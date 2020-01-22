Армия и оружие
Газета.RuМинобороны России рассекретило документы по Ялтинской конференции
На официальном сайте российского министерства обороны появился раздел, который посвящен Ялтинской конференции лидеров стран антигитлеровской коалиции. Отмечается, что документы были рассекречены в преддверии 75-летия конференции.
Читать в источнике
Оценить20
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 05:02, Ашберн
Политика
ПАСЕ приняла резолюцию с претензиями к России
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию по мониторингу выполнения обязательств десятью странами-членами организации, документ содержит ряд претензий к России.
Происшествия
Прокуратура обязала СК переквалифицировать обвинение сестрам Хачатурян
Генеральная прокуратура России обязала Следственный комитет России переквалифицировать обвинение в деле сестер Хачатурян с убийства на необходимую оборону, что повлечет за собой прекращение уголовного преследования.
Футбол
«Спартак» представил официально Соболева
Политика
Правительство Чувашии ушло в отставку
Происшествия
Пять человек погибли при хлопке газа на заводе в Мценске
В результате у здания обрушилась кровля на площади 200 кв. м. Жертвами ЧП стали пять человек, ещё четверо пострадали.
Политика
О поправках Путина в Конституцию РФ знают 80% граждан
Большинство граждан (80%) знают о поправках в Конституцию РФ, предложенных президентом Владимиром Путиным.
Происшествия
Суд арестовал бывших полицейских по делу Голунова
Общество
Red Bull поблагодарила Aston Martin за сотрудничество
Здоровье
Минздрав России порекомендовал три лекарства от коронавируса
Минздрав России порекомендовал три лекарства от коронавируса В список вошли препараты против ВИЧ, гепатита и склероза.
Музыка
Илон Маск выпустил танцевальную песню
Политика
Путин помиловал осужденную в России израильтянку Нааму Иссахар
Общество
В Марий Эл социальные выплаты льготникам увеличатся с 1 февраля
Социальные выплаты подрастут с 1 февраля почти у 74 тысяч жителей Марий Эл - федеральных льготников.
Хоккей
Овечкин обошел Айзермана в списке лучших снайперов НХЛ
Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин продолжает движение вверх в списке лучших снайперов Национальной хоккейной лиги за всю историю.
Политика
Песков прокомментировал визиты Помпео в страны СНГ
С 29 января по 4 февраля госсекретарь совершает визиты в Великобританию, на Украину, в Белоруссию, Казахстан и Узбекистан.
Спорт
Минспорт приостановил аккредитацию ВФЛА
По решению комиссии о государственной аккредитации общероссийских спортивных федераций аккредитация ВФЛА остановлена до 1 марта.
Здоровье
Наумов: С удивлением узнал, что Мазина не использовала отпуска
После доклада первого замминистра Станислава Шувалова Сергей Наумов сообщил, что прочитал в Telegram сообщения о своем вступительном слове, и добавил, что хочет специально для «Свободных» объяснить, почему его удивило отсутствие отпусков у Мазиной.
Кино
Вышел тизер-трейлер боевика «Форсаж 9»
В Сети появился тизер-трейлер боевика «Форсаж 9» с Шарлиз Терон, Финном Коул, Хелен Миррен в главных ролях.
Авто
General Motors анонсировала электропикап Hummer EV
Концерн General Motors возродит название Hummer в новом электрическом пикапе GMC с 1000-сильной силовой установкой.
Происшествия
Брошенных отцом в Шереметьево детей передадут их бабушке
Общество
В Китае создали экспресс-тест на выявление коронавируса
Китайские эксперты смогли разработать экспресс-тест, который позволит выявлять наличие коронавируса в организме человека за короткое время, сообщает ТАСС со ссылкой на управление по науке и технологиям города Уси.
Общество
В Москве захотели снизить нештрафуемый порог превышения скорости
В Москве и других городах-миллионниках захотели снизить нештрафуемый порог превышения скорости с 20 до 10 километров в час.
Политика
В бундестаге обвинили НАТО в обмане СССР при Горбачеве
Североатлантический альянс нарушил обещание, данное Советскому Союзу при президенте Михаиле Горбачеве, и расширяется на восток, подступая к российским границам.
Кино
Другая Капитан Марвел и Один на Земле: кадры из удалённых сцен фильмов Marvel
В ноябре 2019-го в продажу поступил сборник всех фильмов Marvel под названием Infinity Box Saga.
Энергетика
«Нафтогаз» увеличил тариф на транзит российского газа
С 1 января 2020 года украинская нефтяная компания "Нафтогаз" увеличила тариф для "Газпрома" на транзит российского газа в Европу как минимум на 2%, сообщает РБК.
Армия и оружие
Израильская авиация нанесла удары по объектам ХАМАС в секторе Газа
Происшествия
В Новосибирской области задержали главу отдела СК за взяточничество
Руководитель одного из следственных отделов СУСК по Новосибирской области и два адвоката задержаны по подозрению в получении взятки и посредничестве при этом, сообщает в пятницу управление СК РФ по региону.
Общество
В Кремле прокомментировали ситуацию с коронавирусом
В Кремле считают, что ситуация с новым коронавирусом вызывает серьезную озабоченность, угроза сохраняется, и это повод для специальных мер, заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.
Гаджеты
Apple отчиталась о рекордной в истории выручке за квартал
Американская компания Apple рассказала о прибыли за квартал, который закончился 28 декабря прошлого года, составляющая 91,8 млрд долларов.