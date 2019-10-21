Армия и оружие
РИА НовостиМинобороны России отправит два бомбардировщика Ту-160 в ЮАР
Авиагруппа ВКС РФ из стратегических бомбардировщиков и военно-транспортных самолетов посетит ЮАР в рамках двустороннего сотрудничества, сообщает в понедельник Минобороны.
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Политика
В Кремле назвали изменения в СПЧ ротацией
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал кадровые изменения в составе Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), назвав их ротацией.
РИА Новости 18:48
Футбол
Арсенал (Тула) — Сочи 1:1
Тульские Известия вчера в 14:00
Общество
Опубликованы лучшие кадры боя Монгола и «Руки-базуки» по правилам ММА
Знаменитый поединок в октагоне с участием известного блогера Олега Монгола и Кирилла «Руки-базуки» Терешина наконец прошел.
iReactor 01:17
Общество
«Должна запылать уже вся страна» — на Украине оправдывают поджог коррупцией
На Украине пытаются высмеять поджог дома экс-главы Нацбанка Украины Валерии Гонтаревой под предлогом того, что имущество было получено на незаконно присвоенные деньги.
REGNUM 16:18
Армия и оружие
Госдеп связал взрыв под Северодвинском с подъемом ядерной ракеты
Взрыв на полигоне под Северодвинском в Архангельской области, при котором произошла утечка радиации, произошел во время подъема со дна моря ракеты Skyfall («Буревестник»).
РБК 18:35
Гаджеты
ZTE проектирует смартфон с оригинальным исполнением селфи-камеры
Китайская компания ZTE, по сообщению ресурса LetsGoDigital, проектирует смартфон с полностью безрамочным дисплеем и необычным исполнением фронтальной камеры.
3DNews 16:10
Политика
Медведев прибыл в Сербию на годовщину освобождения Белграда
Премьер-министр России Дмитрий Медведев прибыл в Сербию, где пройдут торжества в честь 75-летия освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков.
Известия 19 октября в 11:35
Политика
Контрразведка Чехии сообщила о раскрытии агентурной сети России
Директор Службы безопасности и информации Чехии Михал Коуделка заявил о раскрытии в 2018 году в стране агентурной сети России.
Коммерсантъ 12:27
Политика
Дерипаска объяснил обыски США в его бывшей фирме
На прошлой неделе Bloomberg сообщал, что американская прокуратура пытается получить доступ к электронным документам Terra Services Ltd, которые в декабре 2018 года изъяли британские власти.
РБК 19:07
Здоровье
Названы способы борьбы с высоким давлением без лекарств
Врач-терапевт высшей категории Мария Гаврилова рассказала о способах борьбы с повышенным артериальным давлением без лекарств.
Известия 15:35
Футбол
Ученые выявили опасность футбола для головного мозга
Оказалось, что бывшие профессиональные футболисты в 3,5 раза чаще страдают от повреждений мозга по сравнению с другими людьми.
Sputnik Южная Осетия 17:25
Шоу-бизнес
Укупник рассказал об изменах пятого мужа Лолиты
Культуромания 19:45
Транспорт
Смольный намерен убрать с улиц города «дикие дивизии» перевозчиков
В понедельник, 21 октября, стало известно о том, что Смольный намерен убрать с улиц города "дикие дивизии" перевозчиков.
Piter.tv 12:13
Политика
Помпео заявил о готовности Трампа к боевым действиям против Турции
Президент Дональд Трамп готов к применению военной силы против Турции «в случае необходимости», заявил в интервью CNBC госсекретарь Майк Помпео.
РБК 20:38
Авто
Внешность нового Subaru Levorg раскрыта в Сети
В прошлом месяце Subaru опубликовала тизерные изображения, на которых можно разглядеть только затемненный задний угол нового универсала Levorg 2020 года.
32CARS.ru 17:28
Общество
Король Таиланда отобрал у своей фаворитки титул и регалии
Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн лишил свою официальную фаворитку титула консорта и всех воинских регалий.
Телеканал 360° 19:36
Происшествия
На нефтеперерабатывающем заводе в Оренбуржье отравились 7 человек
Семь человек получили отравление в ходе ремонтных работ на Орском нефтеперерабатывающем заводе.
Российская газета 18:10
Наука
Палеонтолог презентовал ни на что не похожее существо
Палеонтолог заявляет, что неизвестное существо является одним из неизвестных науке видов, не встречавшимся ранее ни на одном из материков Земли.
Территория новостей вчера в 05:22
Политика
Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО
Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
RT на русском 18:12
Происшествия
МЧС опубликовало фото пожара на складе в Москве
МЧС опубликовало фото пожара на складе, который находится на Амурской улице в Москве. Соответствующие материалы поступили в РБК.
РБК 20:18
Политика
Легойда назвал заявления о «поражении» РПЦ на Афоне «псевдоанализом»
Председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в понедельник назвал "псевдоанализом" сообщения в блогах о якобы поражении Русской православной церкви на Афоне в борьбе с Константинопольским патриархатом по вопросу признания неканоничной "новой церкви" Украины.
РИА Новости 19:18
Шоу-бизнес
Ольга Бузова купила квартиру в Москве за 120 миллионов рублей
Площадь квартиры звезды составит 200 квадратных метров. За нее Бузова отдала 120 миллионов рублей.
Вечерняя Москва 15:23
Общество
Россия предложит доплачивать за перевозку грузов через Севморпуть
Как отмечает Bloomberg, сейчас перевозка грузов через Арктику обходится более чем на треть (на 36%) дороже, чем их транспортировка через Суэцкий канал.
РБК 19:43
Общество
ВЦИОМ: 25% россиян назвали себя «жертвами перестройки»
Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), на который ссылается «РИА Новости», 25% респондентов считают себя «жертвами перестройки».
Коммерсантъ 08:08
Здоровье
Малышева перечислила смертельно опасные сочетания лекарства и алкоголя
Известная телеведущая Елена Малышева вместе с профессором-инфекционистом Владимиром Никифоровым составили список из пяти лекарственных средств, которые смертельно опасны при сочетании с алкоголем, сообщает «Экономика сегодня».
Слово и Дело 18:57
Политика
Цукерберг обвинил Россию во вмешательстве в выборы США 2020 года
Глава компании Facebook Марк Цукерберг заявил, что они зафиксировали попытки вмешательства России, Китая и Ирана в президентские выборы США, которые пройдут в 2020 году.
Газета.Ru 20:04
Политика
Кремль не видит прогресса в подготовке встречи в «нормандском формате»
Киев начал делать противоречивые заявления после подписания "формулы Штайнмайера" и договоренности по разводу сил в Донбассе, поэтому подготовка к саммиту в "нормандском формате" остановилась, пояснил помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков.
Газета.Ru 17:40
Шоу-бизнес
Сын Наташи Королевой бросил возлюбленную из-за измены
На прошлой неделе стало известно, что 17-летний Архип Глушко расстался с 24-летней экс-участницей «ДОМа-2» Марией Слугиной.
StarHit.ru 04:00