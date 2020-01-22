Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuМинобороны России рассекретило документы по Ялтинской конференции

На официальном сайте российского министерства обороны появился раздел, который посвящен Ялтинской конференции лидеров стран антигитлеровской коалиции. Отмечается, что документы были рассекречены в преддверии 75-летия конференции.
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Новая Ялта

Российская газетавчера в 16:20

Минобороны опубликовало уникальные фотоснимки с Ялтинской конференции

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Минобороны рассекретило документы по Ялтинской конференции

РИА Новостивчера в 16:28

«Самостоятельно уничтожать»: рассекречены боевые приказы об обеспечении безопасности на Ялтинской конференции

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ФАНвчера в 16:02

Минобороны рассекретило документы о Ялтинской конференции

Известиявчера в 17:46

В Крыму представят порядка 200 рассекреченных документов к 75-летию Ялтинской конференции

ТАССвчера в 09:06
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 06:32, Ашберн
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С 29 января по 4 февраля госсекретарь совершает визиты в Великобританию, на Украину, в Белоруссию, Казахстан и Узбекистан.
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Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк завил, что вопрос о проведении чемпионата мира по хоккею 2023 года в Санкт-Петербурге будет решаться в Спортивном арбитражном суде (CAS).
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В разговоре с «360» Онищенко призвал отстаивать свои права и раскрыть тех, кто занимается приписками.
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Появились слухи о возможном прекращении производства немецкого пикапа Mercedes-Benz X-Class.
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