Коронавирус

Газета.RuГазета.RuМинобороны России перевело военкоматы на удаленную работу

Сотрудники военкоматов переведены на удаленную работу в рамках мер по противодействию распространению коронавируса нового типа, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.
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с чего всё началось

Военкоматы переведены на удаленную работу для нераспространения коронавируса

В России на 5 апреля зафиксирован 5389 случай заражения коронавирусом, 355 человек выздоровели. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву.
ТАСС06:36

Подробнее о событии

Минобороны перевело сотрудников военкоматов на удаленную работу

РБК08:12

Военкоматы России переведены на удаленную работу из-за коронавируса

Lenta.ru06:42

Военкоматы перевели на удаленную работу из-за коронавируса

Коммерсантъ07:07

Минобороны России перевело военкоматы на удаленную работу

Газета.Ru06:44

Военкоматы перевели на удаленный режим работы

Российская газета07:31

Сотрудников военкоматов России перевели на удалённый режим работы

RT на русском06:39

Сотрудников военных комиссариатов перевели на удаленный режим работы

ТК Звезда06:27
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Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 15:12, Ашберн
Общество

Собянин утвердил штрафы для нарушителей самоизоляции

Со 2 апреля вступил в силу закон, предусматривающий штрафы для москвичей, которые нарушают режим самоизоляции, введенный ранее мэром Москвы Сергеем Собяниным.
Газета.Ru 02 апреля в 12:27
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В мире за сутки коронавирусом заразились более 82 тысяч человек

От коронавируса и сопутствующих заболеваний умерли за сутки более 5,7 тысячи человек.
Невские Новости 14:42
Общество

Названы профессии, по которым ударит пандемия

Пандемия COVID-19 ускорила процесс автоматизации многих рабочих процессов, под этот удар могут попасть фармацевты, репетиторы, банковские менеджеры, риелторы, передает RT.
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Владелец песчанокопской «Чайки» Андрей Чайка считает, что ФНЛ пострадает от приостановки сезона гораздо в меньшей степени, чем Премьер-лига и ее ведущие клубы.
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Две женщины с коронавирусом умерли в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде умерли две женщины с подтвержденным коронавирусом.
Вести.Ru 15:06
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В Перми несколько отделений инфекционной больницы закрыли на карантин

По предписанию главного санитарного врача сегодня закрыты на карантин отделения краевой инфекционной больницы на ул. Пушкина, 96, так как ещё у двоих сотрудников учреждения подозрительные анализы.
News.ru 12:55
Общество

В Петербурге умер третий больной с коронавирусом

658 новых случаев коронавируса зафиксировано в России за сутки За последние сутки в 14 регионах нашей страны подтверждено 658 новых случаев заболевания Covid-19, два человека умерли, еще 22 выздоровели и выписаны домой.
ЛОТ 07:50
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Полиция задержала гулявшего с собакой на Патриарших прудах мужчину

В Москве сотрудники полиции задержали мужчину, который гулял с собакой в закрытом для посещения из-за COVID-19 парке на Патриарших прудах.
Известия вчера в 16:23
Общество

Экс-депутат Госдумы сравнил просьбы россиян и бизнеса с мародерством

Экс-депутат Госдумы сравнил просьбы россиян и бизнеса с мародерством.
Деловое.ТВ 11:48
Общество

Свердловский губернатор отказался открывать парикмахерские

Парикмахерские и салоны красоты в Екатеринбурге и Свердловской области не будут открыты в ходе смягчения карантинного режима в регионе, заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 5 апреля, отвечая на вопросы подписчиков в Instagram.
ИА Красная Весна 11:36
Религия

У трех священников Московской городской епархии выявили коронавирус

Коронавирус выявили у трех священнослужителей Московской епархии, сообщается в воскресенье в Telegram-канале рабочей группы при патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.
ТАСС 13:39
Происшествия

Под Рязанью мужчина застрелил пять человек

По версии следствия, 32-летний местный житель с балкона своей квартиры сделал замечание компании молодых людей, которые громко разговаривали на улице у дома.
BFM.ru 02:50
Общество

