Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомМинобороны России рассекретило документы об освобождении Варшавы

Минобороны России опубликовало рассекреченные документы к 75-летию освобождения Варшавы от немецко-фашистских оккупантов. Так, Минобороны создало на своём сайте соответствующий раздел. В нём представлены документы из фондов Центрального архива ведомства.
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Минобороны рассекретило документы к 75-летию освобождения Варшавы от нацистов

Известия16:01

Минобороны России рассекретило документы об освобождении Варшавы

RT на русском16:30

Минобороны России рассекретило уникальные документы об освобождении Варшавы от фашистов

ТАСС16:01

В Минобороны рассказали, как советский солдат уничтожил 150 фашистов

РИА Новости18:46

Минобороны РФ рассекретило данные о Варшавском восстании 1944 года

Российская газета16:01

«Варшава разрушена. Не осталось ни одного памятника»

Комсомольская правда16:01

Минобороны России опубликовало рассекреченные документы к 75-летию освобождения Варшавы

Коммерсантъ16:00
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Экономика

Project Syndicate (США): рост мировой экономики достиг пика? (Project Syndicate)

Среднегодовые темпы роста на уровне 3,5% в 2010-2019 годах означают, что многие страны так и не достигли своего потенциала.
ИноСМИ 19:03
Политика

Источник рассказал о резиденции Медведева в новой должности

Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, возглавлявший правительство РФ, вправе оставить за собой резиденцию, в которой проживал ранее, или выбрать другую из перечня госдач, рассказал РИА Новости информированный источник.
РИА Новости 09:30
Футбол

Парма — Рома 0:2

«Рома» одержала победу над «Пармой» в матче 1/8 финала Кубка Италии по футболу.
RT на русском 17:05
Экономика

Путин пообещал России рост ВВП выше мирового

Президент России Владимир Путин пообещал добиться роста ВВП России выше мирового уже в 2021 году.
Lenta.ru вчера в 04:56
Армия и оружие

В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю

Отмечается, что российские истребители три раза за неделю поднимались в воздух, чтобы не допустить нарушения границы.
RT на русском 18:48
Политика

Мишустин рассказал, как собирается ускорять рост экономики

Кандидат на пост премьера России Михаил Мишустин на заседании фракции «Единая Россия» рассказал о приоритетах в своей работе в случае утверждения в должности (видео обращения есть в Telegram-канале советника спикера Госдумы Анастасии Кашеваровой).
Ведомости 02:55
Экономика

Правительство не включило закон о новых пенсиях в свой план на год

Проект новой системы накопительных пенсий — гарантированный пенсионный план (ГПП) — не вошел в план законопроектной деятельности правительства на 2020 год (.pdf).
РБК 13 января в 16:00
Общество

Медведев выделил 127 млрд рублей на строительство атомного ледокола

Дмитрий Медведев перед отставкой с поста премьер-министра России подписал постановление о выделении из бюджета более 127,5 млрд рублей на строительство атомного ледокола «Лидер».
Известия 18:05
Общество

Меган Маркл впервые вышла в свет после отъезда из Великобритании

Супруга принца Гарри Меган Маркл впервые появилась на публике после отказа четы от королевских привилегий.
РИА Новости вчера в 14:30
Происшествия

SSJ 100 экстренно приземлился на недостроенную полосу в «Домодедово»

BFM.ru 08:04
Политика

Украина назвала условия проведения выборов в Донбассе

В декабре помощник Зеленского Андрей Ермак называл возможной датой проведения выборов в Донбассе 31 октября 2020 года — день проведения местных выборов на Украине.
Известия 12:59
Общество

Жена Мишустина заработала 800 млн рублей.

