Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuМинобороны России рассекретило документы по Ялтинской конференции

На официальном сайте российского министерства обороны появился раздел, который посвящен Ялтинской конференции лидеров страх антигитлеровской коалиции. Отмечается, что документы были рассекречены в преддверии 75-летия конференции.
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