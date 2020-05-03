Коронавирус

RT на русскомRT на русскомМинобороны России рассказало о ситуации с коронавирусом среди военных

«В ходе сплошного тестирования в Вооружённых силах России в период с марта по 3 мая установлено 1254 военнослужащих с положительными результатами», —цитирует документ ведомства РИА Новости.
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В системе ВС РФ коронавирус подтвержден более чем у трех тысяч человек

Интерфакс13:48

На сегодняшний день более 3 тыс. заразившихся коронавирусом выявлено в российской армии

Эхо Москвы13:30

Среди российских военных выявили 1254 случая заражения коронавирусом

РИА Новости13:20

Минобороны России рассказало о ситуации с коронавирусом среди военных

RT на русском13:59

Более 3 тыс. заразившихся коронавирусом выявлено в армии и военных учебных заведениях РФ

ТАСС13:11

Более трёх тысяч коронавирусных больных выявлены в армии и военных учебных заведениях

Life.ru14:21

Более 2600 военных заразились вирусом в армии и вузах Министерства обороны

Evo-rus.com07:12
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 16:30, Ашберн
Общество

35 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

"В Москве скончались 35 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Интерфакс 16:10
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Общество

Как Минздрав заражённых вахтовиков в Якутии считал

Якутск, 3 мая 2020, 04:39 — REGNUM Власти Якутии, Минздрав РФ и собственники Чаяндинского месторождения не могут определиться с точным количество заражённых коронавирусом вахтовиков, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 21:39
Общество

В Северной Осетии сожгли вышку сотовой связи из-за коронавируса

Другие, напротив, не верят в существование вируса и считают его прикрытием для массового чипирования граждан.
Эхо Москвы 07:04
1,4K
Общество

Протоиерей Смирнов заявил о пользе эпидемии коронавируса

Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов считает, что у эпидемии коронавируса есть и положительная сторона.
Газета.Ru 14:15
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Культура

Почему Хюррем Султан покинула сериал Великолепный век

Актриса Мерьем Узерли, повергла всех в шок, когда покинула сериал «Великолепный век» не предупредив об уходе руководство проекта заранее.
SM News вчера в 09:34
Шоу-бизнес

Выздоровевшая Бабкина впервые записала видео после болезни

Выздоровевшая артистка Надежда Бабкина, которую накануне выписали из больницы, впервые записала видео и опубликовала его в Instagram.
RuNews24.ru вчера в 03:38
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Финансы

Сбербанк повысил прогноз курса доллара на 6 руб

Сбербанк повысил более чем на 6 руб. курс доллара США, заложенный в его макроэкономический прогноз на 2020 год, следует из презентации итогов работы банка по МСФО за первый квартал 2020 года.
РБК 30 апреля в 11:58
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Наука

Канадские ученые нашли антитела для вакцины против коронавируса

Антитела с помощью которых, возможно, удастся создать вакцину против коронавируса SARS-CoV-2 были найдены канадскими учеными, заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо 3 мая во время ежедневного обращения к нации.
ИА Красная Весна 13:39
Общество

Тодоренко выпустила фильм о домашнем насилии

Телеведущая и блогер Регина Тодоренко сняла фильм о домашнем насилии в России после скандала, который разразился из-за ее высказывания о женщинах, которые столкнулись с данной проблемой.
Газета.Ru 15:47
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Политика

Росавиация рассказала о тренировке воздушной части парада Победы

«В соответствии с представлением от Минобороны России для проведения тренировок воздушной части парада Победы в Москве оперативными органами ЕС ОрВД установлен временный режим использования воздушного пространства на 4 мая 2020 года», — указывается в заявлении.
RT на русском 15:10
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Политика

В CФ призвали Белоруссию учиться на чужих ошибках при пандмеии

В ВОЗ призвали Минск внедрить формат удаленной работы и дистанционного обучения и приостановить деятельность второстепенных организаций.
РЕН ТВ 15:49
Общество

