Армия и оружие
РБКМинобороны заявило о защищенности Калининграда от любых атак США
Калининградская область хорошо защищена от возможных атак, а пилотам НАТО, которые приближались к границам России, хорошо известны возможности российской противовоздушной обороны. Об этом заявило Минобороны России, передает «РИА Новости».
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Суд арестовал чиновника Минкульта Мосолова
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Ученые выяснили, что загрязняющие вещества в водопроводной воде могут провоцировать более чем 100 000 случаев рака за время жизни одного поколения американцев.
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Врачи рассказали, как человек может проверить, доживет ли он до 80 лет
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ФНС прекратит обмен финансовой информацией с Великобританией
Федеральная налоговая служба (ФНС) России может прекратить автоматический обмен финансовой информацией с Великобританией и ее территориями - островом Мэн, Гернси и Джерси, следует из пояснительной записки к проекту приказа ФНС, опубликованной на портале проектов нормативных правовых актов.
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