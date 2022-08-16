"Великобританией подана заявка флайт-планом на перелет британского самолета-разведчика RC-135 по маршруту, пролегающему в том числе над территорией Российской Федерации. Рассматриваем данную акцию как сознательную провокацию", — отметили там.
Официальный представитель китайского МИДа Чжао Лицзянь опубликовал в своем личном аккаунте в Twitter картинку с круговой диаграммой, на которой показано, что 85% населения мира «не ввели санкции в отношении России».
Ведомство ждет спада ВВП в этом году на 4,2%, следует из фрагмента прогноза социально-экономического развития на 2022 и 2023–2025 гг. (данные есть у «Ведомостей», их подлинность подтвердил федеральный чиновник).