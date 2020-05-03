Коронавирус

RT на русскомRT на русскомМинобороны России рассказало о ситуации с коронавирусом среди военных

«В ходе сплошного тестирования в Вооружённых силах России в период с марта по 3 мая установлено 1254 военнослужащих с положительными результатами», —цитирует документ ведомства РИА Новости.
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В армии и военных учебных заведениях РФ выявлено 2,9 тысяч случаев коронавируса

Мойка7817:52

Более 3 тыс. заразившихся коронавирусом выявлено в армии и военных учебных заведениях РФ

ТАСС13:11

Минобороны России рассказало о ситуации с коронавирусом среди военных

RT на русском13:59

Минобороны обнародовало данные о выявленных случаях коронавируса в армии

Lenta.ru13:31

Более 3 тысяч российских военных и курсантов заболели COVID-19

Телеканал 360°14:13

В системе ВС РФ коронавирус подтвержден более чем у трех тысяч человек

Интерфакс13:48

Среди российских военных выявили 1254 случая заражения коронавирусом

РИА Новости13:20
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 21:06, Ашберн
Общество

Часть ограничений по коронавирусу в РФ сохранят до создания вакцины

Часть ограничительных мероприятий в России будет сохраняться до появления вакцины, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.
РИА Новости 12:36
2,8K
Происшествия

Во Владивостоке на карантин закрыли роддом и отделение гематологии

Карантин из-за коронавируса объявили в отделении гематологии краевой клинической больницы №2 и владивостокском роддоме №4, сообщает правительство Приморья.
РИА Новости 06:10
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Экономика

Россияне рискуют остаться без транспорта после пандемии

Многие пассажиры рискуют остаться без привычных возможностей передвижения: сотни компаний уйдут с рынка, вырастут цены на поездку.
News.ru 17:00
Политика

Посол Украины в ФРГ предложил Шредеру пари о Крыме

Киев, 4 мая 2020, 03:56 — REGNUM Бесстыдным показалось послу Украины в Германии Андрею Мельнику заявление экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера о том, что Москва никогда не отдаст Киеву Крым.
REGNUM 20:56
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Наука

Ученые связали смертность от коронавируса с недостатком витамина D

Недостаток витамина D в организме может быть причиной высокой смертности от коронавируса COVID-19 в таких странах, как Испания, Италия и Швейцария, особенно у пожилых людей, считают ученые из Фонда больницы королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии.
Коммерсантъ 04:32
1,6K
Футбол

Уткин игнорирует «Ротор» и считает Волгоград городом гопников

Видеоблогер Василий Уткин игнорирует «Ротор». Об этом он сказал на стриме в эфире своего YouTube-канала.
ProstoProSport вчера в 23:08
24
Политика

AP узнало о сокрытии Китаем данных по вирусу ради накопления лекарств

Должностные лица США полагают, что Китай скрыл масштабы вспышки коронавируса и данные, насколько он заразен, чтобы запастись лекарствами и средствами защиты.
РБК 21:02
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Экономика

Отельеры в Турции обещают летом не повышать цены

Турецкие отельеры в 2020 году обещают не повышать цены на отдых (после окончания пандемии), сообщают СМИ со ссылкой на источник.
Интермонитор.ру 16:18
7
Общество

Тренер «Ахмата» высказался о недовольных россиянах

Главный тренер грозненского "Ахмата" Игорь Шалимов раскритиковал россиян, просящих денег у государства в период режима самоизоляции.
Газета.Ru 15:52
751
Общество

В Берлине музеи и библиотеки возобновляют свою работу

В столице Германии происходит очередное ослабление ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса.
Московский Комсомолец 20:40
Общество

В Москве Росгвардия следит за соблюдением самоизоляции с воздуха

В столичном регионе сотрудники Росгвардии следят за соблюдением самоизоляции на майских праздниках, используя вертолет и беспилотники, пишет РИА "Новости" со ссылкой на ведомство.
Газета.Ru 06:24
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Шоу-бизнес