Медики назвали сроки завершения вспышки коронавируса в России

Врачи озвучили сроки завершения вспышки коронавируса в Российской Федерации.
Evo-rus.com 03:34
Экономика

Сбербанк объяснил условия предоставления кредитных каникул

В пятницу Владимир Путин подписал закон о праве граждан, индивидуальных предпринимателей, а также малого и среднего бизнеса, пострадавших от коронавируса, на кредитные каникулы, в течение которых не должны начисляться штрафы и пени.
РИА Новости 05:00
Политика

Трамп объявил в США самые тяжелые дни битвы с коронавирусом

Американский президент Дональд Трамп сообщил, что ближайшие недели в США станут самыми тяжелыми из-за стремительно распространяющегося по стране коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 18:43
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Представитель ВОЗ назвала явный симптом коронавируса

Первым симптомом заражения коронавирусом является высокая температура, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис в интервью Наиле Аскер-заде для "России 1".
РИА Новости 10:50
Шоу-бизнес

Гуф рассказал, где сейчас находится Джиган

Джиган перестал выходить на связь после того, как его супруга Оксана Самойлова призналась, что подала документы на развод.
News.ru 11:51
Авто

Автонеделя: перенос прохождения техосмотра, Clio — на первом месте в Европе, а Chevrolet пришел в Казахстан

В Казахстане начали выпуск автомобилей Chevrolet на основе машинокомплектов, поставляемых из Узбекистана.
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Шоу-бизнес

Ольга Бузова сообщила, что беременна

Совсем недавно Ольга Бузова в своем Инстаграм призналась, что беременна.
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Происшествия

Сотрудник ростовского СИЗО попал под следствие за побег обвиняемого

Недобросовестное исполнение должностных обязанностей младшим инспектором отдела безопасности СИЗО и отсутствие должного контроля стало причиной побега обвиняемого в краже.
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Общество

Врач предупредил человечество о сотнях новых вирусов

Врач предупредил человечество о сотнях новых вирусов.
АБН 12:55
Энергетика

Российский посол подтвердил поставки нефти Беларуси без премии

Российская нефть будет поставляться в Беларусь в текущем месяце без премии, сообщил посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев.
Вестник Кавказа 14:57
Шоу-бизнес

Ольга Бузова сняла в новом клипе свою сестру

Основная идея клипа, премьера которого уже состоялась на YouTube, перекликается с его названием, призывая людей не покидать свое жилье без особой нужды.
Bimru.ru вчера в 05:47
Общество

В Ростовской области из-за коронавируса запретили охоту

В подписанном губернатором региона Василием Голубевым постановлении областного правительства говорится о введении запрета на посещение лесов, охотничьих угодий и на охоту.
Российская газета 12:52
Происшествия

В московской квартире нашли мумифицированные тела двух сестер

В московской квартире следователи обнаружили мумифицированные тела двух сестер 1965 и 1962 годов рождения, пишет РИА "Новости" со ссылкой на помощника руководителя столичного главка СК России Юлию Иванову.
Газета.Ru 05:45
Здоровье

Мишустин поручил принять в России ряд мер из-за коронавируса

Российский премьер Михаил Мишустин дал ряд поручений для борьбы с распространением коронавирусной инфекции в стране.
RT на русском 10:33
Общество

В России выявили 658 новых случаев заражения коронавирусом

В России за последние сутки зафиксировано 658 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил оперштаб Москвы.
ФАН 06:51
Общество

В российских школах допустили продление учебного года

Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня, допустили в Минпросвещения.
Lenta.ru вчера в 06:05
Футбол

Футболиста «Манчестер Сити» накажут за вызов проституток

Газета.Ru 13:18
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Появились изображения преемника легендарной «Нивы»

Каким мог быть преемник легендарного внедорожника, показал в социальных сетях независимый промышленный дизайнер Александр Исаев.
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