Общество
ФедералПрессМинобороны России провело эксперимент в космосе
Ведомство объяснило, он был нужен, чтобы определить техническое состояние отечественных спутников. Это уже не первая работа в данной области. Эксперимент заключался в отделении малого спутника от унифицированной многофункциональной космической платформы, которая отправилась в космос ранее.
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Nokia представила смартфон Nokia 2.3 на чистом Android
Шоу-бизнес
Сябитова показала взаимоотношения с Гузеевой за кадром
Известная телеведущая и сваха Роза Сябитова выложила на своей странице в соцсети небольшую нарезку кадров передачи, которую ведет вместе с Ларисой Гузеевой.
Единоборства
Руис и Джошуа прошли процедуру взвешивания перед поединком
Американец Энди Руиси британец Энтони Джошуа прошли процедуру взвешивания перед титульным поединком, который пройдет завтра в Эр-Рияде.
Футбол
«Зенит» разгромил «Динамо» в матче РПЛ
Петербургский футбольный клуб "Зенит" разгромил московское "Динамо" на "Газпром Арене" при поддержке свыше 48 тысяч зрителей со счетом 3:0 в матче 19-ого тура РПЛ сезона 2019/2020.
Космос
Аппарат NASA оказался максимально близко к Солнцу
Космический аппарат NASA Parker подлетел к Солнцу на максимально близкое расстояние.
Энергетика
Украина поставила России условие по газовым спорам
Витренко отметил, что Еврокомиссия попросила стороны обсудить урегулирование вопросов прошлого и текущего судебных споров, поскольку «Газпром» включает это в пакет для переговоров по транзиту.
Политика
Строительство «Северного потока-2» ускорилось
Оператор строительства газопровода «Северный поток-2» — компания Nord Stream 2 — ускорил работы по укладке труб.
Происшествия
Умер избитый подростками за украинский язык волонтер
На активиста напали 29 ноября двое подростков в возрасте 16 и 17 лет. Один из них избил Мирошниченко и затем ударил головой о плиту.
Фигурное катание
Российская фигуристка побила свой мировой рекорд в финале Гран-при
Российская фигуристка Алена Косторная заняла первое место по итогам короткой программы в финале Гран-при в итальянском Турине.
Общество
«ВТБ Лизинг» ответил на расследование ФБК о бизнес-джетах
2 декабря Навальный опубликовал расследование, где утверждал, что ведущая телеканала «Россия 1» Наиля Аскер-заде, вероятно, использовала для перелетов зарегистрированный на не раскрывающий владельцев офшор IF COMPANY LIMITED в Белизе борт Bombardier Global 6000 с номером T7-KLT, которым ранее через дочернюю компанию владел ВТБ.
Общество
Spiegel: в Германии началось расследование дела Скрипалей
Немецкая прокуратура и Федеральное ведомство по уголовным делам начали предварительное расследование дела отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипали и его дочери Юлии в Солсбери.
Музыка
Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов года
Суммарно, согласно подсчетам Forbes, в период с июня 2018 года по июнь 2019 года 10 самых высокооплачиваемых музыкантов мира заработали более $1 млрд до вычета налогов.
Авто
Geely совместно с Volvo представили новый купеобразный внедорожник
Шведская фирма Lynk & Co, принадлежащая китайскому автомобильному гиганту Geely, запустила свою последнюю модель под названием 05.
Происшествия
Число погибших при пожаре в одесском колледже увеличилось до четырех
В результате пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса Одессы число погибших достигло уже четырех человек.
Политика
Источник сообщил об изменении места встречи комиссии по СВПД
Место проведения заседания комиссии с участием РФ, КНР, ФРГ, Франции и Британии по выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе поменялось за несколько минут до начала встречи в Вене, сообщил РИА Новости дипломатический источник.
Происшествия
В Приморском крае нашли убитым краснокнижного амурского тигренка
Амурского тигренка обнаружили убитым в охотничьих угодьях Приморского края.
Политика
Зеленский высказался о продлении закона об особом статусе Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский в эфире телепередачи "Свобода слова Савика Шустера" сообщил, что закон об особом статусе Донбассе действует до 31 декабря.
Здоровье
Ученые назвали два главных симптома рака глаза
Профессор Антония Юссен из Германии рассказала о характере развития рака глаза и назвала два главных симптома этой болезни.
Происшествия
На авиабазе ВМС США во Флориде произошла стрельба
Три человека погибли в результате стрельбы в пятницу на авиабазе ВМС США Пенсакола в штате Флорида, нападавший мертв.
Гаджеты
Раскрыт уровень производительности флагманских смартфонов 2020 года
Буквально на днях американская компания Qualcomm анонсировала новое поколение фирменных флагманских процессоров — Snapdragon 865.
Фигурное катание
Туктамышева завоевала золото на турнире серии «Челленджер» в Загребе
Общество
Раймонд Паулс объяснил слова о «навязчивой» российской публике
Композитор Раймонд Паулс заявил РБК, что российская публика отзывчивее, чем латышская.
Шоу-бизнес
Певцов переключился с Познера на Урганта
Общество
Водолеи займутся прошлым, а Козерогам поступят интересные предложения
Водолей Сегодня вам предстоит заняться вопросами прошлого периода, которые требуют завершения.
Общество
В США умер бежавший из СССР экс-майор КГБ Виктор Шеймов
Бежавший из СССР с помощью американских спецслужб бывший майор КГБ Виктор Шеймов скончался в США.
Кино
Режиссер «Дау» попросил Минкульт разрешить прокат всех частей фильма
Режиссер фильма "Дау" Илья Хржановский обратился к министру культуры Владимиру Мединскому с просьбой выдать прокатное удостоверение всем частям кинокартины.