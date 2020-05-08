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Экономика Оборот российского малого бизнеса в апреле упал в два раза Москва, 8 мая 2020, 11:15 — REGNUM В России в апреле 2020 года оборот малого и среднего бизнеса упал более, чем в два раза (на 54%) по сравнению с тем же периодом 2019 года. 1

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