«В ходе сплошного тестирования в Вооружённых силах России в период с марта по 3 мая установлено 1254 военнослужащих с положительными результатами», —цитирует документ ведомства РИА Новости.

Минобороны России рассказало о ситуации с коронавирусом среди военных

Общество 35 пациентов с коронавирусом скончались в Москве "В Москве скончались 35 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. 289

Общество Как Минздрав заражённых вахтовиков в Якутии считал Якутск, 3 мая 2020, 04:39 — REGNUM Власти Якутии, Минздрав РФ и собственники Чаяндинского месторождения не могут определиться с точным количество заражённых коронавирусом вахтовиков, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Общество Протоиерей Смирнов заявил о пользе эпидемии коронавируса Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов считает, что у эпидемии коронавируса есть и положительная сторона. 10

Культура Почему Хюррем Султан покинула сериал Великолепный век Актриса Мерьем Узерли, повергла всех в шок, когда покинула сериал «Великолепный век» не предупредив об уходе руководство проекта заранее.

Шоу-бизнес Выздоровевшая Бабкина впервые записала видео после болезни Выздоровевшая артистка Надежда Бабкина, которую накануне выписали из больницы, впервые записала видео и опубликовала его в Instagram. 315

Финансы Сбербанк повысил прогноз курса доллара на 6 руб Сбербанк повысил более чем на 6 руб. курс доллара США, заложенный в его макроэкономический прогноз на 2020 год, следует из презентации итогов работы банка по МСФО за первый квартал 2020 года. 257

Наука Канадские ученые нашли антитела для вакцины против коронавируса Антитела с помощью которых, возможно, удастся создать вакцину против коронавируса SARS-CoV-2 были найдены канадскими учеными, заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо 3 мая во время ежедневного обращения к нации.

Общество Тодоренко выпустила фильм о домашнем насилии Телеведущая и блогер Регина Тодоренко сняла фильм о домашнем насилии в России после скандала, который разразился из-за ее высказывания о женщинах, которые столкнулись с данной проблемой. 16

Политика Росавиация рассказала о тренировке воздушной части парада Победы «В соответствии с представлением от Минобороны России для проведения тренировок воздушной части парада Победы в Москве оперативными органами ЕС ОрВД установлен временный режим использования воздушного пространства на 4 мая 2020 года», — указывается в заявлении. 47

Политика В CФ призвали Белоруссию учиться на чужих ошибках при пандмеии В ВОЗ призвали Минск внедрить формат удаленной работы и дистанционного обучения и приостановить деятельность второстепенных организаций.

Общество Скорректирован прогноз по эпидемии в России Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура. 2,7K

Общество Над Латвией летает потерявший управление беспилотник Беспилотный летательный аппарат потерял управление и произвольно летает в воздушном пространстве Латвии. 267

Общество Западные спецслужбы обвинили Китай в уничтожении данных о COVID-19 Власти Китая намеренно скрывали и уничтожали данные о вспышке коронавируса в стране, сообщила 2 мая австралийская газета The Daily Telegraph со ссылкой на 15-страничный доклад разведывательного союза «Пять глаз» (США, Австралия, Канада, Великобритания и Новая Зеландия). 1,2K

Авто Представлен Топ-10 лучших авто с подруливающей задней осью При помощи блокировки задние колеса могли двигаться в противоположном направлении на 5,33 градуса, что позволяло Honda иметь компактный радиус разворота - всего 10 метров. 8

Армия и оружие Восемь наемников убиты при попытке морского вторжения в Венесуэлу Восемь наемников были убиты при попытке морского вторжения в Венесуэлу в результате столкновения с военнослужащими вооруженных сил Боливарианской Республики.

Общество Попова оценила возможность снятия ограничений с 12 мая Глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила возможности продления ограничительных мер до июня, если россияне начнут нарушать режим самоизоляции во время майских праздников. 583

Политика Пушков оценил слова Помпео о сокрытии Китаем ситуации с коронавирусом Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова госсекретаря США Майка Помпео, который заявил о доказательствах сокрытия Китаем ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

Здоровье Главврач больницы в Коммунарке рассказал, когда нужно делать КТ При подозрении больного на ОРВИ или коронавирус, компьютерную томографию легких (КТ) имеет смысл делать не сразу, на четвертый-пятый день заболевания, рассказал главный врач 40-й столичной больницы в Коммунарке Денис Проценко. 317