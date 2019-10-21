Как отмечают в ведомстве, этот визит "будет способствовать повышению боевой выучки летного состава двух стран". "Всесторонние дружественные отношения между Россией и ЮАР строятся в духе стратегического партнерства и взаимопонимания", - добавили в министерстве.

с чего всё началось

Авиагруппа ВКС РФ из стратегических бомбардировщиков и военно-транспортных самолетов посетит ЮАР в рамках двустороннего сотрудничества, сообщает в понедельник Минобороны.

Минобороны России отправит два бомбардировщика Ту-160 в ЮАР

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