Общество

ФедералПрессФедералПрессМинобороны России провело эксперимент в космосе

Ведомство объяснило, он был нужен, чтобы определить техническое состояние отечественных спутников. Это уже не первая работа в данной области. Эксперимент заключался в отделении малого спутника от унифицированной многофункциональной космической платформы, которая отправилась в космос ранее.
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Минобороны провело эксперимент с малым спутником-инспектором

РБК10:03

Минобороны провело в космосе эксперимент по отделению малого спутника от другого аппарата

ТАСС08:36

Минобороны России испытало спутник-инспектор

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Минобороны испытало спутник-инспектор

РИА Новости09:04

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Интерфакс08:49

Минобороны впервые отчиталось об испытании секретного спутника

Ведомости09:10

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ТК Звезда08:32
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