Будьте в Плюсе

Минобороны России предостерегло ВВС Британии от провокаций с самолетом-разведчиком RC-135

Британия подала заявку на пролет самолета-разведчика через территорию России, в Минобороны поставили задачу ВКС не допустить нарушения границы, сообщили в военном ведомстве.
РИА Новости
"Великобританией подана заявка флайт-планом на перелет британского самолета-разведчика RC-135 по маршруту, пролегающему в том числе над территорией Российской Федерации. Рассматриваем данную акцию как сознательную провокацию", — отметили там.
РИА Новости
Сообщается, что «Воздушно-космическим силам России поставлена задача не допустить нарушения воздушного пространства Российской Федерации».
Взгляд.ру
Для перехвата был поднят истребитель МиГ-31БМ, который вытеснил британский самолет-разведчик за пределы России.
РБК

Подробнее о событии

Минобороны России предостерегло ВВС Британии от провокаций с самолетом-разведчиком RC-135
Известия14:09
Минобороны России предостерегло ВВС Британии от провокаций с самолетом-разведчиком RC-135
РИА Новости09:56
Самое цитируемое
Минобороны: Великобритания подала заявку на пролет самолета-разведчика RC-135 над Россией
РБК10:22
В МО РФ назвали провокацией подачу Великобританией флайт-плана на перелет британского самолета-разведчика RC-135
Глас Народа09:56
Минобороны предостерегло ВВС Британии от провокаций с самолетом-разведчиком
Коммерсантъ10:06
ВКС поставлена задача не допустить пролет британского самолета-разведчика над РФ
ТАСС09:54
В МО РФ заявили о подготовке британской провокации с пролетом разведчика над территорией России
ТК Звезда09:52

Интересное

МИД КНР: 85 процентов населения мира не ввели санкции в отношении России

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь обратил внимание, что 85% населения мира "не ввели санкции в отношении России".
РИА Новости12:58

Эрдоган 18 августа встретится во Львове с Гутерришем и Зеленским

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в четверг посетит с однодневным визитом Львов, где примет участие в трехсторонней встрече с участием генсека ООН Антониу Гутерриша и украинского лидера Владимира Зеленского.
ТАСС13:52

Представитель ВГА Запорожской области Рогов: ВСУ бьют по системе охлаждения АЭС

Украинские войска бьют по слабым местам Запорожской АЭС, в том числе по системе охлаждения, при повреждении которой реактор может стать неуправляемым, заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
РИА Новости14:14

Под Донецком погибла журналистка и активистка «Другой России» Сулейманова

Под Донецком погибла российская журналистка Земфира Сулейманова, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.
РБК07:21

«Амкал» обыграл «Зоркий» и вышел во второй раунд Кубка России

Медийный футбольный клуб блогеров «Амкал» обыграл красногорский «Зоркий» из Второй лиги в матче первого раунда ФОНБЕТ Кубка России.
Матч ТВ14:12

Президент Нацбанка Польши: Германия хочет вернуть бывшие земли у польских границ

Германия запланировала возвращение своих бывших земель в пределах польских границ, заявил президент Национального банка Польши Адам Глапиньский.
Общественная служба новостей14:12

ФИФА решила не переигрывать матч отбора к ЧМ-2022 между Бразилией и Аргентиной

Матч между сборными Бразилии и Аргентины (0:0) в рамках отборочного этапа к чемпионату мира 2022 года не будет переигран, сообщает официальный сайт Бразильской конфедерации футбола (CBF).
Матч ТВ13:18

Поведение Кошмал по отношению к коллегам по «Сватам» возмутило журналиста Сорокина

Выходка украинской актрисы Анны Кошмал, публично оскорбившей артиста Федора Добронравова, не осталась без внимания журналиста Дениса Сорокина.
ФАН14:26

FT узнала о просьбах к Турции из ЕС объяснить торговлю с Россией

Государства — члены ЕС все больше беспокоятся о быстро развивающейся торговле Турции с Россией и о том, что она может помочь Москве в замене европейского импорта и экспорта, рассказали изданию два чиновника.
РБК13:13