Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомМинобороны РФ раскрыло обстоятельства гибели турецких военных в Идлибе

Попавшие под обстрел сирийской армии военнослужащие Турции находились в провинции Идлиб в боевых порядках террористов, которые атаковали правительственные войска. Об этом сообщили в Минобороны РФ, комментируя обострение ситуации на северо-западе Сирии.
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