Скорректирован прогноз по эпидемии в России

Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru вчера в 04:54
2,7K
Общество

В «Аэрофлоте» сочли возможным возобновление полетов за рубеж летом

Международное авиасообщение, согласно оптимистичным прогнозам, может быть возобновлено в середине лета.
РБК 15:27
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Общество

Над Латвией летает потерявший управление беспилотник

Беспилотный летательный аппарат потерял управление и произвольно летает в воздушном пространстве Латвии.
RT на русском 05:38
267
Общество

Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира

Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ вчера в 13:15
3,7K
Общество

Западные спецслужбы обвинили Китай в уничтожении данных о COVID-19

Власти Китая намеренно скрывали и уничтожали данные о вспышке коронавируса в стране, сообщила 2 мая австралийская газета The Daily Telegraph со ссылкой на 15-страничный доклад разведывательного союза «Пять глаз» (США, Австралия, Канада, Великобритания и Новая Зеландия).
Известия вчера в 17:11
1,2K
Здоровье

В России потребление алкоголя за время самоизоляции выросло на 2-3%

Потребление алкоголя в России выросла на 2-3% за время самоизоляции, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
РИА Новости 12:59
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Авто

Представлен Топ-10 лучших авто с подруливающей задней осью

При помощи блокировки задние колеса могли двигаться в противоположном направлении на 5,33 градуса, что позволяло Honda иметь компактный радиус разворота - всего 10 метров.
SpeedMe 01 мая в 13:48
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Армия и оружие

Восемь наемников убиты при попытке морского вторжения в Венесуэлу

Восемь наемников были убиты при попытке морского вторжения в Венесуэлу в результате столкновения с военнослужащими вооруженных сил Боливарианской Республики.
Российская газета 14:29
Общество

Попова оценила возможность снятия ограничений с 12 мая

Глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила возможности продления ограничительных мер до июня, если россияне начнут нарушать режим самоизоляции во время майских праздников.
РИА Новости 07:34
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Армия и оружие

Израиль уничтожил авиабазу с истребителями МиГ-29 в Сирии

Discover24 02:35
168
Общество

Часть ограничений по коронавирусу сохранят до появления вакцины

Часть ограничительных мероприятий в России будет сохраняться до появления вакцины, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.
РИА Новости 12:36
2,1K
Политика

Пушков оценил слова Помпео о сокрытии Китаем ситуации с коронавирусом

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова госсекретаря США Майка Помпео, который заявил о доказательствах сокрытия Китаем ситуации с распространением коронавирусной инфекции.
Rambler News Service 14:28
Наука

Создан способ усилить иммунный ответ раковым клеткам

Faktom 01 мая в 11:40
46
Общество

В России могут ввести «паспорт иммунитета» к коронавирусу

Мурашко сообщил, что создать паспорт иммунитета довольно просто.
Твой Континент 15:37
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Здоровье

Главврач больницы в Коммунарке рассказал, когда нужно делать КТ

При подозрении больного на ОРВИ или коронавирус, компьютерную томографию легких (КТ) имеет смысл делать не сразу, на четвертый-пятый день заболевания, рассказал главный врач 40-й столичной больницы в Коммунарке Денис Проценко.
BFM.ru вчера в 07:10
317
Шоу-бизнес

В Сети появились фото постаревшего Андрея Губина

В Сети появились фото постаревшего Андрея Губина Андрей отметил день рождения в кругу друзей.
Экспресс газета 06:38
5
Общество

Никита Михалков обвинил Билла Гейтса в желании чипировать всех людей

Российский режиссер и актер Никита Михалков выразил мнение, что американский миллиардер Билл Гейтс планирует чипировать всех людей планеты в связи с пандемией коронавируса.
Спорт-Экспресс вчера в 13:05
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Религия

Патриарх Кирилл попросил обеспеченных прихожан поддержать священников

РБК 12:37
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Происшествия

В центре Москвы двое детей погибли после падения из окна

Газета.Ru вчера в 14:11
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Главное