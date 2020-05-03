Коронавирус
RT на русскомМинобороны России рассказало о ситуации с коронавирусом среди военных
«В ходе сплошного тестирования в Вооружённых силах России в период с марта по 3 мая установлено 1254 военнослужащих с положительными результатами», —цитирует документ ведомства РИА Новости.
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Общество
Глава Роспотребнадзора допустила продление ограничений до июня
Глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила возможности продления ограничительных мер до июня, если россияне начнут нарушать режим самоизоляции в майские праздники.
Smolnarod.ru вчера в 08:36
Общество
Ряд стран начинает смягчать ограничения по коронавирусу
Ряд стран с понедельника, 4 мая, начинает смягчать или отменять ограниничительные меры, введенные ранее на фонее пандемии коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 17:47
Политика
Трамп: вакцина от коронавируса появится в США к концу 2020 года
Президент США Дональд Трамп заявил, что вакцина от коронавируса появится в стране не позднее декабря 2020 года, сообщает Fox News.
Газета.Ru вчера в 20:03
Общество
Минпросвещения РФ обозначило сроки окончания учебного года
В ведомстве отметили, что окончательное решение о сроках и форме завершения учебного года каждый регион примет самостоятельно, учитывая специфику и меры по защите здоровья населения в период пандемии, пишет НСН.
ФАН 01 мая в 02:48
Наука
Обнаружена самая большая концентрация микропластика в море
МедиаПоток 01 мая в 11:36
Общество
На алтайском фармгиганте «Эвалар» произошла вспышка коронавируса
Вспышка коронавируса зафиксирована на одном из крупнейших предприятий соседнего с Новосибирской областью Алтайского края – фармгиганте «Эвалар» в Бийске.
Atas.info вчера в 04:59
Происшествия
В Хакасии ещё у 30 человек выявлен коронавирус
REGNUM вчера в 23:30
Общество
Часть ограничений по коронавирусу в РФ сохранят до создания вакцины
Часть ограничительных мероприятий в России будет сохраняться до появления вакцины, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.
РИА Новости вчера в 12:36
Авто
Рассекречен интерьер нового Hyundai Tucson
Фотошпионы заглянули в салон кроссовера Hyundai Tucson четвёртого поколения, где обнаружили совершенно новый дизайн интерьера.
За рулем Кубань вчера в 09:19
Шоу-бизнес
Лена Миро озвучила причины психических отклонений сына Яны Рудковской
В российские СМИ проникла информация, что сын Евгения Плющенко и Яны Рудковской Саша страдает синдромом Аспергера - психическим заболеванием, при котором дети не могут контролировать свои эмоции, часто страдают вспышками гнева и агрессии.
Bimru.ru вчера в 07:14
Общество
Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ 02 мая в 13:15
Футбол
Логотип ЦСКА вошел в топ-10 самых красивых футбольных эмблем в мире
Испанское издание Marca провело голосование на определение самой красивой клубной эмблемы.
Матч ТВ вчера в 23:08
Общество
Россиянам спрогнозировали аномально теплую неделю
Россиян ждет аномально теплая неделя. Об этом РИА Новости рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Lenta.ru вчера в 22:31
Общество
Трубоукладчик «Академик Черский» прибыл в Калининград
Судно-трубоукладчик "Академик Черский" уже находится в Балтике, где ожидает достройки "Северного потока — 2".
ПолитРоссия вчера в 11:04
Политика
Трамп пересмотрел прогноз по числу жертв коронавируса в США
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в очередной раз пересмотрел прогноз по числу жертв коронавируса в США, выразив надежду, что количество погибших американцев не превысит 100 тыс. человек, что существенно выше недавних прогнозов.
Взгляд.ру 01 мая в 18:17
Общество
Минздрав подтвердил заражение коронавирусом 3 тыс. вахтовиков в Якутии
Днем ранее председатель оперштаба Якутии по ситуации с коронавирусом Ольга Балабкина написала в Telegram, что COVID-19 диагностировали у трети работников Чаяндинского месторождения в Якутии — более 3 тыс. человек.
Полит.ру вчера в 08:45
Технологии
В ближайшее время Intel сосредоточится на графике массового сегмента
Представленные компанией Intel образцы крупного графического процессора в исполнении LGA взволновали общественность, но курирующий их разработку Раджа Кодури (Raja Koduri) пояснил, что в ближайшее время основные усилия компании будут сосредоточены на графике массового сегмента, включая интегрированную.
3DNews 00:05
Общество
За сутки в Забайкалье выявили 14 новых случаев заражения SARS-CoV-2
По данным оперативного штаба на 4 мая, в крае подтверждено 215 случаев новой коронавирусной инфекции, в 12% речь идёт об инфицирования детей.
REGNUM 00:03
Общество
Скорректирован прогноз по эпидемии в России
Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru 02 мая в 04:54
Происшествия
В Минусинске жестоко убили врача-педиатра
REGNUM вчера в 23:46
Политика
Посол Украины предложил Герхарду Шредеру пари из-за слов о Крыме
Посол Украины в Германии Андрей Мельник предложил бывшему канцлеру ФРГ Герхарду Шредеру заключить пари на "возвращение" Киеву Крыма, об этом дипломат заявил в интервью агентству "Укринформ".
РИА Новости вчера в 19:26
Происшествия
На Колыме в режиме самоизоляции заблудились туристы
Магадан, Магаданская область, 3 мая 2020, 04:09 — REGNUM В Магаданской области вечером 2 мая в районе Марчеканской сопки в окрестностях Магадана в снежной метели заблудились 14 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном МЧС.
REGNUM 02 мая в 21:09
Здоровье
Лукашенко: Белоруссии удается сдержать распространение коронавируса
Белоруссии удается сдержать распространение коронавируса нового типа, текущая ситуация соответствует прогнозам, заявил президент страны Александр Лукашенко.
Газета.Ru вчера в 04:26
Общество
Главный эпидемиолог оценил ситуацию с коронавирусом в России
Главный эпидемиолог Минздрава Николай Брико заявил, что спад эпидемии коронавирусной инфекции в России возможен в июне.
Газета.Ru вчера в 14:20
Хоккей
Названы 50 лучших российских игроков в истории НХЛ
Рейтинг лучших российских игроков в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) составил североамериканский сайт The Hockey Writers.
Фонтанка.Ру вчера в 14:51
Гаджеты
В России появился новый китайский смартфон за 4 тысячи рублей
На отечественном рынке стартовали продажи смартфона Itel A25 – ультрабюджетной модели, оценивающейся в 4 190 рублей.
Dgl.ru вчера в 17:55
Здоровье
Россияне стали больше пить алкоголя в период самоизоляции
Россияне в условиях режима самоизоляции, введенного ранее из-за распространения коронавируса, стали употреблять больше алкоголя.
iReactor вчера в 17:25
Общество
Названо условие формирования стойкого иммунитета к коронавирусу
Доктор медицинских наук, профессор патофизиологии Первого МГМУ имени Сеченова Антон Ершов рассказал "Российской газете", при каких условиях формируется стойкий иммунитет против коронавируса.
РИА Новости вчера в 18:18
Армия и оружие
В США Россию подозревают в создании противоспутникового оружия
РЕН ТВ вчера в 11:18
Политика
Президент Казахстана прекратил полномочия депутата Дариги Назарбаевой
Интерфакс 02 мая в 04:17