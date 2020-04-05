В России на 5 апреля зафиксирован 5389 случай заражения коронавирусом, 355 человек выздоровели. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву.

с чего всё началось

Сотрудники военкоматов переведены на удаленную работу в рамках мер по противодействию распространению коронавируса нового типа, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.

Общество Собянин утвердил штрафы для нарушителей самоизоляции Со 2 апреля вступил в силу закон, предусматривающий штрафы для москвичей, которые нарушают режим самоизоляции, введенный ранее мэром Москвы Сергеем Собяниным.

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