Армия и оружие
Газета.RuМинобороны России рассекретило документы по Ялтинской конференции
На официальном сайте российского министерства обороны появился раздел, который посвящен Ялтинской конференции лидеров страх антигитлеровской коалиции. Отмечается, что документы были рассекречены в преддверии 75-летия конференции.
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Политика
ПАСЕ приняла резолюцию с претензиями к России по поводу Украины
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию по мониторингу выполнения странами своих обязательств.
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В России захотели увеличить штрафы за превышение скорости
В случае, если автомобилист превышает допустимую скорость на 40-60 км/ч, он уже будет вынужден заплатить не 1 или 1,5 тысячи, а 4 тысячи рублей.
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Культура
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Накануне премьеры исполнительница одной из ярких женских ролей в сериале Марина Зудина в интервью РИА Новости рассказала о том, как ей работалось с режиссером-женщиной, перед какими сценами она волновалась, что у нее общего с ее героиней Милой и каково ей было сниматься в кино с собственным сыном.
Футбол
Новый игрок «Сельты» Смолов мог перейти в другой испанский клуб
Новоиспеченный форвард испанской "Сельты" Федор Смолов мог перейти в другой испанский клуб.
Шоу-бизнес
Мать Аршавина объяснила выселение бывшей невестки
Мать экс-футболиста «Зенита» Андрея Аршавина прокомментировала выселения своей бывшей невестки Алисы Казьминой.
Теннис
Джокович: уважаю Федерера за то, что он вышел на матч
Политика
Великобритания проводит последний день в составе Евросоюза
Великобритания в пятницу проведет последний день в Европейском союзе, в который она вступила в 1973 году.
Экономика
Владелец Lipton и Brooke Bond готовится продать свой чайный бизнес
Британо-нидерландская корпорация Unilever, один из крупнейших производителей чая под брендами Lipton, Brooke Bond и PG Tips, может предложить свои активы другим представителям чайного бизнеса полностью или частично.
Происшествия
Суд арестовал бывших полицейских по делу Голунова
Здоровье
ВОЗ признала коронавирус международной чрезвычайной ситуацией
Всемирная организация здравоохранения признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.
Происшествия
На отца брошенных в Шереметьево детей завели дело об истязаниях
Следственные органы СУ СК по Хабаровскому краю и ЕАО возбудили уголовное дело в отношении мужчины, оставившего маленьких сыновей в аэропорту Шереметьево.
Технологии
Дуров рассказал об опасности WhatsApp
Угрозы, с которыми могут столкнуться пользователи приложения WhatsApp, назвал создатель мессенджера Telegram, предприниматель и программист Павел Дуров в сообщении в своем телеграм-канале.
Происшествия
В порту Италии заблокирован круизный лайнер с 6 тыс. пассажиров
Круизный лайнер Costa Crociere, на борту которого примерно 6 тыс. пассажиров, временно заблокирован в порту Чивитавеккьи (около 100 км к югу от Рима) после того, как у двух туристов из Гонконга обнаружили симптомы вирусного заболевания.
Общество
Подаренный керченским блокадникам хлеб оказался пирогом с мясом
Батон белого хлеба, который керченским блокадникам подарили местные чиновницы в годовщину полного снятия блокады Ленинграда, оказался пирогом с мясом.
Политика
Оливер Стоун назвал США «империей зла»
Американский режиссер Оливер Стоун, снявший документальный фильм о президенте России Владимире Путине, считает, что Соединенные Штаты стали "силой зла".
Футбол
Кокорин: уйду в аренду, когда в «Зените» скажут, что я не нужен
Напомним, что изначально футболиста хотели отправить в аренду в "Сочи", однако тот отказался.
Политика
Мишустин назвал нужные для цифровой трансформации условия
Цифровая трансформация требует переосмысления роли государства, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Армия и оружие
Пентагон отрицает, что в Афганистане погибли сотрудники ЦРУ
Общество
Индекс счастья россиян снизился до минимума
"За два года индекс упал более чем в 2 раза", - уточняет газета.
Общество
С 1 февраля проиндексируют социальные выплаты и пособия
С 1 февраля будет проиндексирован целый ряд социальных выплат, пособий и компенсаций, предоставляемых Пенсионным фондом России.
Энергетика
Белоруссия повысила тариф на транзит российской нефти
Тариф на транзит российской нефти через территорию Белоруссии с 1 февраля повышается более чем на 6 процентов.
Игры
Epic Games Store бесплатно раздаёт игру Farming Simulator 19
Онлайн-магазин видеоигр Epic Games Store бесплатно раздаёт игру Farming Simulator 19, которая представляет собой симулятор фермерского хозяйства.
Общество
Вылет со скандалом. Собчак выгнали из самолёта во «Внуково»
Общество
Депутаты защитят российских автомобилистов
В "Единой России" заявили о необходимости ввести минимальный допустимый объем содержания активных веществ в организме сидящего за рулем человека.
Кино
Вован и Лексус разыграли актера Хоакина Феникса от имени Греты Тунберг
Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли голливудских актеров Хоакина Феникса (сыграл главную роль в «Джокере») и его невесту Руни Мару, позвонив им от лица 17-летней шведской экоактивистки Греты Тунберг и ее отца Сванте.
Политика
В бундестаге обвинили НАТО в обмане СССР при Горбачеве
По словам депутата, СССР «дал себя обмануть», отказавшись от закрепления обещаний альянса не расширяться дальше Германии, если после восстановления единства этой страны она целиком останется в НАТО.
Происшествия
СК назвал причину взрыва в жилом доме во Владивостоке
Погибший в результате взрыва в жилом доме во Владивостоке 27-летний мужчина пытался изготовить самодельный электрический механизм, который взорвался у него в руках, когда демонстрировал его своим знакомым.
Армия и оружие
NI назвал подлодки, способные уничтожить мир за 30 минут
Журнал National Interest перечислил пять подлодок, способных уничтожить мир за 30 минут.
Экономика
Богатейший человек мира за 15 минут заработал $13 млрд
Самый богатый в мире человек, американский бизнесмен Джефф Безос, который является владельцем компании Amazon, всего лишь за 15 минут увеличил свое состояние ещё на $13 млрд.