полигоне под Северодвинском в Архангельской области, при котором произошла утечка радиации, произошел во время подъема со дна моря ракеты Skyfall («Буревестник»).
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