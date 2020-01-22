Армия и оружие
Газета.RuМинобороны России рассекретило документы по Ялтинской конференции
На официальном сайте российского министерства обороны появился раздел, который посвящен Ялтинской конференции лидеров стран антигитлеровской коалиции. Отмечается, что документы были рассекречены в преддверии 75-летия конференции.
Читать в источнике
Оценить21
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 06:32, Ашберн
Энергетика
Украина повысила тариф на транзит российского газа в Европу
Транзит российского газа через Украину в Европу в 2020 году подорожал на 2%. За пять лет он может обойтись более чем в 7 миллиардов долларов.
Технологии
Дуров предупредил об опасности WhatsApp
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал о том, почему использование мессенджера WhatsApp опасно, в своем Telegram-канале.
Шоу-бизнес
Мать Аршавина выселяет бывшую жену и ребенка футболиста из квартиры
Мать Андрея Аршавина планирует выселить из квартиры в Петербурге бывшую супругу футболиста Алису Казьмину.
Политика
Грузия допустила отказ от саммита Совета Европы из-за Лаврова
Грузинские власти допустили, что могут отказаться от проведения в мае в Тбилиси заседания комитета министров Совета Европы, если в саммите примет участие министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Шоу-бизнес
Располневшая Дана Борисова поделилась снимком в купальнике
Телеведущая опубликовала фото с отдыха, на котором она позирует в купальнике кирпичного цвета.
Происшествия
Взрыв произошел на заводе в Орловской области
Взрыв произошел на заводе в городе Мценск Орловской области, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
Футбол
Кокорин рассказал о своих договорённостях с «Зенитом»
Политика
Делегация России выступила против резолюции ПАСЕ
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, которая касается десяти стран Совета Европы, в том числе России.
Политика
Посол ФРГ в России назвал ожидаемую дату запуска «Северного потока-2»
Посол ФРГ в России Геза Андреас фон Гайр сообщил, что трубопровод «Северный поток-2» должен быть запущен не позднее первого квартала 2021 года.
Политика
Песков прокомментировал визиты Помпео в страны СНГ
С 29 января по 4 февраля госсекретарь совершает визиты в Великобританию, на Украину, в Белоруссию, Казахстан и Узбекистан.
Здоровье
Глава Минздрава одобрил строительство перинатального центра на Алтае
Крупнейшую в Сибири солнечную электростанцию открыли на Алтае Она вырабатывает мощность 40 МВт Мурашко одобрил идею включения объекта в федеральные программы поддержки систем регионального здравоохранения, уточнив, что сначала нужно разработать медико-технологическое задание на проектирование медучреждения.
Здоровье
Вспышка коронавируса объявлена международной чрезвычайной ситуацией
Всемирная организация здравоохранения признала вспышку нового коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией международного значения.
Хоккей
CAS примет решение о проведении ЧМ-2023 по хоккею в Петербурге
Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк завил, что вопрос о проведении чемпионата мира по хоккею 2023 года в Санкт-Петербурге будет решаться в Спортивном арбитражном суде (CAS).
Биатлон
Ковалев завоевал золото в спринте на ЧМ среди юношей
Российский биатлонист Алексей Ковалев стал победителем спринтерской гонки на чемпионате мира среди юношей.
Политика
Путин предложил ужесточить наказание за оскорбление
Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос усиления ответственности за оскорбления - такое решение он принял по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), сообщается на официальном сайте Кремля.
Экономика
«Норникель» в 2019 году увеличил производство никеля на 5%
"Норникель" в 2019 году увеличил производство никеля на 5% - до 229 тыс. тонн. Производство меди выросло на 5% - до рекордных 499 тыс. тонн.
Происшествия
В Петербурге мужчина провалился под лед
Мужчина провалился под лед на Химической улице в Петербурге, он госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС.
Политика
Глава горсовета Керчи отозвала заявление об отставке
Общество
Вылет со скандалом. Собчак выгнали из самолёта во «Внуково»
Здоровье
Онищенко призвал бороться с приписками врачей
В разговоре с «360» Онищенко призвал отстаивать свои права и раскрыть тех, кто занимается приписками.
Происшествия
Брошенных отцом в Шереметьево детей передадут их бабушке
Армия и оружие
Эрдоган назвал условие для проведения новой военной операции в Сирии
Президент Турции Тайип Эрдоган снова заявил о готовности остановить нападения в зоне деэскалации в сирийском Идлибе, которые приводят к гибели мирных жителей.
Политика
Валерию Сюткину запретили въезд на Украину
Служба безопасности Украины запретила въезд в страну российскому певцу Валерию Сюткину.
Общество
С 1 февраля проиндексируют социальные выплаты и пособия
С 1 февраля будет проиндексирован целый ряд социальных выплат, пособий и компенсаций, предоставляемых Пенсионным фондом России.
Общество
Суд заочно арестовал сына бизнесмена Бориса Минца
Решение о заочном аресте старшего сына бизнесмена Бориса Минца по делу о растрате вынес 31 января Басманный суд Москвы.
Шоу-бизнес
Любовь Успенская попросила не разрушать психическое здоровье ее дочери
На днях Любовь Успенская на своей странице в Инстаграм обратилась к подписчикам и журналистам и попросила оставить в покое ее дочь Татьяну Плаксину.
Происшествия
По делу сестер Хачатурян назначены дополнительные экспертизы
Авто
Компания Mercedes завершит производство пикапа X-Class в мае
Появились слухи о возможном прекращении производства немецкого пикапа Mercedes-Benz X-Class.
Политика
Совет ЕС утвердил сделку о Brexit
Совет ЕС завершил процесс ратификации сделки, в которой были описаны условия выхода Великобритании из состава сообщества.
Общество
Минюст предложил увеличить штрафы за превышение скорости
Если водителя три раза и более наказывали, например, за проезд на красный свет, выезд на встречную полосу или превышение скорости на 60 км/ч, то его смогут лишить прав на срок до полутора лет.