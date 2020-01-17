Минобороны России опубликовало рассекреченные документы к 75-летию освобождения Варшавы от немецко-фашистских оккупантов. Так, Минобороны создало на своём сайте соответствующий раздел. В нём представлены документы из фондов Центрального архива ведомства.

Политика Источник рассказал о резиденции Медведева в новой должности Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, возглавлявший правительство РФ, вправе оставить за собой резиденцию, в которой проживал ранее, или выбрать другую из перечня госдач, рассказал РИА Новости информированный источник.

Экономика Путин пообещал России рост ВВП выше мирового Президент России Владимир Путин пообещал добиться роста ВВП России выше мирового уже в 2021 году.

Политика Мишустин рассказал, как собирается ускорять рост экономики Кандидат на пост премьера России Михаил Мишустин на заседании фракции «Единая Россия» рассказал о приоритетах в своей работе в случае утверждения в должности (видео обращения есть в Telegram-канале советника спикера Госдумы Анастасии Кашеваровой).

Общество Медведев выделил 127 млрд рублей на строительство атомного ледокола Дмитрий Медведев перед отставкой с поста премьер-министра России подписал постановление о выделении из бюджета более 127,5 млрд рублей на строительство атомного ледокола «Лидер».

Политика Украина назвала условия проведения выборов в Донбассе В декабре помощник Зеленского Андрей Ермак называл возможной датой проведения выборов в Донбассе 31 октября 2020 года — день проведения местных выборов на Украине.

Политика Сенат начал рассмотрение дела об импичменте Трампу Члены палаты представителей конгресса США прибыли в зал заседаний сената, чтобы начать рассмотрение импичмента президента страны Дональда Трампа, передает Reuters.

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Политика На Украине изменился возраст призыва на срочную службу «Призвать на срочную военную службу пригодных по состоянию здоровья к военной службе граждан Украины мужского пола, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 18 лет, и старших лиц, не достигших 27-летнего возраста и не имеющие права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу», — сказано в указе.

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Политика Россиянин Винник сообщил о пытках в Греции и попросил о помощи Гражданин России Александр Винник, арестованный в Греции по запросу США по подозрению в отмывании $4 млрд через биткоины, заявил о пытках и оказании психологического давления на него, а также попросил помощи у общественности.

Политика Мишустин выступил против налога на богатых Кандидат на пост премьер-министра России Михаил Мишустин прокомментировал тему возможного введения так называемого налога на богатых.

Технологии Microsoft перестала поддерживать Windows 7 По предварительным оценкам Windows 7 установлена на порядка 400 млн компьютерах, и их пользователям разработчики посоветовали сменить компьютер или по возможности установить Windows 10, но последнее не рекомендуется в связи с вероятностью некорректной работы некоторых компонентов и драйверов.