Армия и оружие
RT на русскомМинобороны России рассекретило документы об освобождении Варшавы
Минобороны России опубликовало рассекреченные документы к 75-летию освобождения Варшавы от немецко-фашистских оккупантов. Так, Минобороны создало на своём сайте соответствующий раздел. В нём представлены документы из фондов Центрального архива ведомства.
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Экономика
Project Syndicate (США): рост мировой экономики достиг пика? (Project Syndicate)
Среднегодовые темпы роста на уровне 3,5% в 2010-2019 годах означают, что многие страны так и не достигли своего потенциала.
Политика
Источник рассказал о резиденции Медведева в новой должности
Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, возглавлявший правительство РФ, вправе оставить за собой резиденцию, в которой проживал ранее, или выбрать другую из перечня госдач, рассказал РИА Новости информированный источник.
Футбол
Парма — Рома 0:2
«Рома» одержала победу над «Пармой» в матче 1/8 финала Кубка Италии по футболу.
Экономика
Путин пообещал России рост ВВП выше мирового
Президент России Владимир Путин пообещал добиться роста ВВП России выше мирового уже в 2021 году.
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю
Отмечается, что российские истребители три раза за неделю поднимались в воздух, чтобы не допустить нарушения границы.
Политика
Мишустин рассказал, как собирается ускорять рост экономики
Кандидат на пост премьера России Михаил Мишустин на заседании фракции «Единая Россия» рассказал о приоритетах в своей работе в случае утверждения в должности (видео обращения есть в Telegram-канале советника спикера Госдумы Анастасии Кашеваровой).
Экономика
Правительство не включило закон о новых пенсиях в свой план на год
Проект новой системы накопительных пенсий — гарантированный пенсионный план (ГПП) — не вошел в план законопроектной деятельности правительства на 2020 год (.pdf).
Общество
Медведев выделил 127 млрд рублей на строительство атомного ледокола
Дмитрий Медведев перед отставкой с поста премьер-министра России подписал постановление о выделении из бюджета более 127,5 млрд рублей на строительство атомного ледокола «Лидер».
Общество
Меган Маркл впервые вышла в свет после отъезда из Великобритании
Супруга принца Гарри Меган Маркл впервые появилась на публике после отказа четы от королевских привилегий.
Политика
Украина назвала условия проведения выборов в Донбассе
В декабре помощник Зеленского Андрей Ермак называл возможной датой проведения выборов в Донбассе 31 октября 2020 года — день проведения местных выборов на Украине.
Общество
Жена Мишустина заработала 800 млн рублей.
Мишустин как госслужащий обязан отчитываться о доходах.
Политика
Канадцы еще не получили от Ирана доступ к самописцам со сбитого Boeing
Канада еще не получила от Ирана доступ к черным ящикам с разбившегося под Тегераном украинского Boeing.
Финансы
Эксперт объяснил свои слова о росте курса доллара до 200 рублей
Директор Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев, ранее занимавший пост замминистра экономического развития, назвал свои слова о курсе доллара за 200 рублей риторическим примером.
Политика
Сенат начал рассмотрение дела об импичменте Трампу
Члены палаты представителей конгресса США прибыли в зал заседаний сената, чтобы начать рассмотрение импичмента президента страны Дональда Трампа, передает Reuters.
Общество
Louis Vuitton купил второй крупнейший алмаз в истории весом 1758 карат
Покупателем второго по размеру алмаза в истории массой 1758 карат стал производитель люксовых товаров Louis Vuitton (принадлежит LVMH — Louis Vuitton Moet Hennessy), пишет The New York Times со ссылкой на гендиректора компании Майкла Бурка.
Политика
На Украине изменился возраст призыва на срочную службу
«Призвать на срочную военную службу пригодных по состоянию здоровья к военной службе граждан Украины мужского пола, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 18 лет, и старших лиц, не достигших 27-летнего возраста и не имеющие права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу», — сказано в указе.
Происшествия
Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна
Политика
Путин заявил о неправовых решениях ЕСПЧ в отношении России
Российский лидер Владимир Путин заявил о принятии Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ) неправовых решений в отношении России, передает ТАСС.
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова сделала шпагат на отдыхе, сидя на мотоцикле
Балерина Анастасия Волочкова, которая уже несколько недель нежится на солнце в Таиланде, в Instagram поделилась новым шпагатом.
Кино
Жюри Венецианского кинофестиваля возглавит Кейт Бланшетт
Австралийская актриса, лауреат двух премий «Оскар» Кейт Бланшетт возглавит международное жюри основного конкурса Венецианского кинофестиваля.
Шоу-бизнес
Айза Анохина объявила о разрыве с мужем
Как ни странно, но причиной напряженных отношений между супругами стал бывший возлюбленный звезды— рэпер Гуф.
Политика
Россиянин Винник сообщил о пытках в Греции и попросил о помощи
Гражданин России Александр Винник, арестованный в Греции по запросу США по подозрению в отмывании $4 млрд через биткоины, заявил о пытках и оказании психологического давления на него, а также попросил помощи у общественности.
Политика
Мишустин выступил против налога на богатых
Кандидат на пост премьер-министра России Михаил Мишустин прокомментировал тему возможного введения так называемого налога на богатых.
Технологии
Microsoft перестала поддерживать Windows 7
По предварительным оценкам Windows 7 установлена на порядка 400 млн компьютерах, и их пользователям разработчики посоветовали сменить компьютер или по возможности установить Windows 10, но последнее не рекомендуется в связи с вероятностью некорректной работы некоторых компонентов и драйверов.
Политика
Путин запретил иностранное гражданство для российских чиновников
Путин подчеркнул, что главы субъектов федераций, министры, депутаты и судьи не должны иметь иностранного гражданства, а также вида на жительство в других странах, а также иных документов, позволяющих им проживать за границей.
Происшествия
Японские рыбаки возобновили рыбный промысел в районе Курил
Кино
Объявлен актерский состав сериала по «Властелину колец»
Сегодня был опубликован окончательный актерский состав ленты.