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Минобороны России предупредило о подготовке Киевом провокации с гексаном в Славянске

"На масложировом комбинате сотрудники СБУ в ближайшие дни планируют взорвать емкости с химически опасным веществом - гексаном, общим объемом более 120 тонн", - предупредил Мизинцев жителей Славянска.
ТВ Центр
«В результате подрыва емкостей с гексаном образуется токсичное облако, которое распространится более чем на 10 км. В зоне химического поражения окажутся все жилые районы Славянска и близлежащих населенных пунктов», — предупредил жителей Славянска Мизинцев.
Ведомости
При вдыхании паров гексана происходит поражение легких и периферической нервной системы, угнетение центральной нервной системы.
РБК
"Наиболее эффективными экстренными мерами для защиты от паров гексана являются укрытие в помещениях, плотное закрытие окон и дверей. В случае отравления - обеспечение пострадавшим притока свежего воздуха, защита органов дыхания и кожи", - заключил Мизинцев.
ТАСС

Подробнее о событии

Минобороны России предупредило о подготовке Киевом провокации с гексаном в Славянске
РИА Новости08:40
Минобороны России предупредило о готовящейся Киевом провокации в Славянске
Глас Народа08:13
Минобороны предупредило жителей Славянска о планах Киева подорвать 120 тонн гексана
Взгляд.ру08:29
Минобороны предупредило о провокации Киева в Славянске с отравляющими веществами
RT на русском08:20
Минобороны России заявило о готовящейся провокации СБУ с гексаном в Славянске
Lenta.ru08:14
МО РФ предупредило о подготовке Киевом провокации в Славянске с отравляющими веществами
ТАСС08:09
Минобороны России предупредило о готовящемся Киевом взрыве емкостей с гексаном в Славянске
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