Муж Дианы Гурцкой получил травму

StarHit.ru 18:20
Здоровье

Белогорскую горбольницу возглавила замминистра здравоохранения

АП писала, что 22 апреля главврача Белогорской больницы Михаила Горбунова отстранили от занимаемой должности.
Амурская правда 06:57
Политика

Президент Казахстана прекратил полномочия депутата Дариги Назарбаевой

Интерфакс вчера в 04:17
422
Здоровье

Как нас обманывают на страхах перед COVID-19

На фоне эпидемии мошенники перестроили свои привычные схемы, и теперь спекулируют на страхах россиян, связанных с коронавирусом.
Росбалт вчера в 17:01
Общество

Треть работников Чаяндинского месторождения заразилась коронавирусом

Коронавирусом заразились более трех тысяч человек, работающих на Чаяндинском месторождении в Якутии, сообщила зампред правительства региона Ольга Балабкина в Telegram.
РИА Новости вчера в 07:17
9
Музыка

Неизвестная песня Пола Маккартни и Ринго Старра выставлена на аукцион

В Великобритании на аукцион выставлена никогда ранее не выпускавшаяся песня Пола Маккартни и Ринго Старра - бывших участников легендарной английской группы The Beatles.
РЕН ТВ 19:15
Общество

Ураганный ветер обрушится на Алтайский край 4 мая

Штормовое предупреждение объявили в Алтайском крае Чрезвычайная пожароопасность сохраняется в регионе Ожидаются дожди, грозы, похолодание, а также ураганный ветер.
АМИТЕЛ 03:19
3
Финансы

Банки в марте заняли у ЦБ рекордную с 2014 года сумму

Обязательства банков перед ЦБ за март увеличились на 30,2%, или 739,37 млрд руб.
Коммерсантъ вчера в 07:04
23
Общество

Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира

Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ вчера в 13:15
3,7K
Шоу-бизнес

В Сети появились фото постаревшего Андрея Губина

В Сети появились фото постаревшего Андрея Губина Андрей отметил день рождения в кругу друзей.
Экспресс газета 06:38
7
Общество

В Приморье за сутки 53 человека заразились коронавирусом

Еще 53 человека с коронавирусом выявлены в Приморье, общее число заболевших достигло 547, сообщает правительство региона.
РИА Новости 20:48
5
Общество

В Москве скончались 35 пациентов с коронавирусом

35 пациентов скончались в медучреждениях Москвы от осложнений, вызванных COVID-19.
Российская газета 16:10
2
Киберспорт

В Call of Duty: Warzone добавят режим для двух игроков

Cyber.sports.ru 13:59
Общество

Скорректирован прогноз по эпидемии в России

Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru вчера в 04:54
2,7K
Армия и оружие

Колумбия опровергла причастность к попытке вторжения в Венесуэлу

RT на русском 20:40
Общество

Украинцев возмутил российский лук в киевском супермаркете

РИА Новости вчера в 21:56
924
Политика

Трамп: вакцина от коронавируса появится в США к концу 2020 года

Президент США Дональд Трамп заявил, что вакцина от коронавируса появится в стране не позднее декабря 2020 года, сообщает Fox News.
Газета.Ru 20:03
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Происшествия

Землетрясение произошло у берегов Индонезии

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 5,6 произошло в провинции Северная Суматра 30 апреля 2020 года.
REGNUM 02:58
Здоровье

Врач описал самые ранние симптомы коронавируса

"Если вчера у вас не было никаких алкогольных возлияний, а сегодня вдруг появилось ощущение слабости, тяжести, начало ломать, трясти, появилась боль в глазах и повышенная утомляемость, а температура при этом не повышается до больших значений — это может говорить о самом начале развития заболевания", — объяснил врач в интервью "Звезде".
РИА Новости 07:57
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