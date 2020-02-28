Армия и оружие
RT на русскомМинобороны РФ раскрыло обстоятельства гибели турецких военных в Идлибе
Попавшие под обстрел сирийской армии военнослужащие Турции находились в провинции Идлиб в боевых порядках террористов, которые атаковали правительственные войска. Об этом сообщили в Минобороны РФ, комментируя обострение ситуации на северо-западе Сирии.
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