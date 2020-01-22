Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuМинобороны России рассекретило документы по Ялтинской конференции

На официальном сайте российского министерства обороны появился раздел, который посвящен Ялтинской конференции лидеров стран антигитлеровской коалиции. Отмечается, что документы были рассекречены в преддверии 75-летия конференции.
Читать в источнике
Комментировать13

Подробнее о событии

«Самостоятельно уничтожать»: рассекречены боевые приказы об обеспечении безопасности на Ялтинской конференции

ТК Звездавчера в 23:40

Минобороны РФ опубликовало рассекреченные к 75-летию Ялтинской конференции документы

ФАНвчера в 16:02

Минобороны рассекретило документы по Ялтинской конференции

РИА Новостивчера в 16:28

Новая Ялта

Российская газетавчера в 16:20

Минобороны опубликовало уникальные фотоснимки с Ялтинской конференции

RT на русскомвчера в 23:15

Минобороны рассекретило документы о Ялтинской конференции

Известиявчера в 17:46

В Крыму представят порядка 200 рассекреченных документов к 75-летию Ялтинской конференции

ТАССвчера в 09:06
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 05:02, Ашберн
Политика

Чиновница в Керчи передумала увольняться после скандала с батонами

НДН.инфо 03:54
Политика

ПАСЕ приняла резолюцию с претензиями к России

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию по мониторингу выполнения обязательств десятью странами-членами организации, документ содержит ряд претензий к России.
Газета.Ru вчера в 17:19
Происшествия

Прокуратура обязала СК переквалифицировать обвинение сестрам Хачатурян

Генеральная прокуратура России обязала Следственный комитет России переквалифицировать обвинение в деле сестер Хачатурян с убийства на необходимую оборону, что повлечет за собой прекращение уголовного преследования.
Известия вчера в 15:50
Футбол

«Спартак» представил официально Соболева

ToDay News Ufa вчера в 09:05
Политика

Правительство Чувашии ушло в отставку

Известия 01:07
Происшествия

Пять человек погибли при хлопке газа на заводе в Мценске

В результате у здания обрушилась кровля на площади 200 кв. м. Жертвами ЧП стали пять человек, ещё четверо пострадали.
RT на русском 04:10
Политика

О поправках Путина в Конституцию РФ знают 80% граждан

Большинство граждан (80%) знают о поправках в Конституцию РФ, предложенных президентом Владимиром Путиным.
REGNUM 03:46
Происшествия

Суд арестовал бывших полицейских по делу Голунова

РБК вчера в 12:45
Общество

Red Bull поблагодарила Aston Martin за сотрудничество

Autosport.com.ru 04:30
Здоровье

Минздрав России порекомендовал три лекарства от коронавируса

Минздрав России порекомендовал три лекарства от коронавируса В список вошли препараты против ВИЧ, гепатита и склероза.
Экспресс газета вчера в 04:07
Музыка

Илон Маск выпустил танцевальную песню

ToDay News Ufa 04:47
Хоккей

Илья Ковальчук назвал причину своей результативности в «Монреале»

РИА Новости 03:13
Политика

Путин помиловал осужденную в России израильтянку Нааму Иссахар

Ведомости 29 января в 12:01
Общество

В Марий Эл социальные выплаты льготникам увеличатся с 1 февраля

Социальные выплаты подрастут с 1 февраля почти у 74 тысяч жителей Марий Эл - федеральных льготников.
Марийская правда вчера в 07:46
Хоккей

Овечкин обошел Айзермана в списке лучших снайперов НХЛ

Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин продолжает движение вверх в списке лучших снайперов Национальной хоккейной лиги за всю историю.
Вести.Ru вчера в 00:55
Политика

Песков прокомментировал визиты Помпео в страны СНГ

С 29 января по 4 февраля госсекретарь совершает визиты в Великобританию, на Украину, в Белоруссию, Казахстан и Узбекистан.
RT на русском 04:51
Спорт

