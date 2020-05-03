Коронавирус
RT на русскомМинобороны России рассказало о ситуации с коронавирусом среди военных
«В ходе сплошного тестирования в Вооружённых силах России в период с марта по 3 мая установлено 1254 военнослужащих с положительными результатами», —цитирует документ ведомства РИА Новости.
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Общество
35 пациентов с коронавирусом скончались в Москве
"В Москве скончались 35 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Интерфакс 16:10
Общество
Как Минздрав заражённых вахтовиков в Якутии считал
Якутск, 3 мая 2020, 04:39 — REGNUM Власти Якутии, Минздрав РФ и собственники Чаяндинского месторождения не могут определиться с точным количество заражённых коронавирусом вахтовиков, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 21:39
Общество
В Северной Осетии сожгли вышку сотовой связи из-за коронавируса
Другие, напротив, не верят в существование вируса и считают его прикрытием для массового чипирования граждан.
Эхо Москвы 07:04
Общество
Протоиерей Смирнов заявил о пользе эпидемии коронавируса
Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов считает, что у эпидемии коронавируса есть и положительная сторона.
Газета.Ru 14:15
Культура
Почему Хюррем Султан покинула сериал Великолепный век
Актриса Мерьем Узерли, повергла всех в шок, когда покинула сериал «Великолепный век» не предупредив об уходе руководство проекта заранее.
SM News вчера в 09:34
Шоу-бизнес
Выздоровевшая Бабкина впервые записала видео после болезни
Выздоровевшая артистка Надежда Бабкина, которую накануне выписали из больницы, впервые записала видео и опубликовала его в Instagram.
RuNews24.ru вчера в 03:38
Финансы
Сбербанк повысил прогноз курса доллара на 6 руб
Сбербанк повысил более чем на 6 руб. курс доллара США, заложенный в его макроэкономический прогноз на 2020 год, следует из презентации итогов работы банка по МСФО за первый квартал 2020 года.
РБК 30 апреля в 11:58
Наука
Канадские ученые нашли антитела для вакцины против коронавируса
Антитела с помощью которых, возможно, удастся создать вакцину против коронавируса SARS-CoV-2 были найдены канадскими учеными, заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо 3 мая во время ежедневного обращения к нации.
ИА Красная Весна 13:39
Общество
Тодоренко выпустила фильм о домашнем насилии
Телеведущая и блогер Регина Тодоренко сняла фильм о домашнем насилии в России после скандала, который разразился из-за ее высказывания о женщинах, которые столкнулись с данной проблемой.
Газета.Ru 15:47
Политика
Росавиация рассказала о тренировке воздушной части парада Победы
«В соответствии с представлением от Минобороны России для проведения тренировок воздушной части парада Победы в Москве оперативными органами ЕС ОрВД установлен временный режим использования воздушного пространства на 4 мая 2020 года», — указывается в заявлении.
RT на русском 15:10
Политика
В CФ призвали Белоруссию учиться на чужих ошибках при пандмеии
В ВОЗ призвали Минск внедрить формат удаленной работы и дистанционного обучения и приостановить деятельность второстепенных организаций.
РЕН ТВ 15:49
Общество
Скорректирован прогноз по эпидемии в России
Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru вчера в 04:54
Общество
В «Аэрофлоте» сочли возможным возобновление полетов за рубеж летом
Международное авиасообщение, согласно оптимистичным прогнозам, может быть возобновлено в середине лета.
РБК 15:27
Общество
Над Латвией летает потерявший управление беспилотник
Беспилотный летательный аппарат потерял управление и произвольно летает в воздушном пространстве Латвии.
RT на русском 05:38
Общество
Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ вчера в 13:15
Общество
Западные спецслужбы обвинили Китай в уничтожении данных о COVID-19
Власти Китая намеренно скрывали и уничтожали данные о вспышке коронавируса в стране, сообщила 2 мая австралийская газета The Daily Telegraph со ссылкой на 15-страничный доклад разведывательного союза «Пять глаз» (США, Австралия, Канада, Великобритания и Новая Зеландия).
Известия вчера в 17:11
Здоровье
В России потребление алкоголя за время самоизоляции выросло на 2-3%
Потребление алкоголя в России выросла на 2-3% за время самоизоляции, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
РИА Новости 12:59
Авто
Представлен Топ-10 лучших авто с подруливающей задней осью
При помощи блокировки задние колеса могли двигаться в противоположном направлении на 5,33 градуса, что позволяло Honda иметь компактный радиус разворота - всего 10 метров.
SpeedMe 01 мая в 13:48
Армия и оружие
Восемь наемников убиты при попытке морского вторжения в Венесуэлу
Восемь наемников были убиты при попытке морского вторжения в Венесуэлу в результате столкновения с военнослужащими вооруженных сил Боливарианской Республики.
Российская газета 14:29
Общество
Попова оценила возможность снятия ограничений с 12 мая
Глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила возможности продления ограничительных мер до июня, если россияне начнут нарушать режим самоизоляции во время майских праздников.
РИА Новости 07:34
Общество
Часть ограничений по коронавирусу сохранят до появления вакцины
Часть ограничительных мероприятий в России будет сохраняться до появления вакцины, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.
РИА Новости 12:36
Политика
Пушков оценил слова Помпео о сокрытии Китаем ситуации с коронавирусом
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова госсекретаря США Майка Помпео, который заявил о доказательствах сокрытия Китаем ситуации с распространением коронавирусной инфекции.
Rambler News Service 14:28
Наука
Создан способ усилить иммунный ответ раковым клеткам
Faktom 01 мая в 11:40
Общество
В России могут ввести «паспорт иммунитета» к коронавирусу
Мурашко сообщил, что создать паспорт иммунитета довольно просто.
Твой Континент 15:37
Здоровье
Главврач больницы в Коммунарке рассказал, когда нужно делать КТ
При подозрении больного на ОРВИ или коронавирус, компьютерную томографию легких (КТ) имеет смысл делать не сразу, на четвертый-пятый день заболевания, рассказал главный врач 40-й столичной больницы в Коммунарке Денис Проценко.
BFM.ru вчера в 07:10
Шоу-бизнес
В Сети появились фото постаревшего Андрея Губина
В Сети появились фото постаревшего Андрея Губина Андрей отметил день рождения в кругу друзей.
Экспресс газета 06:38
Общество
Никита Михалков обвинил Билла Гейтса в желании чипировать всех людей
Российский режиссер и актер Никита Михалков выразил мнение, что американский миллиардер Билл Гейтс планирует чипировать всех людей планеты в связи с пандемией коронавируса.
Спорт-Экспресс вчера в 13:05
Происшествия
В центре Москвы двое детей погибли после падения из окна
Газета.Ru вчера в 14:11