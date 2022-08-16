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Минобороны России предостерегло ВВС Британии от провокаций с самолетом-разведчиком RC-135

Британия подала заявку на пролет самолета-разведчика через территорию России, в Минобороны поставили задачу ВКС не допустить нарушения границы, сообщили в военном ведомстве.
РИА Новости
Сообщается, что «Воздушно-космическим силам России поставлена задача не допустить нарушения воздушного пространства Российской Федерации».
Взгляд.ру
"Великобританией подана заявка флайт-планом на перелет британского самолета-разведчика RC-135 по маршруту, пролегающему в том числе над территорией Российской Федерации. Рассматриваем данную акцию как сознательную провокацию", — отметили там.
РИА Новости
Для перехвата был поднят истребитель МиГ-31БМ, который вытеснил британский самолет-разведчик за пределы России.
РБК

Подробнее о событии

Минобороны России предостерегло ВВС Британии от провокаций с самолетом-разведчиком RC-135
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Минобороны России предостерегло ВВС Британии от провокаций с самолетом-разведчиком RC-135
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