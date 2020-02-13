Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомМинобороны России рассекретило документы об освобождении Будапешта

Минобороны России опубликовало рассекреченные документы к 75-летию освобождения Будапешта от немецко-фашистских оккупантов.
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Минобороны рассекретило архивные документы об освобождении Будапешта

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