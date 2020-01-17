Армия и оружие
RT на русскомМинобороны России рассекретило документы об освобождении Варшавы
Минобороны России опубликовало рассекреченные документы к 75-летию освобождения Варшавы от немецко-фашистских оккупантов. Так, Минобороны создало на своём сайте соответствующий раздел. В нём представлены документы из фондов Центрального архива ведомства.
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Минобороны рассекретило документы об освобождении Варшавы советскими войсками
RT на русскомвчера в 23:00
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