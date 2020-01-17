Минобороны России опубликовало рассекреченные документы к 75-летию освобождения Варшавы от немецко-фашистских оккупантов. Так, Минобороны создало на своём сайте соответствующий раздел. В нём представлены документы из фондов Центрального архива ведомства.

Происшествия СК возбудил дело в отношении главы Минздрава Саратовской области Следователи возбудили уголовное дело в отношении главы Минздрава Саратовской области Натальи Мазиной по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями при закупке медицинского оборудования.

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Общество В США заключенного помиловали за несколько часов до казни Добавим, что Медерс стал шестым по счету помилованным в Джорджии с 2002 года заключенным. Смертная казнь разрешена в 29 американских штатах.

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