Мишустин как госслужащий обязан отчитываться о доходах.
ИА Клерк.Ру 08:15
Политика

Канадцы еще не получили от Ирана доступ к самописцам со сбитого Boeing

Канада еще не получила от Ирана доступ к черным ящикам с разбившегося под Тегераном украинского Boeing.
Gazeta.SPb вчера в 18:23
Финансы

Эксперт объяснил свои слова о росте курса доллара до 200 рублей

Директор Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев, ранее занимавший пост замминистра экономического развития, назвал свои слова о курсе доллара за 200 рублей риторическим примером.
РИА Новости 11:25
Политика

Сенат начал рассмотрение дела об импичменте Трампу

Члены палаты представителей конгресса США прибыли в зал заседаний сената, чтобы начать рассмотрение импичмента президента страны Дональда Трампа, передает Reuters.
РБК 12:30
Общество

Louis Vuitton купил второй крупнейший алмаз в истории весом 1758 карат

Покупателем второго по размеру алмаза в истории массой 1758 карат стал производитель люксовых товаров Louis Vuitton (принадлежит LVMH — Louis Vuitton Moet Hennessy), пишет The New York Times со ссылкой на гендиректора компании Майкла Бурка.
РБК 02:35
Политика

На Украине изменился возраст призыва на срочную службу

«Призвать на срочную военную службу пригодных по состоянию здоровья к военной службе граждан Украины мужского пола, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 18 лет, и старших лиц, не достигших 27-летнего возраста и не имеющие права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу», — сказано в указе.
Известия 08:55
Происшествия

Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна

Lenta.ru вчера в 13:54
Политика

Путин заявил о неправовых решениях ЕСПЧ в отношении России

Российский лидер Владимир Путин заявил о принятии Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ) неправовых решений в отношении России, передает ТАСС.
Газета.Ru 13:36
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова сделала шпагат на отдыхе, сидя на мотоцикле

Балерина Анастасия Волочкова, которая уже несколько недель нежится на солнце в Таиланде, в Instagram поделилась новым шпагатом.
Телепрограмма вчера в 04:01
Кино

Жюри Венецианского кинофестиваля возглавит Кейт Бланшетт

Австралийская актриса, лауреат двух премий «Оскар» Кейт Бланшетт возглавит международное жюри основного конкурса Венецианского кинофестиваля.
News.ru 07:38
Общество

Красноярская школьница забеременела от 10-летнего мальчика

Известия 05:49
Шоу-бизнес

Айза Анохина объявила о разрыве с мужем

Как ни странно, но причиной напряженных отношений между супругами стал бывший возлюбленный звезды— рэпер Гуф.
Wday.ru 06:30
Политика

Россиянин Винник сообщил о пытках в Греции и попросил о помощи

Гражданин России Александр Винник, арестованный в Греции по запросу США по подозрению в отмывании $4 млрд через биткоины, заявил о пытках и оказании психологического давления на него, а также попросил помощи у общественности.
РБК 16:18
Армия и оружие

США наращивают воинский контингент на Ближнем Востоке — Минобороны РФ

REGNUM 03:09
Политика

Мишустин выступил против налога на богатых

Кандидат на пост премьер-министра России Михаил Мишустин прокомментировал тему возможного введения так называемого налога на богатых.
Национальная служба новостей 05:46
Технологии

Microsoft перестала поддерживать Windows 7

По предварительным оценкам Windows 7 установлена на порядка 400 млн компьютерах, и их пользователям разработчики посоветовали сменить компьютер или по возможности установить Windows 10, но последнее не рекомендуется в связи с вероятностью некорректной работы некоторых компонентов и драйверов.
Astera 13 января в 16:55
Политика

Путин запретил иностранное гражданство для российских чиновников

Путин подчеркнул, что главы субъектов федераций, министры, депутаты и судьи не должны иметь иностранного гражданства, а также вида на жительство в других странах, а также иных документов, позволяющих им проживать за границей.
Московский Комсомолец вчера в 05:11
Происшествия

Японские рыбаки возобновили рыбный промысел в районе Курил

Красная весна 14 января в 00:55
Кино

Объявлен актерский состав сериала по «Властелину колец»

Сегодня был опубликован окончательный актерский состав ленты.
RuNews24.ru вчера в 04:02
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Варшавское восстание
Восстание против Третьего рейха в Варшаве с 1 августа по 2 октября 1944 года, организованное командованием Армии Крайовой и представительством польского правительства в изгнании.
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