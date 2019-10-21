Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомМинобороны России отправит два бомбардировщика Ту-160 в ЮАР

Минобороны отправит российскую авиагруппу, в состав которой войдут два стратегических бомбардировщика ВКС России Ту-160, в Южно-Африканскую Республику для отработки взаимодействия между лётчиками двух стран.
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Ракетоносцы Ту-160 совершат перелет в ЮАР

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Минобороны направит ракетоносцы Ту-160 в ЮАР

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Два стратегических бомбардировщика Ту-160 отправятся в ЮАР

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Авиагруппа ВКС из стратегических бомбардировщиков посетит ЮАР

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Два ракетоносца Ту-160 совершат полет в ЮАР

ТАСС14:56
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Армия и оружие

Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях «Гром»

1. При запуске межконтинентальной баллистической ракеты возникла нештатная ситуация В ходе стратегических учений «Гром-2019» произошел сбой при запуске ракеты Р-29Р с борта атомной подлодки К-44 «Рязань».
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«В ответ на продолжающееся несоблюдение США рекомендаций и правил органа по разрешению споров ВТО Китай запрашивает разрешения приостановить действие уступок и связанных с ним обязательств на ежегодную сумму в $2,4 млрд»,— цитирует Reuters документ, поданный в организацию.
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