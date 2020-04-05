Коронавирус

РБКРБКМинобороны перевело сотрудников военкоматов на удаленную работу

Сотрудников военкоматов перевели на удаленный режим работы, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Об этом сообщили в Минобороны, передает ТАСС.
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с чего всё началось

Военкоматы переведены на удаленную работу для нераспространения коронавируса

В России на 5 апреля зафиксирован 5389 случай заражения коронавирусом, 355 человек выздоровели. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву.
ТАСС06:36

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Минобороны перевело сотрудников военкоматов на удаленную работу

РБК08:12

Военкоматы перевели на удаленный режим работы

Российская газета07:31

Сотрудников военкоматов России перевели на удалённый режим работы

RT на русском06:39

Минобороны России перевело военкоматы на удаленную работу

Газета.Ru06:44

Военкоматы России переведены на удаленную работу из-за коронавируса

Lenta.ru06:42

Военкоматы перевели на удаленную работу из-за коронавируса

Коммерсантъ07:07

Сотрудников военных комиссариатов перевели на удаленный режим работы

ТК Звезда06:27
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Цены на съемные квартиры готовятся к снижению Начало апреля ознаменовалось небольшим снижением цен на аренду квартир в России: сделки в этом сегменте сейчас практически не заключаются.
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Профессор Яковлев посоветовал россиянам не носить медицинскую маску на улице.
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