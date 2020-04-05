Коронавирус
РБКМинобороны перевело сотрудников военкоматов на удаленную работу
Сотрудников военкоматов перевели на удаленный режим работы, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Об этом сообщили в Минобороны, передает ТАСС.
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с чего всё началось
В России на 5 апреля зафиксирован 5389 случай заражения коронавирусом, 355 человек выздоровели. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву.ТАСС06:36
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Общество
Названы профессии, на которые после пандемии коронавируса упадет спрос
Аналитики рассказали, какие специалисты могут лишиться работы в ближайшие месяцы.
Политика
Песков рассказал о спорах из-за продления нерабочего режима
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал споры из-за продления нерабочего режима.
Общество
В Ростовской области ввели запрет на охоту на фоне коронавируса
Правительство Ростовской области запретило охоту на территории региона, а также посещение лесов на фоне коронавируса, сообщил в воскресенье в Instagram губернатор Василий Голубев.
Общество
Организации, на которые не распространяются нормы о нерабочих днях, определили в Рязанской области
5 апреля губернатор Рязанской области Николай Любимов подписал распоряжение, в котором определены организации, на которые не будут действовать нормы права о нерабочих днях, объявленных из-за коронавируса.
Общество
В Москве и Подмосковье разрешили работу салонов красоты с медлицензией
В Москве и Московской области разрешили работу салонов красоты, массажных, косметических и спа-салонов, работающих по медицинской лицензии, на период режима повышенной готовности из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Происшествия
Полиция задержала гулявшего с собакой на Патриарших прудах мужчину
В Москве сотрудники полиции задержали мужчину, который гулял с собакой в закрытом для посещения из-за COVID-19 парке на Патриарших прудах.
Здоровье
Проценко рассказал об удивлении от возраста пациентов в Коммунарке
Происшествия
Семьям погибших при взрыве в Орехово-Зуево выплатят по миллиону рублей
"Семьям погибших при взрыве газа в жилом доме в Орехово-Зуево выплатят по миллиону рублей, пострадавшим, которые находятся в больницах, по 500 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Происшествия
В Петербурге задержали байкера Ерему. Он строил фантомный газопровод для Ленобласти
Полицейские задержали 39-летнего предпринимателя Виталия Ермолаева, известного как байкер Ерема.
Здоровье
Карантин может быть опасен для пожилых людей
Если не продолжать двигаться хотя бы в пределах квартиры, есть шанс, что после окончания карантина, пожилые люди уже не смогут восстановиться.
Футбол
Смолов улетел в Россию во время карантина и будет наказан «Сельтой»
Экономика
Цены на съемные квартиры готовятся к снижению
Цены на съемные квартиры готовятся к снижению Начало апреля ознаменовалось небольшим снижением цен на аренду квартир в России: сделки в этом сегменте сейчас практически не заключаются.
Общество
Профессор Яковлев посоветовал не носить медицинскую маску на улице
Профессор Яковлев посоветовал россиянам не носить медицинскую маску на улице.
Общество
В ВОЗ назвали самый явный симптом коронавируса
Самым явным симптомом короанвирусной инфекции является лихорадка и температура выше 38 °C, рассказала представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис.
Общество
Число новых заражений коронавирусом в Германии снижается третьи сутки
Берлин, 5 апреля 2020, 15:59 — REGNUM Число новых заражений коронавирусной инфекцией в Германии снижается третьи сутки подряд.
Общество
Бывший депутат Госдумы сравнил просьбы россиян и бизнеса о помощи с мародерством
Бывший депутат Госдумы Сергей Поддубный сравнил с мародерством просьбы россиян и бизнеса о финансовой помощи от государства.
Общество
В России за сутки выявили 658 случаев заражения коронавирусом
Пандемия COVID-19 Коронавирусу SARS-CoV-2 (возбудитель COVID-19), первые случаи которого были выявлены в китайском городе Ухань в канун Нового года, подвержена 181 страна.
Происшествия
Жителю Югры грозит штраф до 100 тыс. рублей за фейк о коронавирусе
Если в результате распространения фейка был причинен вред здоровью, сумма штрафа увеличивается до 1,5 млн рублей, срок лишения свободы остается тем же.
Технологии
Названы мировые лидеры среди музыкальных сервисов
Названы мировые лидеры среди музыкальных сервисов.
Общество
Роспотребнадзор установит число россиян с иммунитетом к коронавирусу
Роспотребнадзор проведет популяционное исследование на число россиян, у которых уже выработался иммунитет к коронавирусу.
Наука
Определены породы маленьких собак, которых разводили в Древнем Риме
Специалисты рассказали, что жители Древнего Рима разводили определенные виды собак.
Шоу-бизнес
Обнародованы кадры с домом дочери Успенской в Лос-Анджелесе
Как видно на обнародованных кадрах, 30-летняя женщина живет в просторных апартаментах многоквартирного дома с дорогой мебелью, стильным интерьером и картинами современных художников.
Происшествия
В Петербурге локализовали возгорание деревянных поддонов
Происшествия
В московской квартире нашли мумифицированные тела двух сестер
В московской квартире следователи обнаружили мумифицированные тела двух сестер 1965 и 1962 годов рождения, пишет РИА "Новости" со ссылкой на помощника руководителя столичного главка СК России Юлию Иванову.
Общество
Медики назвали сроки завершения вспышки коронавируса в России
Врачи озвучили сроки завершения вспышки коронавируса в Российской Федерации.
Политика
Эр-Рияд отверг обвинения в желании подорвать сланцевую нефтедобычу
Заявления президента России Владимира Путина о желании Саудовской Аравии подорвать добычу сланцевой нефти не соответствуют действительности, утверждается в заявлении министра иностранных дел королевства принца Фейсала бен Фархан Аль Сауда, которое опубликовано на странице МИД в Twitter.
Общество
Самоизоляция из-за коронавируса в Перми: какие организации продолжат работу
В связи с продлением нерабочей недели до 30 апреля на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса Дмитрий Махонин конкретизировал перечень предприятий, которые могут работать в период самоизоляции.
Общество
Все зараженные коронавирусом нижегородцы были давно изолированы
Все нижегородцы, анализ на коронавирус у которых дал положительный результат, были давно изолированы.