Минспорт приостановил аккредитацию ВФЛА

По решению комиссии о государственной аккредитации общероссийских спортивных федераций аккредитация ВФЛА остановлена до 1 марта.
Известия 03:54
Здоровье

Наумов: С удивлением узнал, что Мазина не использовала отпуска

После доклада первого замминистра Станислава Шувалова Сергей Наумов сообщил, что прочитал в Telegram сообщения о своем вступительном слове, и добавил, что хочет специально для «Свободных» объяснить, почему его удивило отсутствие отпусков у Мазиной.
FreeNews-Volga 02:29
Кино

Вышел тизер-трейлер боевика «Форсаж 9»

В Сети появился тизер-трейлер боевика «Форсаж 9» с Шарлиз Терон, Финном Коул, Хелен Миррен в главных ролях.
Культуромания 28 января в 14:36
Авто

General Motors анонсировала электропикап Hummer EV

Концерн General Motors возродит название Hummer в новом электрическом пикапе GMC с 1000-сильной силовой установкой.
Автоновости дня вчера в 12:32
Происшествия

Брошенных отцом в Шереметьево детей передадут их бабушке

РИА Новости вчера в 07:30
Общество

В Китае создали экспресс-тест на выявление коронавируса

Китайские эксперты смогли разработать экспресс-тест, который позволит выявлять наличие коронавируса в организме человека за короткое время, сообщает ТАСС со ссылкой на управление по науке и технологиям города Уси.
Газета.Ru 04:04
Общество

В Москве захотели снизить нештрафуемый порог превышения скорости

В Москве и других городах-миллионниках захотели снизить нештрафуемый порог превышения скорости с 20 до 10 километров в час.
Lenta.ru 04:25
Политика

В бундестаге обвинили НАТО в обмане СССР при Горбачеве

Североатлантический альянс нарушил обещание, данное Советскому Союзу при президенте Михаиле Горбачеве, и расширяется на восток, подступая к российским границам.
Известия вчера в 23:45
Кино

Другая Капитан Марвел и Один на Земле: кадры из удалённых сцен фильмов Marvel

В ноябре 2019-го в продажу поступил сборник всех фильмов Marvel под названием Infinity Box Saga.
Мир фантастики 02:26
Энергетика

«Нафтогаз» увеличил тариф на транзит российского газа

С 1 января 2020 года украинская нефтяная компания "Нафтогаз" увеличила тариф для "Газпрома" на транзит российского газа в Европу как минимум на 2%, сообщает РБК.
Вести.Ru 03:31
Армия и оружие

Израильская авиация нанесла удары по объектам ХАМАС в секторе Газа

RT на русском 29 января в 17:37
Происшествия

В Новосибирской области задержали главу отдела СК за взяточничество

Руководитель одного из следственных отделов СУСК по Новосибирской области и два адвоката задержаны по подозрению в получении взятки и посредничестве при этом, сообщает в пятницу управление СК РФ по региону.
РИА Новости 03:03
Общество

В Кремле прокомментировали ситуацию с коронавирусом

В Кремле считают, что ситуация с новым коронавирусом вызывает серьезную озабоченность, угроза сохраняется, и это повод для специальных мер, заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.
РИА Новости 04:47
Гаджеты

Apple отчиталась о рекордной в истории выручке за квартал

Американская компания Apple рассказала о прибыли за квартал, который закончился 28 декабря прошлого года, составляющая 91,8 млрд долларов.
ToDay News Ufa 29 января в 03:19
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Ялтинская конференция
Вторая по счёту многосторонняя встреча лидеров трёх стран антигитлеровской коалиции - СССР, США и Великобритании - во время Второй мировой войны, посвящённая установлению послевоенного мирового порядка. Конференция проходила в Ливадийском дворце в посёлке Ливадия в 3 км от Ялты и стала последней конференцией лидеров антигитлеровской коалиции «большой тройки» в доядерную эпоху.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное